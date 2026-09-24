Tocar tierra y estar en contacto con la naturaleza puede beneficiar la salud

Contacto con la tierra: Ensuciarse las manos con tierra puede ayudar al sistema inmune: qué dice la ciencia

Caminar por el pasto, cultivar una planta, tocar la tierra o dejar que los chicos jueguen en el barro puede ser algo más que una actividad recreativa . Diferentes investigaciones muestran que el contacto directo y frecuente con ambientes naturales puede modificar la microbiota de nuestra piel y favorecer mecanismos relacionados con el sistema inmunológico.

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La explicación no pasa simplemente por “estar al aire libre”, y aquí aparece la conocida frase: " ensuciarse hace bien " apuntando a que hay mucho estudio de fondo . La tierra, las plantas, la corteza de los árboles y el musgo albergan una enorme diversidad de microorganismos y algunos de ellos pueden incorporarse, aunque sea temporalmente, a las comunidades microbianas que viven naturalmente sobre nuestra piel.

Un experimento realizado por la ecóloga Mira Grönroos , investigadora del Instituto Finlandés de Medio Ambiente, mostró lo rápido que puede ocurrir ese intercambio. Los participantes debieron frotarse las manos durante apenas 20 segundos con tierra, turba y musgo . Después de la exposición, los investigadores detectaron un aumento en la cantidad y variedad de microorganismos presentes en la piel, incluso luego de enjuagarse las manos con agua.

¿Por qué tener más microorganismos puede ser algo bueno?

Aunque muchas veces asociamos la palabra “bacteria” con enfermedad, nuestro cuerpo convive permanentemente con millones de microorganismos. La microbiota cutánea forma una comunidad compleja de bacterias, hongos y otros organismos. Una mayor diversidad puede ayudar a mantener ese ecosistema equilibrado y limitar el predominio de microorganismos potencialmente perjudiciales.

El estudio de Grönroos comprobó que un breve contacto con materiales naturales microbiológicamente diversos podía incrementar, al menos de forma temporal, la diversidad de bacterias de la piel. Los propios investigadores plantearon que hacía falta estudiar qué sucede cuando esa exposición se mantiene durante más tiempo.

Ahí aparece una de las claves:

No parece tratarse de tocar tierra una sola vez, sino de tener un contacto habitual con ambientes naturales. No parece tratarse de tocar tierra una sola vez, sino de tener un contacto habitual con ambientes naturales.

Qué encontraron al cambiar cemento por suelo de bosque

Una de las investigaciones más llamativas se desarrolló en guarderías de Finlandia. Los científicos transformaron patios urbanos incorporando suelo de bosque, césped y vegetación y compararon a esos niños con otros que continuaron jugando en espacios convencionales.

Después de 28 días encontraron cambios tanto en la microbiota de la piel como en marcadores relacionados con la regulación del sistema inmunológico. Entre ellos aparecieron variaciones en linfocitos T reguladores y determinadas citocinas que participan en el equilibrio de la respuesta inmune.

Un seguimiento posterior mostró que, un año después, los niños expuestos al patio con biodiversidad mantenían una mayor riqueza de determinados grupos bacterianos en la piel y una menor presencia relativa de algunas bacterias potencialmente patógenas que los chicos de guarderías urbanas convencionales.

Estos resultados forman parte de la denominada “hipótesis de la biodiversidad”: la idea de que una menor interacción con microorganismos ambientales, especialmente en las ciudades, podría influir en la regulación de nuestro sistema inmunitario.

Eso no significa que jugar con tierra impida desarrollar alergias, asma o enfermedades autoinmunes. Los investigadores son cautos: los cambios inmunológicos son prometedores, pero todavía se necesita más evidencia para demostrar cuánto pueden modificar el riesgo real de desarrollar estas enfermedades.

También encontraron cambios en adultos

Los beneficios potenciales no se limitan a los chicos. Un ensayo controlado publicado en 2024 pidió a adultos que cultivaran plantas comestibles dentro de sus viviendas durante un mes. Un grupo utilizó un sustrato con una microbiota diversa y otro recibió un material visualmente similar pero con menor diversidad microbiana.

