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23 de septiembre de 2026 - 09:09
Salud.

Los Testigos de Jehová y un cambio histórico en su postura sobre las transfusiones de sangre

Flexibilizó su doctrina y ahora deja en manos de cada creyente la decisión de recibir o donar glóbulos rojos, glóbulos blancos, plasma y plaquetas.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El Cuerpo Gobernante de los Testigos de Jehová anunció una flexibilización histórica.

El Cuerpo Gobernante de los Testigos de Jehová anunció una flexibilización histórica.

El Cuerpo Gobernante de los Testigos de Jehová introdujo un cambio en su postura tradicional respecto de las transfusiones sanguíneas. A partir de esta modificación, cada creyente podrá tomar su propia decisión sobre donar o recibir glóbulos rojos, glóbulos blancos, plasma y plaquetas como parte de un tratamiento médico.

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El anuncio realizado la semana pasada estuvo a cargo de la máxima autoridad de los Testigos de Jehová, cuya sede se encuentra en Estados Unidos. La restricción, vigente desde 1945, tiene su origen en un mandato bíblico que pide a los cristianos “abstenerse de la sangre”.

Qué cambia para los Testigos de Jehová y qué postura se mantiene

Con la modificación adoptada, la organización mantiene la negativa a aceptar “sangre completa”, aunque ahora permite que cada integrante de la congregación decida de manera individual qué hacer respecto de sus cuatro componentes principales.

La medicina moderna comprobó que los tratamientos y las transfusiones son eficaces y evitan riesgos. Estos avances hicieron surgir muchas preguntas sobre cómo aplicar los principios bíblicos en diferentes situaciones”, señaló el Cuerpo Gobernante mediante un comunicado.

La reciente actualización profundiza los cambios introducidos en marzo, cuando la organización había comenzado a permitir que sus miembros recurrieran a autotransfusiones de sangre antes de someterse a cirugías o procedimientos médicos.

“Dado que la Biblia no habla sobre este tipo de decisiones, cada persona debe decidir según su conciencia. Ese mismo razonamiento se ha extendido ahora al uso de los cuatro componentes principales de la sangre”, explicó el organismo en su comunicado.

El argumento de la organización basado en las Escrituras

El cambio adoptado se fundamenta en la interpretación que los Testigos de Jehová realizan de las Escrituras. De acuerdo con lo señalado por el Cuerpo Gobernante, la Biblia no determina de forma concreta qué postura debe asumir una persona frente al uso de los distintos componentes sanguíneos en el marco de un tratamiento médico.

A partir de esa interpretación, la organización sostiene que cada fiel debe resolver de manera individual qué decisión tomar, guiándose por su propia conciencia.

El Cuerpo Gobernante precisó que esta actualización no modifica la posición de la organización respecto de la sangre completa. Los Testigos de Jehová continúan rechazando las transfusiones de sangre completa y consideran que se trata de una cuestión de gran importancia para sus fieles: “El Cuerpo Gobernante sigue pensando que es un tema muy, muy serio”.

Asimismo, la organización estableció que las congregaciones deberán mantenerse al margen de este tipo de determinaciones individuales y no cuestionar las decisiones adoptadas por otros fieles. Con el objetivo de brindarles herramientas para evaluar las alternativas disponibles, el Cuerpo Gobernante informó que también elaborará una tabla en la que se detallarán los diferentes productos derivados de la sangre completa.

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