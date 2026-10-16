viernes 16 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
16 de octubre de 2026 - 12:26
Policiales.

Tragedia en Salta: murió un nene de 4 años tras ser atropellado por un acoplado

Un niño de 4 años murió en General Pizarro mientras descargaban materiales de construcción. La Policía investiga cómo ocurrió el accidente

+ Seguir en
Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Tragedia en Salta: murió un nene de 3 años tras ser atropellado por un acoplado

Tragedia en Salta: murió un nene de 3 años tras ser atropellado por un acoplado

Un niño de 4 años murió tras ser atropellado por el acoplado de una camioneta en la localidad de General Pizarro, provincia de Salta. El trágico accidente ocurrió el jueves 15 de octubre, alrededor de las 17, cuando el conductor realizaba una maniobra marcha atrás. La Justicia confirmó que el hombre, de 27 años, quedó detenido mientras avanza la investigación.

Lee además
Impactante siniestro en Cerrillo, Salta - El saldo fue de 13 heridos: nueve adultos y cuatro menores.
NOA.

Salta: dieron de alta a los heridos tras el impactante atropello en Cerrillos
Dos adolescentes en moto atropellaron a una mujer en Abra Pampa
Jujuy.

Dos adolescentes en moto atropellaron a una mujer en Abra Pampa

El siniestro ocurrió sobre calle La Pampa, en el departamento de Anta, mientras una camioneta Toyota Hilux se encontraba realizando tareas de descarga de materiales de construcción.

Según las primeras informaciones difundidas por medios locales, en el lugar se encontraban trabajadores de un corralón y familiares del pequeño. Sin embargo, la reconstrucción oficial se centra en la maniobra que realizó el vehículo momentos antes del impacto.

Cómo ocurrió el accidente en General Pizarro

De acuerdo con la información del Ministerio Público Fiscal de Salta, el conductor manifestó que el niño se encontraba con él en la camioneta y que, después de hacerlo descender, comenzó a realizar una maniobra de retroceso.

Según su relato, no advirtió que el acoplado enganchado al vehículo habría embestido al pequeño.

La secuencia todavía es materia de investigación y será analizada a partir de las pericias, los testimonios y las imágenes de cámaras de seguridad.

Tras el accidente, el niño fue trasladado por medios particulares hasta el centro de salud de General Pizarro, donde ingresó sin signos vitales.

El médico que lo atendió constató que presentaba politraumatismos, según confirmó la Fiscalía. Ministerio Público Fiscal de Salta

Detuvieron al conductor de la camioneta

La investigación quedó a cargo del fiscal penal 2 de Anta, César Arturo Saravia, a través de la delegación Apolinario Saravia.

Por disposición de la auxiliar fiscal Yonni Zigarán, se solicitó la detención del conductor de 27 años, mientras se desarrollan las medidas judiciales para determinar las circunstancias del hecho.

El Ministerio Público Fiscal confirmó que el hombre se encuentra detenido y que la audiencia de imputación se concretará en las próximas horas.

Hasta el momento, no se informó oficialmente cuál será la calificación legal que se le atribuirá.

Ordenaron una autopsia y revisarán cámaras de seguridad

Tras tomar conocimiento de la tragedia, personal policial acudió al lugar y resguardó la escena para permitir el trabajo de los investigadores.

También intervino personal de Criminalística, que realizó las primeras pericias para determinar cómo se produjo el impacto.

Entre las medidas ordenadas por la Fiscalía se encuentran la recepción de declaraciones testimoniales, el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona y la realización de la autopsia del menor, que estará a cargo del médico legal de Orán.

Estas actuaciones permitirán reconstruir los movimientos de la camioneta, establecer dónde se encontraba el niño al momento del accidente y determinar las posibles responsabilidades.

La muerte del pequeño generó conmoción entre los vecinos de General Pizarro y Apolinario Saravia, mientras la Justicia continúa investigando las circunstancias del episodio.

Cabe señalar que las primeras publicaciones periodísticas indicaban que la víctima tenía 3 años. Sin embargo, tanto la Policía como el Ministerio Público Fiscal de Salta confirmaron oficialmente que el niño tenía 4 años.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Salta: dieron de alta a los heridos tras el impactante atropello en Cerrillos

Dos adolescentes en moto atropellaron a una mujer en Abra Pampa

Buscan al conductor que atropelló a dos mujeres en Alto Comedero y se fugó: una está grave

Ruta 66: se entregó el conductor que atropelló a una pareja en moto y huyó

Desarticularon una presunta red narco que actuaba en Salta y Tucumán

Lo que se lee ahora
Un hombre cayó en una estafa con una falsa publicidad para pagar el peaje en Salta y le sustrajeron $10 millones.
Policiales.

Salta: un hombre cayó en una estafa por una publicidad de peajes y perdió $10 millones

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Juraron los integrantes del nuevo Consejo de la Magistraturade Jujuy
Jujuy.

Juraron los integrantes del nuevo Consejo de la Magistratura de Jujuy

Desarticularon una red internacional de abuso sexualinfantil con operativos en Jujuy (Imagen generada con IA)
Policiales.

Desarticularon una red internacional de abuso sexual infantil en 17 países con operativos en Jujuy

Papa León XIV
País.

¿Se suspende la visita del Papa León XIV a Argentina? Qué dijo el Obispo de Jujuy

Siguen las lluvias durante el fin de semana: el pronóstico del tiempo para Jujuy
Jujuy.

Siguen las lluvias durante el fin de semana: el pronóstico del tiempo para Jujuy

Conmoción en La Plata: un hombre llamó al 911, confesó que mató a su pareja y quedó detenido por el femicidio
Femicidio.

Mató a su pareja en La Plata, viajó a Jujuy con su hijo y volvió para entregarse

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel