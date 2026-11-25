El deporte internacional atraviesa un momento de tristeza tras conocerse la muerte de Jeanine Grasmeijer , la apneísta neerlandesa que llegó a convertirse en récord mundial femenino de inmersión libre . Tenía 33 años y la noticia fue comunicada durante el fin de semana por sus familiares, quienes la recordaron como una persona “ aventurera y fuerte ”, caracterizada por la firmeza con la que iba detrás de sus objetivos.

“Anunciamos con profundo pesar el fallecimiento de Jeanine Irina Grasmeijer , ocurrido el 16 de noviembre de 2026 , cuando tenía 33 años . Fue una mujer bondadosa, espontánea, aventurera y fuerte ”, manifestaron sus familiares en un comunicado que difundieron el fin de semana mediante la cuenta oficial de la deportista.

“Ningún desafío era demasiado grande para ella. Cuando se proponía una meta, la perseguía con determinación . Dejó huella en la vida de muchas personas, y su recuerdo permanecerá con todos nosotros para siempre ”, agregaron.

“Agradecemos a todos sus muestras de cariño y su cálido apoyo ”, concluyeron sus familiares, quienes también informaron que la ceremonia de despedida se realizará el miércoles 25 de noviembre .

La publicación no tardó en recibir una gran cantidad de comentarios de usuarios que expresaron su tristeza y dedicaron emotivas palabras para recordar a la deportista.

“Qué triste noticia, estoy muy conmocionada. Estábamos allí hace años en Bonaire cuando Jeanine estableció un récord mundial. Mucho ánimo a todos sus seres queridos”; “Todavía no tengo palabras. Descansa en paz” y ”Qué triste mensaje. Mis condolencias por esta gran pérdida", comentaron los usuarios.

El mensaje de la AIDA por la muerte de la apneísta

Por su parte, la Asociación Internacional para el Desarrollo de la Apnea (AIDA) también recordó a la deportista y destacó su lugar en la historia de esta disciplina como “la mujer más joven de la historia en establecer un récord mundial de esta disciplina”.

“Gracias a sus logros al más alto nivel, se convirtió en una verdadera pionera en nuestro deporte”, expresaron y destacaron sus hazañas. “Celebramos los logros de Jeanine y la echaremos profundamente de menos. Nuestros pensamientos están con su familia, sus amigos y todas aquellas personas que bucearon con ella o aprendieron a su lado”, completaron.

Se trata de una práctica acuática en la que los deportistas deben permanecer sumergidos sin respirar, intentando alcanzar la mayor profundidad posible y prolongar al máximo el tiempo bajo el agua, sin recurrir a equipos de oxígeno.

“Llevo nadando desde pequeña, pero nunca de forma competitiva. Lo hacía por placer y porque me gusta el silencio y la serenidad que me proporciona. Cuando terminé la escuela, viajé de mochilera al sudeste asiático. Hice un curso de buceo en Tailandia, pero no fue lo que esperaba; me sentía muy pesada y limitada. Unos meses después descubrí la escuela de apnea, así que hice un curso allí y descubrí que se me daba muy bien y que disfrutaba muchísimo. Gracias a mi instructor, con quien hice mi primera apnea estática (¡que duró cinco minutos!), empecé a competir. Me dijo: “‘Podemos entrenarte para un récord holandés. ¡No le falta mucho!’””, reveló Grasmeijer en 2015 en una entrevista con la Universidad de Maastricht, donde cursó sus estudios de medicina.

La apneísta hizo historia en 2013

El desafío que se habían propuesto terminó convirtiéndose en realidad. En 2013, cuando tenía apenas 20 años, Grasmeijer hizo historia al transformarse en la mujer más joven en conseguir la marca mundial femenina de inmersión libre, modalidad en la que los participantes se desplazan hacia las profundidades y regresan a la superficie mediante una cuerda. En aquella oportunidad, logró descender hasta los 90 metros en Kalamata, Grecia.

En 2015 obtuvo el título en el Campeonato Mundial de Buceo en Profundidad organizado por la Asociación Internacional para el Desarrollo de la Apnea (AIDA). Al año siguiente, volvió a lo más alto al establecer un registro de 92 metros en tres minutos y 46 segundos durante el torneo DeepSea Challenge, disputado en Bonaire. Esa marca mundial femenina permaneció en su poder hasta 2018, de acuerdo con la información publicada por Dive Magazine.

Cuando falleció, Grasmeijer ya había dejado atrás su etapa como deportista de alto rendimiento. Según los datos consignados en su perfil de LinkedIn, residía en Arnhem, una ciudad de la provincia neerlandesa de Güeldres, donde se desempeñaba como voluntaria en un comercio dedicado a la venta de indumentaria.