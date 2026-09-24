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24 de septiembre de 2026 - 11:37
Salud.

La ANMAT prohibió la venta online de productos para adelgazar: qué contienen

La medida dispuesta alcanza a inyectables con retatrutide o retatrutida, una sustancia experimental aún no autorizada en Argentina.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La ANMAT prohibió productos inyectables para bajar de peso que se venden por internet.

La ANMAT prohibió productos inyectables para bajar de peso que se venden por internet.

La ANMAT estableció la prohibición, en todo el territorio nacional, de utilizar, vender, promocionar, publicar o distribuir productos inyectables que indiquen contener retatrutide o retatrutida. Se trata de una sustancia que es difundida como una alternativa para adelgazar, aunque todavía se encuentra bajo investigación clínica.

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La medida quedó formalmente establecida este jueves a través de la Disposición 6140/2026, difundida en el Boletín Oficial, luego de que el organismo sanitario detectara la oferta de estos productos en distintas plataformas de internet.

La medida incluye de manera específica a las plataformas de comercio electrónico, donde tampoco podrán ofrecerse ni comercializarse estos productos. La restricción continuará en efecto hasta que, eventualmente, obtengan la correspondiente autorización sanitaria.

Cuáles son los productos para bajar de peso que prohibió la ANMAT

La disposición no se limita a un fabricante o producto en particular. La ANMAT determinó que la prohibición alcanza a cualquier lote, tamaño o presentación de productos destinados a la administración en seres humanos que indiquen en su composición la presencia de “retatrutide” o “retatrutida”.

De acuerdo con lo informado por el organismo, actualmente no hay especialidades medicinales disponibles en el mercado argentino que incorporen esta sustancia entre sus componentes.

La retatrutida continúa bajo evaluación científica y aún no completó su etapa de investigación clínica. Según consta en la disposición, los estudios buscan determinar sus posibles efectos en personas con diabetes tipo II que presentan un control deficiente de los niveles de glucosa en sangre.

La intervención de la ANMAT se inició a partir de una denuncia recibida por correo electrónico, que advertía sobre la existencia de dos sitios web donde se ofrecían productos promocionados como si contuvieran retatrutida.

Además, el organismo sanitario informó que las autoridades competentes de Brasil y Paraguay habían difundido alertas relacionadas con productos de estas características.

Por qué la ANMAT considera que estos productos representan un riesgo

Desde la ANMAT señalaron que los productos incluidos en la disposición no cuentan con la documentación ni los registros necesarios para demostrar que fueron elaborados y controlados de manera legítima, conforme a las exigencias establecidas por la normativa vigente.

Ante esta situación, el área encargada de la fiscalización consideró necesario lanzar una advertencia dirigida a la población, debido a que estos productos continúan disponibles mediante distintos canales de comercialización en internet.

Asimismo, la ANMAT ordenó ampliar la denuncia judicial que tramita ante el Juzgado Federal Criminal y Correccional de Lomas de Zamora N°2, bajo la órbita del juez Luis Antonio Armella. La medida fue instrumentada mediante la División Delitos contra la Salud de la Policía Federal Argentina.

La restricción continuará vigente hasta que los productos obtengan la correspondiente autorización de la ANMAT. Quedan exceptuadas únicamente las investigaciones clínicas que hayan sido aprobadas de manera expresa por el organismo sanitario.

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