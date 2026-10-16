Salta: un hombre cayó en una estafa por una publicidad de peajes y perdió $10 millones

Un hombre cayó en una estafa con una falsa publicidad para pagar el peaje en Salta y le sustrajeron $10 millones.

Un peón rural de 48 años , nacido en Buenos Aires y radicado en Metán, localidad de la provincia de Salta, fue víctima de una estafa . denunció haber perdido 10 millones de pesos de su billetera virtual tras acceder a una publicación en redes sociales que ofrecía detalles sobre cómo realizar el pago electrónico de peajes .

Sociedad. Una mujer publicó su auto para venderlo y terminó frente a una nueva estafa por WhatsApp

El episodio habría sucedido este miércoles y fue formalizado mediante una presentación policial. De acuerdo con la denuncia, el engaño se habría iniciado mediante una publicación en una plataforma digital y luego siguió por WhatsApp y una comunicación telefónica.

Durante el contacto, un individuo que dijo trabajar como gestor le pidió ingresar a su banca online y realizar una serie de operaciones vinculadas con transferencias de dinero.

En el transcurso de la comunicación, el supuesto gestor también le facilitó una clave bancaria uniforme (CBU) y le habría explicado que, al efectuar una transferencia , los fondos se acreditarían en una cuenta específica. Posteriormente, le envió otro CBU , lo que generó sospechas en el trabajador y lo llevó a desconfiar de la operación.

Al advertir que le habían indicado una segunda cuenta bancaria para enviar el dinero, el hombre consultó expresamente si estaban sacando fondos de su billetera virtual. Según consta en su declaración, la persona que lo contactó negó que se tratara de una extracción y sostuvo que el movimiento era indispensable para finalizar la gestión que supuestamente estaban llevando adelante.

Una vez concluida la llamada, el hombre revisó sus cuentas y descubrió que se habían producido operaciones que no reconocía. Según denunció, su cuenta bancaria había quedado sin dinero y los fondos de su billetera virtual habían sido sustraídos. Al comprobar lo ocurrido, decidió bloquear el acceso a sus cuentas.

Luego de cortar la comunicación, el damnificado constató que le habían quitado $10.000.000 de su billetera virtual y que, además, su cuenta bancaria ya no registraba saldo disponible.

La denuncia permitió reconstruir el faltante de $10 millones

El trabajador también señaló que, antes de responder la llamada que derivó en la estafa, había recibido comunicaciones desde otro número telefónico con característica de la Ciudad de Buenos Aires.

Frente a este tipo de maniobras, Mariano Brandanini, portavoz de la concesionaria Autovía del NOA (AUNOA), aconsejó que todos los trámites relacionados con el sistema se realicen exclusivamente a través de su página web oficial.

La recomendación apunta a prevenir que las personas accedan a publicaciones, cuentas o links de redes sociales cuyo origen no esté debidamente comprobado. Asimismo, se aconseja desconfiar ante cualquier solicitud de acceso al home banking, de envío de dinero a un CBU proporcionado durante una comunicación telefónica o de divulgación de información confidencial vinculada con la seguridad bancaria.

Otra causa por estafa: tres detenidos por un fraude de US$200.000

A mediados de septiembre, tres personas fueron arrestadas en la Ciudad de Buenos Aires, acusadas de haber cometido una estafa por 200.000 dólares mediante la modalidad conocida como el “cuento del tío”.

De acuerdo con las pesquisas, los acusados habrían destinado una parte de los fondos obtenidos de manera ilícita a la compra de dos autos y un departamento ubicado en Villa Lugano, además de financiar una estadía turística en Bariloche.

En el marco de la investigación, las fuerzas de seguridad llevaron adelante seis operativos de allanamiento en distintos puntos de la Villa 20 de Lugano, en Avellaneda y en un hotel situado en el centro de la Ciudad de Buenos Aires. La causa está a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 45, conducido por Alejandra Provitola, con la intervención de la Secretaría 122, a cargo de Nicolás Coronel.

La mujer que realizó la denuncia declaró que el 16 de junio se comunicó con ella por teléfono un individuo que dijo trabajar para un banco. Según su testimonio, el desconocido recurrió a un engaño para convencerla de que sacara sus ahorros de una caja de seguridad.

La damnificada extrajo 200.000 dólares de la caja de seguridad, pero posteriormente le quitaron el dinero. Como parte de las pruebas reunidas, los investigadores analizaron las grabaciones de una cámara de vigilancia privada, en las que quedó registrado uno de los sospechosos durante la jornada en que ocurrió el asalto.

Por su parte, efectivos de la División Investigaciones Comunales 1 Sur llevaron adelante distintas averiguaciones durante dos meses. A partir de esas tareas, determinaron que uno de los presuntos implicados concurría habitualmente a una vivienda ubicada en la Villa 20, en Villa Lugano.