martes 13 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de octubre de 2026 - 10:39
Sociedad.

Un motociclista de 59 años murió tras caer por un barranco en la Ruta 40

El accidente ocurrió este lunes, a la altura del kilómetro 1.478, en las inmediaciones del paraje La Quesera. Buscan establecer cómo se produjo el siniestro.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Un motociclista murió tras caer por un barranco.

Un motociclista murió tras caer por un barranco.

Un motociclista de 59 años falleció este lunes como consecuencia de un violento accidente de tránsito ocurrido en la Ruta Nacional 40, cerca del paraje La Quesera, dentro de la jurisdicción de La Poma. La emergencia fue comunicada cerca de las 10.45, en el tramo correspondiente al kilómetro 1.478.

Lee además
accidente en humahuaca: volco un auto y el same asistio a los involucrados
Jujuy.

Accidente en Humahuaca: volcó un auto y el SAME asistió a los involucrados
Senderismo seguro en Jujuy: las recomendaciones para evitar accidentes y crecidas de ríos
Jujuy.

Senderismo seguro en Jujuy: las recomendaciones para evitar accidentes y crecidas de ríos

Dicha comunicación motivó la intervención de efectivos del Destacamento Policial de La Poma. De acuerdo con los primeros datos oficiales, el hombre habría perdido el dominio de la motocicleta por motivos que aún se intentan establecer en el marco de la investigación.

Como consecuencia de lo ocurrido, el motociclista habría caído por un barranco desde unos 15 metros de altura. Al arribar los servicios de emergencia, los profesionales de salud que intervinieron confirmaron que el conductor había fallecido.

Trabajó Criminalística en el lugar

Especialistas del Grupo Técnico de Criminalística llevaron adelante los análisis en el lugar del hecho con el objetivo de reconstruir cómo se produjo el accidente y esclarecer las circunstancias que precedieron a la caída.

Por su parte, efectivos de Seguridad Vial se encargaron de regular el tránsito en la zona mientras avanzaban los procedimientos correspondientes.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas 1, que interviene en la investigación del caso.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Accidente en Humahuaca: volcó un auto y el SAME asistió a los involucrados

Senderismo seguro en Jujuy: las recomendaciones para evitar accidentes y crecidas de ríos

Grave accidente en Ruta 66: una camioneta chocó a una moto y el conductor se dio a la fuga

El Gobierno cambia el régimen de Zona Fría: ¿Cuáles son las condiciones para conservar la rebaja?

Martes 13: cuál es su significado y por qué se lo asocia con la mala suerte

Lo que se lee ahora
Supersticiones por el Martes 13
Sociedad.

Martes 13: cuál es su significado y por qué se lo asocia con la mala suerte

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Rescataron a un hombre de 31 años que cayó al dique Los Alisos.
Jujuy.

Tensión en el Dique Los Alisos: rescataron a un hombre que cayó al agua

El terremoto en Panamá dejó 27 heridos y daños materiales.
Mundo.

Terremoto en Panamá: por qué no hubo muertos pese a la magnitud 7,7

Martes y miércoles sin clases en Nivel Secundario de Jujuy: los motivos
Jujuy.

Martes y miércoles sin clases en Nivel Secundario de Jujuy: los motivos

Un niño quedó encerrado adentro de un auto y tuvo que ser rescatado por la policía
Jujuy.

Un niño quedó encerrado adentro de un auto y tuvo que ser rescatado por la policía

Imagen de archivo
Jujuy.

Paso de Jama cerrado por nieve: solo atenderán a vehículos que ingresan a Argentina

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel