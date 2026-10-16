viernes 16 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
16 de octubre de 2026 - 10:14
Policiales.

Desarticularon una presunta red narco que actuaba en Salta y Tucumán

La investigación de cinco meses culminó con allanamientos en ambas provincias, donde incautaron drogas, efectivo, vehículos y otros elementos.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Desarticularon una presunta red narco que actuaba en Salta y Tucumán.

Desarticularon una presunta red narco que actuaba en Salta y Tucumán.

Tras cinco meses de tareas investigativas, las fuerzas de seguridad lograron desmantelar una supuesta red narco que operaba entre Salta y Tucumán. El procedimiento se llevó adelante mediante un trabajo coordinado entre la Policía salteña y Gendarmería Nacional, que culminó con el arresto de cinco sospechosos.

Lee además
Mendoza: un nene de 7 años fue asesinado durante un tiroteo entre bandas narco.
Policiales.

Mendoza: mataron a un nene de 7 años en medio de una balacera entre bandas narco
Cuatro detenidos tras allanamientos por una causa de narcomenudeo
Jujuy.

Cuatro detenidos luego de allanamientos por narcomenudeo en Jujuy

En el marco de los allanamientos y demás intervenciones, los efectivos también incautaron más de siete kilos de droga, efectivo, autos, celulares y distintos documentos.

La investigación comenzó en Salta

La pesquisa se puso en marcha luego de que los investigadores recibieran datos sobre un individuo que presuntamente estaría involucrado en la venta de drogas a pequeña escala en territorio salteño. Con el avance de las averiguaciones y los distintos operativos de vigilancia, los agentes advirtieron posibles nexos con una red más amplia dedicada al comercio ilegal de estupefacientes.

El lunes 5 de octubre, integrantes de la Dirección de Macrotráfico de la Policía de Salta comenzaron a seguir a dos automóviles que habían partido desde la ciudad de Salta con destino a Tucumán.

Encontraron cocaína en uno de los vehículos

Una vez que llegaron a Tucumán, los agentes recurrieron a un equipo de escaneo móvil y a un can adiestrado para detectar estupefacientes. Durante la inspección de uno de los autos, descubrieron más de dos kilos de cocaína que estaban escondidos.

En el segundo vehículo, en tanto, incautaron cerca de tres millones de pesos en efectivo. Como resultado de los procedimientos, cuatro personas quedaron detenidas y los dos rodados fueron retenidos.

Cinco allanamientos en Salta

Tras el primer procedimiento, por disposición judicial se realizaron cinco registros en distintos domicilios de la ciudad de Salta, que culminaron con la captura de un quinto presunto involucrado.

En el marco de los allanamientos, las fuerzas de seguridad también incautaron cinco kilos de marihuana, 300 gramos de cocaína, dos camionetas, teléfonos celulares, papeles y otros elementos considerados relevantes para la causa.

La pesquisa contó con la participación de la Procuraduría contra la Narcocriminalidad. Tanto los cinco arrestados como los elementos incautados fueron puestos bajo la órbita de la Justicia Federal. Mientras tanto, las actuaciones siguen en curso con el objetivo de establecer qué función habría cumplido cada uno de los acusados en la supuesta estructura delictiva.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Mendoza: mataron a un nene de 7 años en medio de una balacera entre bandas narco

Cuatro detenidos luego de allanamientos por narcomenudeo en Jujuy

Buscan al exintendente de Aguas Blancas tras escapar de un operativo por narcolavado

Investigan pagos de la FIFA y de Camioneros a Chiqui Tapia y amplían las medidas sobre su exesposa

Tragedia en Salta: murió un nene de 4 años tras ser atropellado por un acoplado

Lo que se lee ahora
Un hombre cayó en una estafa con una falsa publicidad para pagar el peaje en Salta y le sustrajeron $10 millones.
Policiales.

Salta: un hombre cayó en una estafa por una publicidad de peajes y perdió $10 millones

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Juraron los integrantes del nuevo Consejo de la Magistraturade Jujuy
Jujuy.

Juraron los integrantes del nuevo Consejo de la Magistratura de Jujuy

Desarticularon una red internacional de abuso sexualinfantil con operativos en Jujuy (Imagen generada con IA)
Policiales.

Desarticularon una red internacional de abuso sexual infantil en 17 países con operativos en Jujuy

Papa León XIV
País.

¿Se suspende la visita del Papa León XIV a Argentina? Qué dijo el Obispo de Jujuy

Siguen las lluvias durante el fin de semana: el pronóstico del tiempo para Jujuy
Jujuy.

Siguen las lluvias durante el fin de semana: el pronóstico del tiempo para Jujuy

Conmoción en La Plata: un hombre llamó al 911, confesó que mató a su pareja y quedó detenido por el femicidio
Femicidio.

Mató a su pareja en La Plata, viajó a Jujuy con su hijo y volvió para entregarse

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel