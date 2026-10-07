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7 de octubre de 2026 - 07:03
Sociedad.

Viral: la vida del perrito que arrasa en redes con una expresión para cada estado de ánimo

Su particular rostro lo convirtió en un fenómeno viral. Los usuarios encontraron en sus gestos la manera perfecta de representar emociones.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Viral: la vida del perrito que arrasa en redes con una expresión para cada estado de ánimo.

Viral: la vida del perrito que arrasa en redes con una expresión para cada estado de ánimo.

Hay gestos que pueden transmitir mucho más de lo que cualquier frase podría explicar, y Charlie The Griffon se convirtió en un claro ejemplo de ello. El perrito se hizo viral en las redes gracias a su peculiar expresión seria, que los usuarios asociaron con distintas emociones.

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El animal refleja desde el agotamiento y el enojo hasta la confusión o ese particular estado en el que simplemente parece no querer que nadie se le acerque.

El animal en cuestión es un Griffon de Bruselas que cuenta con sus propias cuentas en redes sociales, donde habitualmente se publican imágenes y videos que lo retratan en escenas simples de su día a día. Desde un desayuno o una taza de café hasta una salida al aire libre o una mirada directa hacia la cámara, cualquier situación parece suficiente para que los usuarios encuentren en su expresión una respuesta que pueden asociar con prácticamente cualquier circunstancia.

Precisamente, esa capacidad de reflejar emociones cotidianas explica buena parte de su éxito en las redes. La expresión de Charlie puede representar a una persona que recibió una noticia desagradable, a alguien agotado después de una extensa jornada laboral o, simplemente, a quien siente que lo único que desea es que el día llegue de una vez a su fin.

La cara de Charlie que todos alguna vez pusimos

Las fotos de Charlie empezaron a compartirse masivamente en las redes junto con textos, comentarios y escenas cotidianas en las que una gran cantidad de personas logró reconocerse. Su particular rostro y sus gestos hicieron que rápidamente fuera visto como un candidato ideal para protagonizar memes.

El alcance que adquirió el perro también generó una curiosa forma de relacionar sus expresiones con cada jornada de la semana. De manera similar a un supuesto calendario de emociones, Charlie parece representar las distintas sensaciones que atraviesa cualquier persona mientras cuenta los días y espera con entusiasmo la llegada del próximo fin de semana.

Charlie dejó de ser simplemente un perro que se volvió popular en las redes y pasó a ocupar un lugar particular como una suerte de intérprete de los sentimientos en internet. Para quienes lo siguen, una sola de sus miradas puede funcionar como la respuesta perfecta para transmitir estados de ánimo o situaciones que, en muchas ocasiones, resultan difíciles de poner en palabras.

¿Quién es Charlie The Griffon?

Detrás de todo el contenido que circula en internet existe un animal de carne y hueso: un Griffon de Bruselas llamado Charlie The Griffon, cuya popularidad se construyó a partir de sus inconfundibles expresiones y de las diferentes situaciones que protagoniza durante su rutina diaria.

En sus redes sociales pueden encontrarse publicaciones relacionadas con actividades de lo más habituales, como tomar un café, desayunar, salir a caminar o atravesar un lunes. No necesita realizar acciones llamativas ni mostrar habilidades fuera de lo común para captar la atención de los usuarios. Su principal rasgo distintivo es, sencillamente, su particular rostro.

Gracias a esa expresión tan característica, Charlie consiguió diferenciarse de las tradicionales cuentas dedicadas a mascotas y pasó a convertirse en un personaje fácilmente reconocible para usuarios de distintas partes del mundo.

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