miércoles 07 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
7 de octubre de 2026 - 12:17
Policiales.

Buscan al exintendente de Aguas Blancas tras escapar de un operativo por narcolavado

El exjefe comunal de Aguas Blancas continúa prófugo y pesa sobre él una orden de captura. El procedimiento incluyó 32 allanamientos y dejó 11 detenidos.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El exintendente “Conejo” Martínez se fugó antes de ser detenido por “narcolavado”.

El exintendente “Conejo” Martínez se fugó antes de ser detenido por “narcolavado”.

Carlos Conejo Martínez, exintendente de Aguas Blancas, logró evadir el operativo de detención el sábado, cuando las fuerzas federales se disponían a arrestarlo en el marco de una causa que lo investiga como supuesto líder de una estructura dedicada al narcolavado.

Lee además
Guanajuato (México) pasó de 16 casos en 2021 a 37 en 2025. (Secretaría de Salud del estado de Guanajuato).
Flagelo.

La otra cara del narco: bebés de la droga en América Latina
Mendoza: un nene de 7 años fue asesinado durante un tiroteo entre bandas narco.
Policiales.

Mendoza: mataron a un nene de 7 años en medio de una balacera entre bandas narco

La fuga abrió interrogantes sobre la posibilidad de que Martínez hubiera sido alertado previamente sobre el procedimiento mediante una filtración de información, aunque por el momento esa hipótesis no fue confirmada.

Martínez continúa fuera del alcance de las autoridades y pesa sobre él una orden de captura. El operativo desplegado en el marco de la causa incluyó 32 procedimientos de allanamiento y terminó con 11 detenidos, entre ellos personas pertenecientes a su círculo familiar y dos profesionales de la contabilidad. Además, otro de los sospechosos buscados tampoco pudo ser localizado y permanece prófugo.

El expediente fue desarrollado durante aproximadamente dos años de investigación por la Procuraduría de Narcotráfico (Procunar) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), organismos que funcionan bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Los acusados fueron formalmente imputados este martes durante una audiencia que se prolongó durante seis horas y estuvo a cargo de Gustavo Montoya, juez federal de Orán. Al finalizar la jornada, el magistrado ordenó que siete de los involucrados permanezcan bajo prisión preventiva efectiva y estableció un período de seis meses para que la fiscalía avance hasta completar las tareas de investigación.

Entorno familiar, allanamientos y detenciones

Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que los involucrados habrían formado parte de una estructura delictiva destinada a incorporar al sistema financiero y comercial dinero obtenido mediante el narcotráfico.

Dentro del grupo de personas imputadas figuran Miguel Ángel Martínez, señalado como hijo del supuesto cabecilla; Jessica Elizabeth Martínez, su hija; Nancy Mirta Cordero, su exmujer; y Tamara Tapia, su actual pareja.

Entre los señalados por la Justicia también aparecen los contadores públicos nacionales Orlando Oris Lovera y Julián Manuel Barreiro. De acuerdo con la acusación fiscal, ambos habrían puesto sus conocimientos profesionales al servicio de maniobras destinadas a incorporar dinero al sistema bancario y dar apariencia legal a bienes obtenidos de manera ilícita, mediante su ingreso al circuito financiero formal.

El listado de imputados se completa con Dimas José Ruiz, Rafael Antonio Aragón Rodríguez, Emiliano Pascual Ollarzú, María Cristina Flores y Mauro Alberto Rojas.

En el marco de los procedimientos realizados, las autoridades incautaron 35 teléfonos celulares, junto con computadoras, notebooks y pendrives, que quedaron incorporados a la causa como elementos de interés. A partir de esta evidencia, Montoya habilitó la apertura y realización de peritajes sobre los equipos, además de solicitar a las compañías de telefonía los datos necesarios para examinar el detalle de las comunicaciones, tanto entrantes como salientes.

Al definir las condiciones que deberán cumplir los 11 imputados, el juez Montoya ordenó que siete permanezcan bajo prisión preventiva efectiva. En cuanto a los cuatro restantes, el magistrado optó por imponerles medidas cautelares de menor alcance, entre ellas la obligación de continuar sometidos al proceso, el compromiso de no obstaculizar el avance de la causa y la restricción para abandonar el país por un período de dos meses.

Condena cumplida del "Conejo" Martínez

En diciembre de 2025, “Conejo” Martínez recibió una condena en el ámbito de la Justicia provincial que estableció una pena de un año y dos meses de prisión efectiva, además de una inhabilitación por cuatro años para ocupar cargos públicos. La sentencia fue dictada por los delitos de violación de secretos y entorpecimiento de acto funcional.

Aunque la sentencia contemplaba una pena de prisión efectiva, Martínez recibió el beneficio de cumplirla bajo régimen de arresto domiciliario, por lo que permaneció en su vivienda durante el período establecido. Para cuando se llevó adelante el operativo federal, esa condena ya había sido cumplida en el marco de la causa vinculada al homicidio de su hermano, “Conejo” Martínez.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La otra cara del narco: bebés de la droga en América Latina

Mendoza: mataron a un nene de 7 años en medio de una balacera entre bandas narco

Cuatro detenidos luego de allanamientos por narcomenudeo en Jujuy

Feroz incendio en Aguas Blancas: se quemó un local de encomiendas

Tucumán: un policía fue baleado por un compañero durante una guardia y está grave

Lo que se lee ahora
Un policía de 23 años recibió un disparo de su compañero dentro de una garita y está grave.
Policiales.

Tucumán: un policía fue baleado por un compañero durante una guardia y está grave

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Rige alerta amarilla para Jujuy - Imagen creada con IA 
Jujuy.

Rige alerta amarilla para Jujuy y llega un cambio brusco en las temperaturas

Virgen de Río Blanco. video
Religión.

Día de la Virgen de Río Blanco: cómo serán las actividades en Jujuy

Tensión en San Pedro: La Cantada frenó su show por insultos desde el público
Jujuy.

Tensión en San Pedro: La Cantada frenó su show por insultos desde el público

Foto archivo.
Miércoles.

Procesión en honor a la Virgen de Río Blanco: horario, calles que recorrerá y cortes en el tránsito

Quini 6 - Sorteo Este miércoles vuelve a sortearse el Quini 6, con $10.100 millones en juego. A qué hora comienza y cuáles son los pozos por modalidad.
País.

Quini 6 hoy: pozo, horario y todo sobre el sorteo del miércoles 7 de octubre

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel