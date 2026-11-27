El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo 22 de noviembre, sobre la Ruta Provincial 9. Según la investigación, el periodista habría embestido al agente con una camioneta Toyota Hilux blanca y abandonado el lugar sin asistirlo. Además, habría señalado a otro automovilista como responsable del accidente, lo que provocó un giro inesperado en la causa.
Cómo ocurrió el accidente en el que murió un policía de Chaco
El siniestro se produjo alrededor de las 4 de la madrugada, cuando efectivos de la División Tránsito Urbano y Patrulla Vial realizaban un operativo de control sobre la Ruta Provincial 9, en cercanías de Juan José Castelli.
De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, una camioneta blanca habría ingresado al sector de la banquina donde se encontraba el puesto policial y atropellado al sargento Sandoval.
El efectivo sufrió heridas de extrema gravedad y fue trasladado al Hospital del Bicentenario, donde falleció horas después.
Tras el impacto, el vehículo involucrado abandonó el lugar. Un testimonio incorporado a la investigación señala que los policías persiguieron una Toyota Hilux que habría alcanzado los 170 kilómetros por hora antes de ser interceptada.
El periodista señaló a otro conductor y terminó detenido
La investigación tuvo un giro inesperado cuando las primeras sospechas recayeron sobre otro automovilista.
Según informó el jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, el propio periodista había brindado información sobre una Volkswagen Amarok blanca que circulaba por la zona.
A partir de esos datos, los efectivos detuvieron a un hombre de 33 años que conducía una camioneta de esas características. El conductor dio positivo en el control de alcoholemia, con 1,46 gramos de alcohol por litro de sangre.
Sin embargo, las declaraciones de testigos y las pericias posteriores comenzaron a descartar su participación en el atropello fatal.
Finalmente, el fiscal Gerónimo Agustín Roggero dispuso su liberación por falta de mérito y orientó la investigación hacia la Toyota Hilux del periodista.
Las pruebas que complicaron al periodista chaqueño
Durante las actuaciones judiciales, los investigadores realizaron pericias sobre la camioneta Toyota Hilux blanca perteneciente a Lavia Rachz.
Según los informes preliminares, los especialistas encontraron daños en uno de los laterales del vehículo y restos de materiales compatibles con elementos utilizados en el puesto de control policial.
Entre los indicios detectados se mencionaron fragmentos plásticos que podrían corresponder a conos de tránsito y rastros de coloración similar a los objetos presentes en el lugar del accidente.
Además, se secuestraron grabaciones de cámaras de seguridad del domicilio del acusado para determinar si contienen información relevante para la causa.
Estos elementos, sumados a las declaraciones testimoniales, llevaron a la Justicia a ordenar la detención del comunicador.
Qué pasará con el periodista detenido
Romildo Lavia Rachz fue imputado por homicidio culposo agravado por la fuga, delito que contempla penas de entre tres y seis años de prisión.
Durante la audiencia judicial, el periodista se abstuvo de declarar. Su abogado, Miguel Lukach, solicitó la libertad provisional y cuestionó que algunos de los elementos difundidos públicamente todavía no cuenten con resultados periciales definitivos.
El comunicador es conocido en Chaco por su trabajo en el programa El Impenetrable TV, emitido por Canal 9. Tras conocerse su detención, la señal decidió suspender el ciclo.
Mientras tanto, la investigación continúa para establecer cómo ocurrió el atropello y determinar las responsabilidades penales correspondientes.
La muerte del sargento Juan José Sandoval, padre de dos hijos, generó conmoción en la comunidad de Juan José Castelli, mientras su familia reclama el esclarecimiento del hecho y justicia por lo sucedido.
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