Clásico del Norte: habrá 250 policías y escolta para los hinchas de Gimnasia y Tiro de Salta

El clásico del Norte entre Gimnasia de Jujuy y Gimnasia y Tiro de Salta contará con un importante operativo de seguridad este domingo 11 de octubre en el estadio 23 de Agosto. Desde la Policía de Jujuy informaron que se desplegarán aproximadamente 250 efectivos, con controles en las inmediaciones de la cancha y un dispositivo especial para acompañar a los hinchas visitantes durante su llegada y posterior regreso a Salta.

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El encuentro comenzará a las 16 y tendrá la particularidad de contar con público de ambos equipos, por lo que las tareas de prevención se extenderán durante buena parte de la jornada. Walter Morales, presidente de Gimnasia de Jujuy, confirmó que el club viene trabajando de manera coordinada con las autoridades policiales para organizar los accesos y garantizar las condiciones necesarias para recibir a los simpatizantes.

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía de la Provincia, el despliegue de seguridad comenzará antes del mediodía en las inmediaciones del estadio 23 de Agosto. Allí se concentrarán los controles preventivos y las tareas destinadas a organizar el movimiento de los hinchas antes, durante y después del partido.

En total, se prevé la participación de unos 250 efectivos policiales. El dispositivo incluirá personal motorizado, Infantería y el apoyo de las Unidades Regionales 6, 7 y 8, especialmente para el acompañamiento de los simpatizantes visitantes.

Morales explicó que las tareas organizativas ya comenzaron y que representantes de la fuerza de seguridad estuvieron recorriendo las instalaciones. "Recién estuvo acá en el estadio la Policía viendo todo el tema de seguridad", señaló el presidente del club, quien también confirmó que se está trabajando en la colocación del alambrado que había sido retirado para otros eventos realizados en el estadio.

Cómo será el traslado de los hinchas salteños

Uno de los aspectos centrales del operativo será la llegada de los simpatizantes de Gimnasia y Tiro de Salta, que tendrán disponibles 2.500 localidades para presenciar el encuentro. La Policía de Jujuy confirmó que la hinchada visitante contará con acompañamiento de efectivos motorizados e Infantería, además del apoyo de personal de las Unidades Regionales 6, 7 y 8 durante su traslado hasta el estadio.

El procedimiento también se repetirá una vez finalizado el partido. Los efectivos acompañarán a los hinchas visitantes durante su regreso, hasta su ingreso a la provincia de Salta, con el objetivo de organizar la desconcentración y prevenir inconvenientes en el recorrido.

Sobre este punto, Morales anticipó que el operativo comenzará temprano y se extenderá más allá del encuentro. Según explicó, la coordinación contempla el movimiento de los vehículos y de los simpatizantes que lleguen desde la provincia vecina, por lo que el dispositivo continuará durante las horas posteriores al partido.

Controles de acceso y apertura de puertas del estadio

La organización de los ingresos será otro de los puntos importantes de la jornada. Desde el club anticiparon que las puertas del estadio se habilitarían entre las 13:30 y las 14, aproximadamente dos horas antes del inicio del partido, previsto para las 16.

"Acá el operativo va a ser importante, el control en los accesos y garantizarle la seguridad a la gente que venga visitante", sostuvo Morales, quien remarcó que el objetivo es que el clásico pueda desarrollarse en un clima de tranquilidad.

El presidente de Gimnasia también recomendó a los hinchas llegar con anticipación para evitar demoras en los accesos. La expectativa del club es contar con una importante concurrencia, por lo que el movimiento de personas en las inmediaciones del estadio será considerable desde las primeras horas de la tarde.

"Acá el operativo va a ser importante, el control en los accesos y garantizarle la seguridad a la gente que venga visitante" "Acá el operativo va a ser importante, el control en los accesos y garantizarle la seguridad a la gente que venga visitante"

Esperan un estadio lleno para el Clásico del Norte

La presencia de público visitante genera una expectativa especial para el encuentro del domingo. Morales recordó el último partido ante Gimnasia y Tiro disputado en Jujuy con una convocatoria similar y estimó que el estadio podría presentar un marco cercano al de aquella oportunidad.

"Calculamos que el estadio va a estar lleno el día domingo. Vamos a tener un marco como el que tuvimos hace dos años atrás", expresó el dirigente, quien recordó que en aquel encuentro habían asistido alrededor de 22 mil personas.

En ese contexto, el presidente del Lobo pidió a los simpatizantes acompañar al equipo con tranquilidad y disfrutar de la jornada. "Pedirles que vengan temprano, tranquilos, a disfrutar de una fiesta futbolística", manifestó.

Con unos 250 policías afectados al operativo, custodia para la hinchada salteña y controles en los accesos, Jujuy se prepara para recibir un clásico que promete una importante convocatoria en el estadio 23 de Agosto.

"Calculamos que el estadio va a estar lleno el día domingo. Vamos a tener un marco como el que tuvimos hace dos años atrás" "Calculamos que el estadio va a estar lleno el día domingo. Vamos a tener un marco como el que tuvimos hace dos años atrás"