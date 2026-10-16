Desarticularon una presunta red narco que actuaba en Salta y Tucumán.

Tras cinco meses de tareas investigativas, las fuerzas de seguridad lograron desmantelar una supuesta red narco que operaba entre Salta y Tucumán. El procedimiento se llevó adelante mediante un trabajo coordinado entre la Policía salteña y Gendarmería Nacional, que culminó con el arresto de cinco sospechosos.

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En el marco de los allanamientos y demás intervenciones, los efectivos también incautaron más de siete kilos de droga, efectivo, autos, celulares y distintos documentos.

La pesquisa se puso en marcha luego de que los investigadores recibieran datos sobre un individuo que presuntamente estaría involucrado en la venta de drogas a pequeña escala en territorio salteño. Con el avance de las averiguaciones y los distintos operativos de vigilancia, los agentes advirtieron posibles nexos con una red más amplia dedicada al comercio ilegal de estupefacientes.

El lunes 5 de octubre, integrantes de la Dirección de Macrotráfico de la Policía de Salta comenzaron a seguir a dos automóviles que habían partido desde la ciudad de Salta con destino a Tucumán.

Encontraron cocaína en uno de los vehículos

Una vez que llegaron a Tucumán, los agentes recurrieron a un equipo de escaneo móvil y a un can adiestrado para detectar estupefacientes. Durante la inspección de uno de los autos, descubrieron más de dos kilos de cocaína que estaban escondidos.

En el segundo vehículo, en tanto, incautaron cerca de tres millones de pesos en efectivo. Como resultado de los procedimientos, cuatro personas quedaron detenidas y los dos rodados fueron retenidos.

Cinco allanamientos en Salta

Tras el primer procedimiento, por disposición judicial se realizaron cinco registros en distintos domicilios de la ciudad de Salta, que culminaron con la captura de un quinto presunto involucrado.

En el marco de los allanamientos, las fuerzas de seguridad también incautaron cinco kilos de marihuana, 300 gramos de cocaína, dos camionetas, teléfonos celulares, papeles y otros elementos considerados relevantes para la causa.

La pesquisa contó con la participación de la Procuraduría contra la Narcocriminalidad. Tanto los cinco arrestados como los elementos incautados fueron puestos bajo la órbita de la Justicia Federal. Mientras tanto, las actuaciones siguen en curso con el objetivo de establecer qué función habría cumplido cada uno de los acusados en la supuesta estructura delictiva.