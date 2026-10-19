Femicidio en La Plata: el hijo de la víctima sigue en Jujuy y su familia materna reclama que lo devuelvan

La familia de Gabriela Martínez, la mujer de 39 años asesinada en el barrio Hipódromo de La Plata , inició gestiones judiciales para lograr que su hijo, de aproximadamente un año y medio, regrese desde Jujuy.

El pequeño permanece al cuidado de una tía paterna después de haber sido trasladado por su padre, quien está detenido como principal acusado del femicidio . A casi una semana del crimen, la madre y las hermanas de la víctima hicieron público su reclamo para recuperar el contacto con el niño. Según denunciaron, no mantienen comunicación con los familiares paternos y temen que se nieguen a entregarlo.

La madre de la víctima difundió un video en redes sociales en el que reclamó justicia por el asesinato de su hija y pidió ayuda para que su nieto pueda regresar a La Plata. "Devuelvan a mi nieto" , expresó la mujer en el mensaje. Entre lágrimas, relató el dolor que atraviesa desde que conoció la muerte de Gabriela y aseguró que existían amenazas previas por parte del acusado.

"Estoy hecha pedazos porque me entregaron a mi hija muerta, como ya me había amenazado varias veces él por teléfono" , manifestó. La mujer también expresó su preocupación por el estado emocional del pequeño, que actualmente se encuentra en Jujuy con una hermana de Burgos.

Femicidio en La Plata: el hijo de la víctima sigue en Jujuy y su familia materna reclama que lo devuelvan

"Mi nieto es un bebé, no conoce a nadie, está traumado, no habla, tiene un año y cuatro meses", afirmó en el video. En su mensaje, insistió en la necesidad de recuperar el vínculo con el niño y pidió que intervengan las autoridades correspondientes.

"Pido justicia para que me ayuden a traer a mi nieto, pido justicia por la memoria de mi hija y quiero que me entiendan como madre", expresó. Finalmente, concluyó con una súplica: "Quiero a mi nieto y que me devuelvan al bebé, por favor, se lo suplico".

Las hermanas de la víctima iniciaron gestiones judiciales

Joana Martínez, hermana de Gabriela, explicó que la familia recurrió a abogados para avanzar con las medidas necesarias y solicitar que el menor quede bajo el cuidado de sus familiares maternos. “Necesitamos que mi sobrino vuelva a La Plata, donde él se crió prácticamente”, afirmó en declaraciones al programa Hechos y Derecho, de FM Keops.

Según publicó el medio platense 0221, las hermanas no tenían vínculo previo con los familiares paternos. Por ese motivo, conocieron el estado de salud del niño a través de la Policía, que informó que había sido revisado y se encontraba en buenas condiciones. Sin embargo, la familia materna sostiene que el pequeño debería regresar a La Plata para estar cerca de las personas con las que compartió gran parte de su vida.

También señalaron que la tía paterna que lo cuida no estaría dispuesta a entregarlo. Las hermanas recordaron que Gabriela había sido madre por primera vez y mantenía un vínculo muy cercano con su hijo, quien celebró su primer cumpleaños en La Plata.

Una relación marcada por los celos, el control y el aislamiento

En sus declaraciones, las hermanas de Gabriela también describieron situaciones que, según denunciaron, la mujer atravesó durante su relación con el hombre. La pareja llevaba aproximadamente 15 años junta y, de acuerdo con el relato familiar, el vínculo estuvo marcado por episodios de celos, manipulación y aislamiento.

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“Él no la dejaba venir a la casa de mi vieja”, recordó una de las hermanas, al describir las dificultades que tenía Gabriela para mantener contacto con su familia. Antes de instalarse en La Plata, la pareja había vivido en Tierra del Fuego. Hacía aproximadamente tres meses que residían en una vivienda del barrio Hipódromo, donde finalmente fue encontrado el cuerpo de la mujer.

Cómo ocurrió el femicidio y por qué el niño terminó en Jujuy

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, el crimen habría ocurrido el lunes 12 de octubre en la vivienda ubicada en calle 39, entre 121 y 122, de La Plata. Tras el asesinato, el acusado habría salido de la casa junto al hijo de ambos y viajado hasta Jujuy, donde dejó al pequeño bajo el cuidado de una familiar paterna.

Posteriormente, el hombre regresó a la capital bonaerense y, el jueves 15 de octubre, se presentó espontáneamente en la Comisaría Segunda, donde confesó haber matado a Martínez. A partir de esa declaración, los efectivos policiales se dirigieron al domicilio y encontraron el cuerpo de la mujer.

Los primeros indicios señalaron que presentaba signos compatibles con una muerte por asfixia, aunque las autoridades no brindaron mayores precisiones debido a que la investigación continúa en curso. La causa quedó a cargo de María Eugenia Di Lorenzo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 17 de La Plata.

El sospechoso permanece detenido desde que se presentó ante la Policía y reconoció el crimen. El sábado fue citado a prestar declaración, pero se negó a responder las preguntas de la fiscal. Mientras tanto, los investigadores aguardan los resultados de la autopsia, las pericias realizadas en la vivienda y el análisis de los testimonios incorporados al expediente. Estas medidas permitirán establecer con mayor precisión las circunstancias y la fecha de la muerte.