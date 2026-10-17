sábado 17 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
17 de octubre de 2026 - 18:19
NOA.

Maltrato infantil en Salta: el 44% de las medidas de protección se debió a situaciones de violencia

El 44% de las medidas de protección integral en Salta fue por violencia infantil. Las denuncias e intervenciones escalan de forma sostenida desde 2022.

+ Seguir en
Silvano Pintos
Por  Silvano Pintos
El 44% de las medidas de protección en Salta fue por maltrato infantil

El 44% de las medidas de protección en Salta fue por maltrato infantil

Entre enero y julio de 2026 en la provincia de Salta, las situaciones de violencia motivaron el 44% de las medidas de protección integral y el 19% de las medidas excepcionales que requirieron el retiro de los menores de sus hogares. Esta problemática muestra un incremento alarmante en la demanda de asistencia estatal, donde las solicitudes pasaron de 4.500 en 2022 a superar las 12.000 al cierre de 2025.

Lee además
Desarticularon una presunta red narco que actuaba en Salta y Tucumán.
Policiales.

Desarticularon una presunta red narco que actuaba en Salta y Tucumán
Agenda cultural - Jujuy Salta Jujuy | Foto generada con IA
NOA.

Ferias, música y paseos: qué hacer en Jujuy, Salta y Tucumán este fin de semana

El impacto geográfico se concentra principalmente en la jurisdicción Capital con el 65% de los casos, seguida por las delegaciones de Tartagal (17%) y Orán (12%). Un escenario crítico atravesado por factores determinantes como las adicciones, las afecciones en la salud mental, el uso de pautas de crianza violentas y un marcado debilitamiento en las redes de apoyo familiar.

Maltrato infantil (foto ilustrativa).

Maltrato infantil (foto ilustrativa).

Las situaciones de maltrato e intrafamiliares hacia niños, niñas y adolescentes ocupan un lugar crítico en la agenda del sistema de protección de derechos de la provincia de Salta. Entre enero y julio de 2026, el 44% de las medidas de protección integral tramitadas por la Secretaría de Niñez y Familia estuvo directamente relacionado con episodios de violencia, mientras que un 43% respondió a dificultades en el ejercicio de la responsabilidad parental y un 3% a casos de negligencia grave.

Asimismo, en los casos más severos donde se debió recurrir a medidas de protección excepcional —aquellas que exigen separar temporalmente al menor de su núcleo familiar para resguardar su integridad física o psíquica— el 19% de las decisiones se tomó a raíz de hechos violentos.

En casos de riesgo inmediato o urgencia, la recomendaci&oacute;n es llamar al 911. Para orientaci&oacute;n y acompa&ntilde;amiento, funciona la L&iacute;nea 102.

En casos de riesgo inmediato o urgencia, la recomendación es llamar al 911. Para orientación y acompañamiento, funciona la Línea 102.

Demanda en aumento y la incidencia de la Ley Lucio

De acuerdo a lo señalado por funcionarios de la Secretaría de Niñez y Adolescencia, la demanda de intervención estatal ha registrado un incremento sostenido en los últimos años: tras recibir 4.500 solicitudes en 2022 y 10.000 en 2024, el organismo cerró el año 2025 con más de 12.000 intervenciones efectivas.

Desde el Ministerio Público Fiscal, se sostiene que el alza en el flujo de denuncias no implica necesariamente un aumento en la cantidad absoluta de delitos, sino una mayor concientización y capacitación comunitaria e institucional para detectar las alertas tempranas. En este sentido, destacó el impacto de la Ley Nacional 27.709 (Ley Lucio), impulsora de la capacitación obligatoria para agentes públicos y la sociedad en la prevención del maltrato infantil.

Maltrato infantil. /Imagen ilustrativa

Maltrato infantil. /Imagen ilustrativa

Canales de alerta y corresponsabilidad comunitaria

A través de la Línea 102 —servicio de atención gratuita y anónima disponible las 24 horas—, el 11% de los llamados en 2026 obedeció a denuncias por maltrato físico o psicológico, un 17% a negligencia, un 8% a conflictos familiares y un 5% a posibles situaciones de abuso sexual infantil.

Desde los organismos oficiales enfatizan el principio de corresponsabilidad: la detección no recae únicamente en el ámbito familiar o en las fuerzas de seguridad, sino en el compromiso activo de escuelas, centros de salud, organizaciones sociales y vecinos para alertar a tiempo y activar los mecanismos de resguardo en toda la vecina provincia.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Desarticularon una presunta red narco que actuaba en Salta y Tucumán

Ferias, música y paseos: qué hacer en Jujuy, Salta y Tucumán este fin de semana

Tragedia en Salta: murió un nene de 4 años tras ser atropellado por un acoplado

Salta superó los 25 mil casos de síndrome gripal: los niños de 5 a 9 años son los más afectados

Argentina tiene alta escolarización, pero bajos resultados

Lo que se lee ahora
17 de octubre de 1951. Durante la celebracion del Día de la Lealtad, Eva acaba de hablar a la multitud desde el balcón de la Casa Rosada. Se abraza a Perón y llora sobre su pecho. El cáncer avanza sobre ella y debe renunciar a su candidatura a vicepresidente.  Gentileza: Archivo General de la Nación Foto: Pinélides Fusco
Argentina.

Qué pasó el 17 de octubre y por qué se celebra el Día de la Lealtad Peronista

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Río Blanco: este domingo no habrá peregrinación a pie desde la Catedral video
Fe.

Río Blanco: este domingo no habrá peregrinación a pie desde la Catedral

Una protesta en Limoges, Francia, terminó con graves incidentes y un incendio en la sede del gobierno municipal. Bomberos trabajaron para controlar las llamas. video
Mundo.

Francia: manifestantes incendiaron un histórico edificio municipal durante una protesta en Limoges

La crecida del Río Parana alerta a los puertos de la región 
País.

Crecida de los ríos Paraná y Uruguay: 17 puertos en alerta

El cirujano que operó a León XIV dijo que “no hay motivos clínicos” para que el papa suspenda su gira por América Latina video
Mundo.

El cirujano que operó al Papa León XIV dijo que está en óptimas condiciones para su gira por América Latina

Miles de teléfonos y perfumes flotan en el estrecho de Ormuz tras el hundimiento de un carguero video
Virales.

Miles de teléfonos y perfumes flotan en el estrecho de Ormuz tras el hundimiento de un carguero

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel