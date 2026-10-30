Así es la vida del perro que alcanzó un insólito récord: sostener 6 pelotas de tenis a la vez.

A seis años de alcanzar su récord, Finley Molloy , un perro de raza golden retriever nacido en Canandaigua , Nueva York , volvió a llamar la atención en las redes después de que Guinness World Records rememorara su hazaña: mantener seis pelotas de tenis dentro de su boca de manera simultánea, una marca que permanece imbatida desde 2020 .

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La organización publicó un video del can en su perfil oficial , una iniciativa que volvió a poner su historia en el centro de la conversación digital y cosechó cientos de miles de interacciones .

Finley llegó al hogar de los Molloy en 2014, cuando todavía era un cachorro. Desde sus primeros años desarrolló una fascinación especial por las pelotas de tenis y, al cumplir dos años, ya conseguía sostener cuatro al mismo tiempo dentro de la boca.

En declaraciones a Guinness , su dueña, Erin Molloy , explicó que el animal siempre buscaba llevarse más de una pelota cuando jugaba. “Mi papá le lanzaba una pelota, él la atrapaba , la dejaba caer y esperaba a que le lanzara otra . En vez de traer una sola de vuelta, ¡ trajo las seis !”, recordó Erin , quien definió a su mascota como un acumulador compulsivo de estos objetos.

La familia descubrió por primera vez que Finley podía mantener seis pelotas en el hocico en 2017. No obstante, todavía tendría que pasar un tiempo antes de que la hazaña recibiera el aval oficial.

El récord anterior pertenecía a Augie, otro golden retriever que sostuvo cinco en 2003

Erin averiguó que el récord reconocido hasta entonces estaba en manos de Augie, un perro de la misma raza que, en 2003, había conseguido mantener cinco pelotas de tenis dentro de la boca. Al comprobar que Finley podía superar esa cantidad con facilidad, resolvió presentar su candidatura mediante la página oficial de Guinness World Records.

La validación de la hazaña demandó más de doce meses. Durante ese período, los Molloy debieron rellenar distintos formularios, reunir firmas de vecinos que actuaran como testigos, filmar varias pruebas y remitir a la entidad las dimensiones precisas de cada pelota que el animal lograba sostener. Finalmente, el 23 de febrero de 2020, el récord quedó registrado oficialmente.

En 2018, durante el período en que esperaba la aprobación oficial de la marca, Erin abrió un perfil de Instagram dedicado a Finley para publicar imágenes y grabaciones que mostraban su habilidad. La cuenta reunió a decenas de miles de seguidores y ayudó a que el perro alcanzara cierta popularidad.

Tras obtener el certificado que acreditaba su récord, Finley celebró el reconocimiento con un encuentro al aire libre junto a sus vecinos humanos, respetando el distanciamiento social. “Espero que la gente mire a Finley y vea pura felicidad, y entienda que es el perro más contento del mundo. No solo les da eso a su familia, sino a personas de todas partes”, manifestó Erin.

Ningún otro perro igualó la marca en más de seis años

En 2022, el récord de Finley apareció por primera vez en la versión impresa del libro de Guinness World Records, acompañado por una imagen del golden retriever mientras sostenía las seis pelotas de tenis en la boca. Hasta octubre de 2026, ningún otro perro logró alcanzar o superar esa marca.

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Por su parte, Erin dejó en claro desde un comienzo que no tenía intención de inscribir a su mascota en nuevas pruebas. “Puede que nos quedemos con este. Presentamos uno y ganamos uno”, afirmó tras la consagración de Finley.