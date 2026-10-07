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7 de octubre de 2026 - 15:35
Deportes.

Tiene 7 años, hace un año que hace gimnasia y representará a Jujuy en el Nacional

Olivia Singh fue seleccionada para competir a fines de noviembre en Santa Fe. Su familia organiza rifas para cubrir los gastos del viaje.

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"Oli", como todos la llaman, entrena en el Club Gorriti y se ganó su lugar en el selectivo que se realizó el último sábado. En diálogo con TodoJujuy, junto a su mamá, Daniela Fernández, contó cómo vive este momento. Mientras tanto, la familia trabaja para reunir el dinero necesario para el viaje.

Oli siempre fue inquieta. "Le gustaba moverse, hacer trucos en la casa. Estuvimos buscando qué deporte, la llevamos y le encantó, porque es algo en lo que puede estar corriendo, trepando, saltando", recordó su mamá. Antes probó con danza árabe, pero no hubo caso. "Porque era muy aburrido", respondió ella, sin vueltas justificando el cambio de disciplina.

Mucho más que un deporte

Para su familia, la gimnasia le dejó aprendizajes que van más allá de la competencia. "En Gorriti es algo muy lindo: todas las chicas se apoyan, tengan la edad que tengan. Se caen y las otras las levantan, las impulsan", contó Daniela. En ese ambiente, Oli aprendió a hacerse amigas, a esperar su momento y a tolerar la frustración. "Si no le sale un truco, sigue intentándolo", destacó su mamá. Y sumó: "Tiene muchísima perseverancia. Todos los días entrena, y si no tiene entrenamiento, lo hace en la casa".

La acompañan tres profes: Dani Arrieta, Cande y Adrián. "Vuelve chocha, muy contenta", resumió Daniela.

Así llegó al Nacional de Gimnasia

En el selectivo del sábado se eligieron gimnastas para dos viajes: las de nivel 2 competirán en Tucumán y las de nivel 3, como Oli, en Santa Fe. Allí la evaluaron en barra, viga, suelo y salto. Lo más fácil, según contó, fue el salto; lo más difícil, la viga. ¿Y cuando algo no sale? "Un poco triste", confesó. Aunque su mamá explicó que, por más nervios que tenga el día anterior, cuando empieza la competencia "cambia completamente" y sale con todo.

Este año, además, ya había logrado el primer puesto en un torneo en La Rioja.

Un pedido para llegar a Santa Fe

Viajar a un Nacional no es fácil para ninguna familia. Oli tiene que ir acompañada y cada gasto suma. "Nosotros hacemos muchas rifas. En Gorriti también se hacen muchas rifas, porque son muchas chicas", explicó Daniela. "Siempre se está buscando, a través de rifas o de vender comida, poder alcanzar ese objetivo económico".

La rifa oficial del club todavía no salió: se lanza cuando se acercan los torneos, y cada gimnasta tiene que vender sus números para pagar su propio viaje.

Quienes quieran darle una mano a Oli y a sus compañeras pueden acercarse al Club Gorriti y consultar cómo colaborar.

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