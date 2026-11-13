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13 de noviembre de 2026 - 19:35
País.

Tensión en la frontera con Bolivia: saqueos, enfrentamientos y reclamos por controles

La protesta de bagayeros en Aguas Blancas y Bermejo derivó en incidentes y saqueos. Tras los disturbios, buscan reforzar los controles fronterizos.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Tensión en la frontera con Bolivia.
Tensión en la frontera con Bolivia.
Reclamo de bagayeros.

Reclamo de bagayeros.

La frontera entre Argentina y Bolivia vivió jornadas de tensión tras una protesta de trabajadores conocidos como bagayeros, que terminó con enfrentamientos policiales, saqueos a empresas de encomiendas y bloqueos en el paso que conecta Aguas Blancas, en Salta, con Bermejo, en Bolivia. Los incidentes comenzaron el martes 10 de noviembre y afectaron a cientos de personas que cruzaban entre ambos países.

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El conflicto se originó por los cambios en la comercialización y el traslado de mercadería, que según los manifestantes están reduciendo las oportunidades laborales de quienes trabajan en la frontera. Tras los episodios de violencia, las autoridades iniciaron negociaciones y anunciaron medidas para intentar normalizar la situación.

Saqueos y enfrentamientos con la Policía en Aguas Blancas

La protesta comenzó en la avenida Petrolera de Bermejo, donde trabajadores fronterizos reclamaron contra el crecimiento de las ventas directas por redes sociales y el envío de productos mediante empresas de encomiendas.

Con el avance de la manifestación, se produjeron cortes en los pasos fronterizos y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. En Aguas Blancas, grupos de personas atacaron instalaciones de empresas de logística, entre ellas Andreani y Flecha Cargas, donde se registraron destrozos y robos de mercadería.

Durante los incidentes hubo corridas, pedradas y un importante despliegue policial. Los efectivos intervinieron para contener los disturbios y recuperar elementos sustraídos de los establecimientos.

El bloqueo también complicó el regreso de compradores argentinos que habían viajado a Bermejo para adquirir productos y quedaron varados por la interrupción de la circulación.

El motivo de protesta de los bagayeros en la frontera con Bolivia

El principal reclamo está relacionado con la pérdida de trabajo de quienes tradicionalmente se encargan de trasladar mercadería entre ambos países.

Según explicaron los manifestantes, numerosos comerciantes bolivianos comenzaron a ofrecer sus productos directamente por Facebook y WhatsApp, organizando envíos hacia distintas provincias argentinas mediante empresas de encomiendas.

Esta modalidad reduce la necesidad de contratar a paseros, carreros y otros trabajadores que participan en el traslado de los productos a través de la frontera.

Denuncian falta de controles a colectivos y empresas de encomiendas

En medio del conflicto, el interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, cuestionó las diferencias en los controles que se realizan sobre los vehículos que transportan mercadería.

Según denunció el funcionario, mientras los pequeños transportistas deben detenerse, descargar sus productos y someterlos a inspecciones, algunos colectivos y camiones de encomiendas circularían sin controles equivalentes.

Qué pasa ahora en la frontera de Aguas Blancas y Bermejo

Luego de dos días de protestas e incidentes, el pasado jueves se informó que los manifestantes levantaron el bloqueo en el sector de El Parador, tras las conversaciones mantenidas con las autoridades municipales.

Del lado boliviano también se alcanzaron compromisos para atender los reclamos de los trabajadores y avanzar en modificaciones vinculadas al comercio fronterizo.

Aunque la circulación comenzó a normalizarse, el conflicto todavía no tiene una solución definitiva. La continuidad de la calma dependerá de que se cumplan los acuerdos y se implementen las medidas anunciadas.

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