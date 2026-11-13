"La escribí cuando tenía 18 años": el relato de Mónica de la Canal sobre "Alma misionera"

La canción “Alma misionera” se convirtió en una de las protagonistas de la visita del Papa León XIV a la Argentina. Su interpretación durante distintos encuentros con los fieles generó momentos de emoción y volvió a poner en escena una controversia sobre su autoría. En el relato de Mónica de la Canal asegura haber compuesto el tema en 1981, habló con Canal 4 y Radio City sobre su origen y la repercusión que tuvo durante los últimos días.

Personas. Habló la mujer detrás de "Alma misionera": la historia de la canción que emocionó al papa León XIV

Visita Papal. "Alma misionera": la historia detrás de la canción que cantó "La Sole" antes de la misa del Papa León XIV

La mujer, oriunda de Chascomús, provincia de Buenos Aires, contó que escribió la letra y la música cuando tenía apenas 18 años, sin imaginar que décadas después sería interpretada por miles de personas frente al Papa.

Durante la entrevista, De la Canal recordó que la canción surgió mientras cursaba el último año de la secundaria y participaba de las actividades de la parroquia Corazón de María, junto a los misioneros claretianos.

“Tenía 18 años, último año del secundario. Tenía un grupo de amigos que cantábamos en la parroquia del Corazón de María, ahí en Chascomús, con los misioneros claretianos” “Tenía 18 años, último año del secundario. Tenía un grupo de amigos que cantábamos en la parroquia del Corazón de María, ahí en Chascomús, con los misioneros claretianos”

La cercanía con esa comunidad religiosa fue su principal inspiración.

“Un día, una noche salió esa canción, letra y música, de manera muy espontánea” “Un día, una noche salió esa canción, letra y música, de manera muy espontánea”

Poco después la llevó a la parroquia, donde comenzó a interpretarla junto al padre Luis Sánchez, quien, según contó, todavía puede dar testimonio de aquellos años.

Con el paso del tiempo, la composición comenzó a difundirse en colegios, parroquias, retiros espirituales y encuentros religiosos de distintos países.

La disputa por la autoría con un mexicano

Aunque De la Canal sostiene que escribió la canción en 1981, durante años la obra fue atribuida al seminarista mexicano Enrique García Vélez, quien habría presentado una composición con ese nombre en un encuentro misionero realizado en Guanajuato, México, en 1993.

La diferencia entre ambas versiones dio origen a una controversia sobre los derechos de autor. La argentina asegura que conserva el manuscrito original, escrito de su puño y letra, y cuenta con testimonios de personas que conocieron la canción antes de su difusión en México.

Según explicó en otras entrevistas, decidió registrar formalmente la obra en 2026 bajo su título original, “Toma mi vida nueva”, e inició un proceso judicial para que se determine su autoría. De la Canal sostiene que las pericias y los testimonios permitirán respaldar su versión. Por el momento, no se informó una resolución judicial definitiva sobre el conflicto.

La letra original que cambió con los años

Otro de los aspectos que reveló durante su conversación con Canal 4 fue que la letra sufrió modificaciones a lo largo del tiempo, aunque la melodía permaneció intacta.

“La música no. La música es tal cual, pero la letra originalmente yo hice donde dice 'donde falte la alegría, donde todo sea triste'” “La música no. La música es tal cual, pero la letra originalmente yo hice donde dice 'donde falte la alegría, donde todo sea triste'”

Sin embargo, recordó que en su libreta original había escrito una frase diferente, vinculada al contexto de 1981:

“Donde el mundo se condene por no saber de ti” “Donde el mundo se condene por no saber de ti”

La compositora aseguró que todavía conserva ese registro, al que considera una parte fundamental de la historia de la canción.

La emoción de escuchar al Papa León XIV

Uno de los momentos más importantes para De la Canal fue escuchar la canción durante la visita del Papa a la Argentina, especialmente cuando Soledad y Natalia Pastorutti la interpretaron frente a miles de fieles.

“Uy, subibaja de emociones terribles. Estoy con el teléfono pegado a la oreja permanentemente hace tres días. Inimaginable todo esto”, contó sobre la repercusión.

La mujer también recordó las imágenes de la multitud cantando mientras el Pontífice observaba los fuegos artificiales durante el encuentro con los jóvenes.

“Me mandaron un video de la Avenida Libertador, de un balcón, mostrando toda la avenida de punta a punta cantando la canción y eso me atravesó profundamente”, relató.

Sobre la imagen de León XIV acompañando la interpretación, agregó:

“Verlo a él cantarlo con esa serenidad que transmite, no tengo palabras para describir” “Verlo a él cantarlo con esa serenidad que transmite, no tengo palabras para describir”

Una canción que sigue sumando versiones

De la Canal también contó que recibió videos de nuevas interpretaciones, entre ellas una versión utilizada en clases de zumba y otra cantada en portugués.

La repercusión la sorprendió después de más de cuatro décadas de escuchar su composición en celebraciones religiosas.

Finalmente, se refirió al paso de León XIV por la Argentina y al mensaje que dejó durante su visita. “Creo que ha sido muy oportuno y muy conmovedor para todos. Creo que ha dejado un mensaje hermoso, pero ojalá todos lo podamos poner en práctica”, concluyó.