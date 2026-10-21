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21 de octubre de 2026 - 20:10
Policial.

Piden llevar a juicio a un policía salteño por escupir a hinchas de Gimnasia de Jujuy en el clásico

La Fiscalía de Salta acusó al efectivo por presuntas vejaciones durante el clásico del Norte de mayo. También se investigó un incidente con un jugador del Lobo.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
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La fiscal Claudia Geria presentó la acusación formal ante la Oficina Judicial de Garantías contra un sargento ayudante de la Policía de Salta, de 35 años, por el delito de vejaciones, previsto en el artículo 144 bis, inciso 2, del Código Penal.

Qué hizo el policía durante el clásico del Norte

Según la investigación, antes del inicio del partido en el estadio Michel Torino, el efectivo se habría acercado al sector donde estaban ubicados los hinchas de Gimnasia de Jujuy y arrancado bruscamente una bandera que se encontraba colocada sobre el alambrado perimetral.

La secuencia quedó registrada en cámaras de seguridad y videos difundidos públicamente. Además, la Fiscalía incorporó testimonios, informes policiales y registros del Sistema de Emergencias 911.

Para la fiscal Geria, las conductas atribuidas al efectivo habrían representado un trato denigrante y humillante hacia los espectadores, incompatible con sus funciones de seguridad.

Con las pruebas reunidas, la Fiscalía solicitó una audiencia de control de acusación, paso previo a un eventual juicio.

Qué pasó en aquel clásico entre Gimnasia y Tiro y Gimnasia de Jujuy

El encuentro se disputó el domingo 24 de mayo, por la fecha 15 de la Primera Nacional, y terminó empatado 1 a 1. El Lobo jujeño se había puesto en ventaja con un gol de David Gallardo a los 20 minutos del segundo tiempo, pero Matías Birge apareció sobre el final para marcar la igualdad del conjunto salteño.

Más allá del resultado deportivo, la jornada estuvo marcada por los incidentes vinculados al operativo de seguridad.

La investigación también abarcó otro episodio ocurrido después del partido, cuando un segundo policía salteño habría invitado a pelear "mano a mano" a un futbolista de Gimnasia de Jujuy.

Por esta situación, la fiscal Claudia Geria había solicitado la colaboración del Ministerio Público de la Acusación de Jujuy para tomar declaración testimonial al jugador involucrado.

A casi cinco meses de aquel encuentro, la causa contra el efectivo acusado de retirar la bandera y escupir a los hinchas avanzó a una nueva instancia judicial. Ahora resta que se realice la audiencia de control de acusación para determinar si el caso será elevado a juicio.

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