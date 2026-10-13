Un motociclista de 59 años murió tras caer por un barranco en la Ruta 40

Un motociclista murió tras caer por un barranco.

Un motociclista de 59 años falleció este lunes como consecuencia de un violento accidente de tránsito ocurrido en la Ruta Nacional 40, cerca del paraje La Quesera, dentro de la jurisdicción de La Poma. La emergencia fue comunicada cerca de las 10.45, en el tramo correspondiente al kilómetro 1.478.

Dicha comunicación motivó la intervención de efectivos del Destacamento Policial de La Poma. De acuerdo con los primeros datos oficiales, el hombre habría perdido el dominio de la motocicleta por motivos que aún se intentan establecer en el marco de la investigación.

Como consecuencia de lo ocurrido, el motociclista habría caído por un barranco desde unos 15 metros de altura. Al arribar los servicios de emergencia, los profesionales de salud que intervinieron confirmaron que el conductor había fallecido.

Trabajó Criminalística en el lugar Especialistas del Grupo Técnico de Criminalística llevaron adelante los análisis en el lugar del hecho con el objetivo de reconstruir cómo se produjo el accidente y esclarecer las circunstancias que precedieron a la caída.

Por su parte, efectivos de Seguridad Vial se encargaron de regular el tránsito en la zona mientras avanzaban los procedimientos correspondientes. Las actuaciones quedaron a cargo de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas 1, que interviene en la investigación del caso.

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