Influencer de Nueva Zelanda cuesitonó las expresiones argentinas y fue viral: "Es horrible".

Las expresiones populares, los hábitos culturales y las formas propias de comunicarse en la Argentina despiertan con frecuencia distintas reacciones entre los visitantes de otros países. En este caso, una influencer de Nueva Zelanda se volvió viral después de expresar su frustración por las dificultades y particularidades que presenta el idioma español.

El episodio fue filmado dentro de un ascensor, donde se vio a la joven extranjera con una expresión de evidente molestia después de mantener una charla con su pareja. Ante la pregunta de su novio sobre qué le pasaba, la protagonista respondió sin rodeos con una exclamación que no tardó en llamar la atención en las redes: "¡El español es horrible!".

Las palabras que la influencer no logra entender Para explicar su reacción, contó que le cuesta entender cómo un mismo vocablo puede adquirir significados completamente distintos dependiendo de cómo se utilice. En ese sentido, puso como ejemplo la palabra "planta", que sirve para nombrar tanto a un organismo vegetal como a la zona inferior del pie.

La visitante se mostró todavía más desconcertada cuando descubrió algunas de las formas cariñosas que suelen emplear las parejas argentinas al hablar entre sí.

Al saber que en el lenguaje cotidiano es común que las personas se digan "gorda" como muestra de afecto, la joven expresó su incredulidad frente a la cámara y lanzó una pregunta espontánea: "¿Por qué le decís gorda si es flaca?". En cuestión de horas, la publicación alcanzó una enorme repercusión, con cientos de miles de visualizaciones y mensajes. En los comentarios, numerosos argentinos destacaron la naturalidad de la joven oriunda de Nueva Zelanda y aprovecharon la ocasión para compartirle muchos otros términos con significados diferentes, con el objetivo de seguir desafiando su comprensión del español.

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