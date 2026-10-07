Quién será el árbitro del clásico entre Gimnasia de Jujuy vs Gimnasia y Tiro de Salta

Álvaro Carranza será el árbitro del clásico del norte entre Gimnasia de Jujuy y Gimnasia y Tiro de Salta, que se disputará este domingo por la fecha 33 de la Primera Nacional. La AFA confirmó al juez para un encuentro clave en la recta final del campeonato.

Deportes. Cambió la tabla para Gimnasia de Jujuy: cómo quedó después de la derrota ante Temperley

La terna arbitral se completará con Eduardo Lucero, como asistente 1, y Robertino Rosas, como asistente 2. El cuarto árbitro será Leandro Billanueva.

En lo que va del torneo 2026, Carranza dirigió en dos oportunidades a Gimnasia de Jujuy y el Lobo ganó ambos partidos. El primero fue en el interzonal de ida ante Chaco For Ever, donde el conjunto jujeño se impuso por 2-1. En ese encuentro, el árbitro mostró un total de cuatro tarjetas amarillas.

El segundo antecedente fue en el Estadio 23 de Agosto, cuando el equipo de Hernán Pellerano venció 1-0 a Temperley. En esa oportunidad, Carranza sacó seis tarjetas amarillas.

Por su parte, el árbitro dirigió a Gimnasia y Tiro de Salta en una sola oportunidad durante el actual torneo. Fue en la primera fecha de la Primera Nacional ante Colegiales. El encuentro terminó 2-1 a favor del Albo y el juez mostró cinco tarjetas amarillas.

Las tarjetas que saca Álvaro Carranza

Carranza lleva dirigidos 19 partidos en lo que va de la Primera Nacional 2026. En esos encuentros mostró 87 tarjetas amarillas, lo que representa un promedio de 4,58 amarillas por partido. Además, sacó una roja directa y sancionó un penal. Del total de amarillas, 10 correspondieron a Gimnasia de Jujuy.

Esas 10 amarillas marcadas al Lobo jujeño, representan el 11,5% de todas las tarjetas amarillas que Carranza mostró en los 19 partidos.

Cuándo juegan Gimnasia de Jujuy vs Gimnasia y Tiro

El partido correspondiente a la Fecha 33 se jugará entre jujeños y salteños el domingo 11 de octubre, desde las 16 horas en el Estadio 23 de Agosto. Si bien aún no hubo confirmación oficial por parte del presidente Walter Morales, se estima que se habilite el ingreso a público visitante, tal cual se hizo contra San Martín de Tucumán.