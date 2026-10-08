Gimnasia de Jujuy recibe a Gimnasia y Tiro: "Tenemos que disfrutar este clásico del Norte"

El Lobo se prepara para una fiesta en el 23 de Agosto: “La hinchada siempre está”

Walter Morales anticipó cómo será el clásico entre Gimnasia de Jujuy y Gimnasia y Tiro. Habrá 2.500 entradas para los hinchas salteños.

El estadio 23 de Agosto se prepara para vivir otra de esas tardes que tienen un significado especial para los hinchas de Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Este domingo, el Lobo recibirá a Gimnasia y Tiro de Salta en una nueva edición del clásico del Norte, un encuentro que despierta expectativa, pasión y el deseo de quedarse con una victoria frente a un rival de toda la vida.

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Con la presencia confirmada de hinchas visitantes , el club trabaja en los últimos detalles del operativo de seguridad y la organización de los ingresos. Walter Morales, presidente de Gimnasia de Jujuy, habló con Canal 4 sobre los preparativos, la importancia de cuidar este encuentro y el acompañamiento de una hinchada que siempre está, incluso en los momentos más difíciles.

Hay partidos que se viven de una manera diferente. Y cuando Gimnasia de Jujuy se enfrenta a un equipo salteño, la rivalidad regional le agrega un condimento especial a los 90 minutos. Walter Morales conoce bien lo que significa este encuentro y, entre bromas sobre la histórica rivalidad entre los equipos de Salta, dejó una reflexión sobre el valor del clásico.

"Los salteños viven discutiendo a ver quién es el clásico nuestro, pero yo siempre les digo que ese es problema de ellos. El común denominador somos nosotros, así que el problema lo tienen ellos" "Los salteños viven discutiendo a ver quién es el clásico nuestro, pero yo siempre les digo que ese es problema de ellos. El común denominador somos nosotros, así que el problema lo tienen ellos"

Más allá de las cargadas con tono de humor y el folclore futbolero, el dirigente destacó la importancia de que el partido se viva como una verdadera fiesta deportiva: "Vamos a tener un partido muy importante. Tenemos que cuidar este partido, que es muy importante para la región. Lo tenemos que cuidar, lo tenemos que disfrutar", aseguró.

Y agregó una frase que resume lo impredecible del fútbol y la ilusión de todo hincha albiceleste:

"Es fútbol, se gana, se pierde, es un deporte. Por eso el fútbol, al no tener lógica, es uno de los deportes más lindos del mundo. Si la lógica funcionara, tendríamos que ganar tranquilamente el domingo, pero bueno, es fútbol".

El Lobo se prepara para una fiesta en el 23 de Agosto: “La hinchada siempre está”

Gimnasia y Tiro tendrá 2.500 entradas para sus hinchas

El clásico contará con la presencia de público visitante. Gimnasia de Jujuy habilitará el codo destinado a los hinchas salteños, con capacidad para aproximadamente 2.000 personas, y también un sector de plateas con 500 localidades.

"Vamos a habilitar el codo visitante, que tiene una capacidad de alrededor de 2.000 personas, y vamos a habilitar un sector de platea también para la gente de Gimnasia y Tiro" "Vamos a habilitar el codo visitante, que tiene una capacidad de alrededor de 2.000 personas, y vamos a habilitar un sector de platea también para la gente de Gimnasia y Tiro"

La decisión ya fue acordada entre ambas dirigencias y responde a la modalidad utilizada cuando el Lobo visitó al conjunto salteño.

"Lo mismo que han hecho ellos con nosotros allá. Nos habilitaron un sector de popular y un sector de platea" "Lo mismo que han hecho ellos con nosotros allá. Nos habilitaron un sector de popular y un sector de platea"

La venta para los visitantes comenzará el sábado a las 11 de la mañana en el estadio de Gimnasia y Tiro de Salta. Si quedan entradas disponibles, el remanente se comercializará el domingo en las boleterías visitantes del 23 de Agosto.

Cómo será la venta de entradas para los hinchas del Lobo

Para los simpatizantes de Gimnasia de Jujuy, la venta de entradas se realizará de la manera habitual, tanto a través de la página oficial como en las boleterías del estadio: "Normal, normal y habitual, a través de la página o por boletería, como se hace todos los partidos", explicó el presidente.

El club también coordina con la Policía de Jujuy el operativo de seguridad para garantizar el ingreso de ambas parcialidades.

Morales confirmó que se habilitará el portón visitante y que buscarán reforzar la cantidad de personal para agilizar el acceso.

"Vamos a tratar de poner más gente en el portón para que sea más rápido el ingreso" "Vamos a tratar de poner más gente en el portón para que sea más rápido el ingreso"

En el sector de plateas también habrá una división especial, con un ingreso destinado a los hinchas salteños por la rampa ubicada hacia el codo visitante.

La organización será similar a la utilizada en otros encuentros con público visitante, como los disputados ante Central Norte y Gimnasia y Tiro.

El mensaje de Walter Morales para la hinchada de Gimnasia

Si algo caracteriza a Gimnasia de Jujuy es el acompañamiento de su gente. En cada partido, el Lobo encuentra en las tribunas una muestra de fidelidad que va mucho más allá de los resultados. Walter Morales dedicó unas palabras a los hinchas que se preparan para alentar al equipo en un encuentro tan especial.

"Que vayan tranquilos, que disfrutemos el domingo con la familia, que disfrutemos la cancha" "Que vayan tranquilos, que disfrutemos el domingo con la familia, que disfrutemos la cancha"

También destacó el esfuerzo de quienes, a pesar de las dificultades económicas, siguen acompañando al club.

"La hinchada de Gimnasia vive apoyando y apoya mucho. Con las dificultades económicas que hay hoy en el país, el hincha de Gimnasia es seguidor, es apoyador", remarcó.

Por eso, su invitación fue clara: "Vayamos con tranquilidad a disfrutar de un partido de fútbol".

El domingo, cuando la pelota empiece a rodar en el 23 de Agosto, volverán los nervios, las canciones, los abrazos y esa ilusión que se renueva en cada partido. El Lobo tendrá por delante un nuevo clásico del Norte y, una vez más, contará con el aliento de su gente.

Porque hay partidos que valen mucho más que tres puntos. Y para Gimnasia de Jujuy, recibir a un rival salteño siempre tiene un sabor especial.