Quienes manipularon el sustrato más diverso presentaron un incremento de distintos grupos de bacterias en la piel y cambios en marcadores inmunológicos. Los autores consideraron que la jardinería doméstica podría ser una manera sencilla de aumentar el contacto cotidiano con microorganismos ambientales.

Incluso estar cerca de plantas en espacios cerrados fue estudiado. Una investigación con trabajadores de oficinas finlandesas instaló paredes verdes con plantas vivas durante dos semanas. El grupo expuesto registró cambios en la diversidad de microorganismos de la piel y en determinados indicadores de regulación inmunitaria frente a quienes trabajaron en oficinas sin esos muros vegetales.

La naturaleza también impacta sobre la salud mental

Existe otro beneficio que no depende necesariamente de tocar la tierra: estar en ambientes naturales. La Organización Mundial de la Salud sostiene que los espacios verdes pueden favorecer la salud a través de distintos mecanismos: permiten realizar actividad física, generan oportunidades para relajarse, facilitan la interacción social y pueden disminuir la exposición al ruido, al calor extremo y, dependiendo del diseño urbano, a ciertos contaminantes.

En el terreno de la salud mental, la evidencia relaciona la exposición a parques, bosques y otros espacios verdes con menor estrés, mejor estado de ánimo y menor riesgo de ansiedad y depresión, aunque los mecanismos y la magnitud del efecto pueden variar entre personas y ambientes.

Una amplia revisión publicada en 2025 analizó 449 investigaciones y realizó un metaanálisis de 78 experimentos de campo. Encontró beneficios agudos sobre distintos indicadores de salud mental al exponerse a naturaleza urbana, con parques y bosques urbanos entre los espacios asociados con mejores resultados.

Por eso, jardinear, caminar por un parque, sentarse sobre el pasto o dejar que los niños tengan contacto habitual con espacios naturales pueden reunir varios factores beneficiosos al mismo tiempo.

No significa que toda tierra sea saludable

Hay una diferencia importante entre acercarse a ambientes naturales y asumir que cualquier exposición al suelo es inocua. La tierra también puede contener microorganismos causantes de enfermedades, restos de materia fecal, metales pesados, pesticidas u otros contaminantes, especialmente en algunos terrenos urbanos o sitios cuya historia se desconoce. La OMS incluye las infecciones y la contaminación entre los riesgos que deben considerarse al planificar y utilizar espacios verdes.

Por eso, el contacto con la naturaleza no reemplaza las medidas básicas de higiene. Después de trabajar en un jardín, manipular tierra potencialmente contaminada, tocar animales o antes de cocinar y comer, lavarse las manos con agua y jabón sigue siendo recomendable.

Las personas con heridas abiertas, determinadas enfermedades o tratamientos que comprometan el sistema inmunológico también deberían tomar precauciones adicionales.

No es “grounding”: qué es lo que estudia realmente la ciencia

Otro punto importante es no confundir estas investigaciones con la idea conocida como “grounding” o “earthing”, que atribuye beneficios a caminar descalzo por una supuesta transferencia eléctrica desde la Tierra.

Los estudios mencionados aquí analizan principalmente microbiota, biodiversidad, marcadores inmunológicos, actividad física y efectos psicológicos de los espacios verdes. Es decir, existe una explicación biológica y ambiental concreta que está siendo investigada.

Lo que la evidencia empieza a mostrar es más simple: nos desarrollamos en contacto con una enorme diversidad natural y reducir esa relación al mínimo podría privarnos de interacciones que nuestro organismo reconoce desde hace miles de años.

Quizás ensuciarse un poco las manos, cultivar una huerta o sentarse sobre el pasto no sea solamente una forma de desconectarse de las pantallas. También puede ser una manera sencilla de volver a relacionarnos con un ecosistema del que nuestro propio cuerpo forma parte.