Salta: dieron de alta a los heridos tras el impactante atropello en Cerrillos

Impactante siniestro en Cerrillo, Salta - El saldo fue de 13 heridos: nueve adultos y cuatro menores .

Las imágenes provocaron conmoción en Cerrillos, Salta : un Renault 11 se cruzó de carril, subió a la vereda y embistió a un grupo de personas que esperaba frente a una escribanía sobre avenida General Güemes, en el tramo urbano de la Ruta Nacional 68. El saldo final fue de 13 personas heridas, entre ellas cuatro menores , pero casi 24 horas después llegó la noticia más esperada: ninguna de las víctimas se encontraba en riesgo de vida y la última niña que permanecía internada había recibido el alta , según confirmó el periodista salteño Germán Cruz en diálogo con Canal 4 y TodoJujuy.

El siniestro ocurrió alrededor de las 20.40 del miércoles y quedó registrado por diferentes cámaras de seguridad. El vehículo era conducido por un hombre de 80 años oriundo de La Merced , que circulaba de sur a norte cuando, por razones que todavía investiga la Justicia, perdió el control, atravesó el carril contrario y terminó sobre la vereda.

“ El resultado final es de trece lesionados ”, explicó Cruz. Entre ellos hubo nueve adultos —incluido el propio conductor— y cuatro menores de edad , dato que coincide con la información difundida oficialmente por el Ministerio Público Fiscal de Salta.

La situación de los menores fue una de las mayores preocupaciones durante las primeras horas. Tres niños fueron trasladados al Hospital Público Materno Infantil de Salta. Dos, de 11 y 5 años , sufrieron politraumatismos leves y pudieron regresar a sus hogares después de que los estudios descartaran lesiones de gravedad.

Una bebé de un año permaneció algunas horas más internada en observación por precaución. Durante la comunicación con Canal 4, Cruz confirmó posteriormente la evolución favorable: “La última personita, tengo que decir porque es una menor de un año, fue dada de alta en las últimas horas”.

“La última personita, tengo que decir porque es una menor de un año, fue dada de alta en las últimas horas”. “La última personita, tengo que decir porque es una menor de un año, fue dada de alta en las últimas horas”.

Uno de los niños llegó incluso a quedar debajo del automóvil durante la secuencia, según explicó el periodista. A pesar de la violencia del impacto, tampoco sufrió lesiones que pusieran en peligro su vida.

Entre los adultos, una mujer sufrió dos fracturas expuestas y debió ser intervenida quirúrgicamente. Fue uno de los cuadros que mayor preocupación generó inicialmente, aunque posteriormente se informó que se encontraba fuera de peligro.

“A esta hora ya no hay personas que corran riesgo de vida” “A esta hora ya no hay personas que corran riesgo de vida”

¿Qué pasó con el conductor?

Esta es la pregunta que todavía no tiene una respuesta definitiva.

En las primeras horas comenzó a circular la hipótesis de que el hombre de 80 años podría haberse descompensado mientras manejaba. Otra posibilidad que forma parte de las averiguaciones es que el Renault 11 haya sufrido algún desperfecto mecánico.

Sin embargo, hasta ahora ninguna de las dos explicaciones fue confirmada por las pericias.

“Todavía no hay una voz oficial que diga cuál de las dos hipótesis llevó a este vehículo y a esta persona de 80 años a terminar colisionando”, explicó Germán Cruz a Canal 4.

La propia Policía de Salta señaló que no podía confirmar la supuesta descompensación y anticipó una verificación mecánica del automóvil para determinar si existió alguna falla.

Hay, en cambio, un dato que ya está confirmado: el test de alcoholemia realizado al conductor dio resultado negativo. También tenía vigente la documentación requerida para conducir.

La Fiscalía analiza las cámaras

La investigación quedó en manos de la fiscal penal interina de Cerrillos, Verónica Simesen de Bielke, con intervención del auxiliar fiscal Roque López Hinojo. Entre las medidas ordenadas se encuentran el secuestro del Renault 11, pericias de Criminalística, declaraciones testimoniales y el relevamiento de cámaras públicas y privadas para reconstruir la trayectoria del vehículo antes de terminar sobre la vereda. Por la presencia de niños entre las víctimas también intervino la Asesoría de Menores e Incapaces.

Las cámaras muestran la violencia de la secuencia: el auto se cruza de carril y avanza directamente hacia el lugar donde había adultos y niños esperando para realizar trámites vinculados con una autorización escolar.

Dos estructuras evitaron consecuencias todavía mayores

Hay además un elemento que ayuda a explicar por qué semejante impacto no terminó con víctimas fatales.

Frente a la escribanía había sido construido recientemente un cantero de grandes dimensiones, mientras que la estructura de un comercio lindero también recibió parte del impacto. La propietaria de la escribanía explicó a El Tribuno que había colocado el cantero como una barrera ante la velocidad con la que habitualmente circulan vehículos por ese tramo urbano de la Ruta 68.

Cruz también destacó este punto durante la entrevista: el cantero, los caños que sostenían el techo de una carnicería y parte de la estructura del lugar absorbieron parte de la fuerza del vehículo.

La investigación continuará ahora para determinar qué ocurrió segundos antes de que el conductor perdiera el control. Mientras se esperan las pericias, el dato que cambió el escenario después de aquellas imágenes estremecedoras es la evolución de las víctimas: las 13 personas sobrevivieron y, de acuerdo con la última información aportada a Canal 4 y TodoJujuy, ya no quedaban pacientes en riesgo de vida.