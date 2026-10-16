Tragedia en Salta: murió un nene de 4 años tras ser atropellado por un acoplado

Tragedia en Salta: murió un nene de 3 años tras ser atropellado por un acoplado

Un niño de 4 años murió tras ser atropellado por el acoplado de una camioneta en la localidad de General Pizarro, provincia de Salta . El trágico accidente ocurrió el jueves 15 de octubre, alrededor de las 17, cuando el conductor realizaba una maniobra marcha atrás. La Justicia confirmó que el hombre, de 27 años, quedó detenido mientras avanza la investigación.

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El siniestro ocurrió sobre calle La Pampa, en el departamento de Anta, mientras una camioneta Toyota Hilux se encontraba realizando tareas de descarga de materiales de construcción.

Según las primeras informaciones difundidas por medios locales, en el lugar se encontraban trabajadores de un corralón y familiares del pequeño. Sin embargo, la reconstrucción oficial se centra en la maniobra que realizó el vehículo momentos antes del impacto.

De acuerdo con la información del Ministerio Público Fiscal de Salta, el conductor manifestó que el niño se encontraba con él en la camioneta y que, después de hacerlo descender, comenzó a realizar una maniobra de retroceso.

Según su relato, no advirtió que el acoplado enganchado al vehículo habría embestido al pequeño.

La secuencia todavía es materia de investigación y será analizada a partir de las pericias, los testimonios y las imágenes de cámaras de seguridad.

Tras el accidente, el niño fue trasladado por medios particulares hasta el centro de salud de General Pizarro, donde ingresó sin signos vitales.

El médico que lo atendió constató que presentaba politraumatismos, según confirmó la Fiscalía. Ministerio Público Fiscal de Salta

Detuvieron al conductor de la camioneta

La investigación quedó a cargo del fiscal penal 2 de Anta, César Arturo Saravia, a través de la delegación Apolinario Saravia.

Por disposición de la auxiliar fiscal Yonni Zigarán, se solicitó la detención del conductor de 27 años, mientras se desarrollan las medidas judiciales para determinar las circunstancias del hecho.

El Ministerio Público Fiscal confirmó que el hombre se encuentra detenido y que la audiencia de imputación se concretará en las próximas horas.

Hasta el momento, no se informó oficialmente cuál será la calificación legal que se le atribuirá.

Ordenaron una autopsia y revisarán cámaras de seguridad

Tras tomar conocimiento de la tragedia, personal policial acudió al lugar y resguardó la escena para permitir el trabajo de los investigadores.

También intervino personal de Criminalística, que realizó las primeras pericias para determinar cómo se produjo el impacto.

Entre las medidas ordenadas por la Fiscalía se encuentran la recepción de declaraciones testimoniales, el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona y la realización de la autopsia del menor, que estará a cargo del médico legal de Orán.

Estas actuaciones permitirán reconstruir los movimientos de la camioneta, establecer dónde se encontraba el niño al momento del accidente y determinar las posibles responsabilidades.

La muerte del pequeño generó conmoción entre los vecinos de General Pizarro y Apolinario Saravia, mientras la Justicia continúa investigando las circunstancias del episodio.

Cabe señalar que las primeras publicaciones periodísticas indicaban que la víctima tenía 3 años. Sin embargo, tanto la Policía como el Ministerio Público Fiscal de Salta confirmaron oficialmente que el niño tenía 4 años.