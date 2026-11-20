El conflicto en Aguas Blancas , localidad salteña ubicada en la frontera entre Argentina y Bolivia , continúa y suma un nuevo capítulo. Este viernes, el interventor municipal, Adrián Zigarán, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía de Orán por presuntas amenazas contra vecinos, comerciantes y empresas de encomiendas.

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La presentación judicial apunta contra personas todavía no identificadas por posibles delitos de amenazas coactivas, extorsión, asociación ilícita e intimidación pública.

Según la denuncia, un grupo integrado presuntamente por transportistas de Orán estaría intimidando a compradores y empresas que operan legalmente en la localidad fronteriza.

Los afectados habrían recibido amenazas de agresiones físicas y daños materiales si recurrían a otros servicios para trasladar sus productos. Zigarán manifestó su preocupación por la reiteración de estos episodios y el temor que generan entre los vecinos.

Solicitan medidas de seguridad e intervención de la Justicia

El interventor pidió que los damnificados sean convocados a declarar y que, de ser necesario, se resguarde su identidad.

También solicitó registros audiovisuales y de patrullaje a Gendarmería Nacional, Prefectura y la Policía de Salta, además de presencia policial preventiva en los ingresos a Aguas Blancas.

Cómo comenzó el conflicto en la frontera con Bolivia

La tensión se intensificó el pasado 10 de noviembre, cuando grupos de bagayeros iniciaron protestas ante una nueva modalidad de traslado de mercadería implementada por comerciantes mayoristas.

El servicio permite llevar los productos directamente hasta las empresas de encomiendas, situación que afectaría la actividad de los transportistas tradicionales.

Durante las manifestaciones se registraron incidentes que afectaron a un local vinculado a Andreani y a la empresa Flecha Carga. También hubo enfrentamientos con la Policía que motivaron un refuerzo de la seguridad fronteriza.