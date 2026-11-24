El acróbata Stanisaw Madej estableció una nueva marca reconocida por los Récord Guinness al desplazarse 173,3 metros por una tirolesa con todo su cuerpo envuelto en fuego . El desafío se llevó a cabo el 3 de octubre en la ciudad de ód , Polonia , y le permitió superar ampliamente el récord que estaba vigente hasta ese momento.

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Hasta entonces, el mejor registro pertenecía al austríaco Josef Tödtling , quien en 2023 había conseguido recorrer 61,45 metros suspendido de una tirolesa mientras estaba prendido fuego . En cambio, Madej alcanzó los 173,3 metros ( 568 pies y 6,8 pulgadas ), una extensión que supera incluso la medida de una cancha de fútbol americano.

El lugar elegido para realizar el desafío también tuvo un significado especial . El acróbata llevó adelante la prueba en la Tyrolka w Manufakturze , una estructura de 180 metros de extensión instalada en el complejo comercial Manufaktura , considerado el centro de compras más grande de Europa . Madej trabaja en esa atracción desde hace diez años y decidió conmemorar su primera década de funcionamiento con una demostración fuera de lo común.

“Para marcar nuestro aniversario y en consonancia con mi profesión , quería dejar huella en este lugar con una hazaña extraordinaria . Mirando atrás con más calma, se me ocurren ideas bastante explosivas ”, expresó el especialista, de acuerdo con lo publicado por Guinness World Records .

El equipo ensayó la extinción de un maniquí el día anterior a la prueba

La organización del desafío requirió ocho semanas de preparación. Debido a que la atracción funciona dentro de un centro comercial, las pruebas realizadas antes de la fecha prevista tuvieron que llevarse a cabo sin utilizar llamas. Esta restricción hizo que la presentación definitiva fuera una experiencia excepcional, sin posibilidad de reproducirla durante los ensayos.

Durante la jornada en que se concretó la hazaña, varios grupos de emergencia se ubicaron en distintos sectores del trayecto con equipos de extinción de alta presión, preparados para intervenir ante cualquier inconveniente que pudiera dejar al acróbata suspendido en el aire. Como parte de los preparativos, un día antes también realizaron simulaciones para apagar el fuego de un muñeco de prueba, con el objetivo de perfeccionar la velocidad y coordinación de la respuesta.

Para resguardarse de las altas temperaturas, Madej utilizó indumentaria diseñada para este tipo de pruebas y una capa de gel a base de agua, que funcionó como barrera frente al calor intenso. Sin embargo, decidió realizar el recorrido sin cubrirse la cara con una máscara y dejó que únicamente el producto protector actuara sobre esa zona. “Considero que enfrentarse al fuego de manera directa le aporta un sentido mayor a un desafío de estas características”, sostuvo.

Durante la hazaña, el fuego podía llegar a temperaturas de hasta 1.500 grados Celsius, una condición extrema que obligaba al acróbata a mantener la atención y el control en todo momento mientras avanzaba por la tirolesa.

El acróbata advierte que el fuego es una fuerza “a menudo impredecible”

Con 43 años, Madej cuenta con una carrera profesional que comenzó en 2005 y que incluye participaciones en producciones para cine y televisión. Entre sus trabajos más destacados figuran las series Barbarians y The Witcher, así como la película Paradise, estrenada por Netflix. Sin embargo, su recorrido en la industria no hace que pierda de vista los peligros asociados a su especialidad.

“Personalmente, creo que cualquier contacto con el fuego es peligroso. Es una fuerza elemental que a menudo resulta impredecible; nuestra experiencia nos permite anticiparnos a su comportamiento errático”, explicó.

Además, advirtió sobre la rapidez con la que puede cambiar una situación: “Una situación que parece estar bajo control puede escalar muy rápidamente hasta convertirse en una amenaza grave. Por eso son esenciales un alto grado de conciencia, concentración y, sobre todo, respeto por el fuego”.

El interés de Madej por las actividades de riesgo comenzó durante su infancia. Desde pequeño se destacaba por ser inquieto y disfrutar de subir a los árboles. Cuando tenía 17 años, empezó a entrenarse junto a un profesional dedicado a las escenas peligrosas en producciones cinematográficas y, años más tarde, consiguió convertirse él mismo en instructor.

En la actualidad, tiene un hijo y reconoce que el desafío de atravesar la tirolesa envuelto en llamas fue el más peligroso que afrontó a lo largo de su trayectoria. No obstante, recordó otra experiencia de exigencia similar: desplazarse por el cable suspendido exclusivamente del dispositivo de enganche, sin contar con ningún otro mecanismo de protección.

Al ser preguntado por la posibilidad de protagonizar otras pruebas de alto riesgo en el futuro, Madej dejó en claro que no descarta asumir nuevos retos. “¿Por qué no? Mi profesión es bastante singular, así que siempre estoy abierto a nuevos retos. No tengo apuro; esperaré a ver qué me depara el destino.

Últimamente, el destino ha sido muy generoso, y por eso estoy increíblemente agradecido”, expresó en declaraciones a Guinness World Records.