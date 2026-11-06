Los Récord Guinness distinguieron a un hombre por su barba de un metro y medio

Un hombre de 54 años , oriundo de Estados Unidos , alcanzó una nueva marca mundial al convertirse en la persona viva con la barba más larga del mundo, dentro de la categoría masculina. El reconocimiento fue otorgado por los Récords Guinness Records , que constató que su trenza capilar mide 1,60 metros .

El protagonista del logro es Matthew Hey , quien vive en Baldwin City, Kansas . Con su marca, logró dejar atrás el récord previo por una diferencia cercana a los 60 centímetros. La distinción se confirmó a comienzos de noviembre , período del año en el que una costumbre popular propone que los hombres eviten afeitarse durante un mes completo.

La verificación del récord tuvo lugar en Independence , estado de Misuri , donde Hey extendió su barba trenzada sobre una estructura de madera de considerable longitud para establecer su medida exacta . El resultado fue de 1,603 metros (5 pies), una extensión que superó ampliamente el récord que hasta entonces pertenecía a otro estadounidense, Rudolf Martino , cuya barba medía 1,06 metros (3 pies). De esta manera, la nueva marca estableció una diferencia de más de 54 centímetros respecto de la anterior.

Según relató Hey , si bien siempre llevó barba, el proceso que le permitió alcanzar esta longitud excepcional se inició hace aproximadamente dos décadas . En aquel momento, un grupo de chicos le propuso que se hiciera una trenza con el vello de su rostro, una idea que terminó convirtiéndose en el sello distintivo de su apariencia.

La apariencia le resultó atractiva y optó por conservarla. A partir de entonces, la barba fue adquiriendo una forma cada vez más definida y compacta, mientras su extensión aumentaba a una velocidad de entre 7 y 10 centímetros anuales. El crecimiento llegó a tal punto que Hey consiguió rodearse la cintura con su propia trenza.

El hombre asegura que su apariencia no lo define como persona

Aunque su aspecto suele despertar curiosidad y llamar la atención de quienes lo cruzan en la vía pública, Hey sostiene que el largo de su barba no representa un aspecto central de su día a día. “La barba no vino por lo que hice, sino por lo que no hice”, explicó en una entrevista con el Guinness World Records, en referencia a que nunca volvió a recortársela. “Tuve una adolescente que me preguntó si mi barba me define, y le respondí que para nada”, añadió.

Entre sus principales aficiones se encuentran los autos deportivos, especialmente el Mazda RX-7, las computadoras Amiga, el entrenamiento con pesas y los videojuegos. “La mayoría de mis amigos me identificaría más con esas cosas que con mi barba”, comentó.

Para conservar su particular aspecto, el estadounidense sigue un cuidado sencillo que consiste en lavarse la barba con shampoo, aplicar acondicionador y evitar por completo las tijeras. Debido a que la trenza ya tiene una longitud cercana al suelo, llevarla completamente extendida le resulta incómodo.

Por eso, habitualmente la pliega varias veces y la sujeta con un nudo para poder desenvolverse con mayor facilidad. Si bien asegura que no tiene intenciones de modificar su apariencia, tampoco descarta que algo pueda llevarlo a cambiar de opinión. “No planeo cortarme la barba, ni morir, pero a veces pasan cosa”, bromeó.

El propio Hey advierte que su récord podría caer en cualquier momento

Hey es consciente de que su récord no está garantizado para siempre y admite que, tarde o temprano, alguien podría superarlo. “Es difícil comprender que tengo la barba natural más larga del mundo en una persona viva, considerando que hay más de 8.000 millones de personas en el planeta y lo poco que tardé en hacerla crecer”, expresó.

"Creo que millones de hombres tendrían la genética para crecer una barba como la mía; la mayoría simplemente no lo intenta. Alguien más podría aparecer en cualquier momento", agregó. A quienes se animen a buscar una marca similar durante este noviembre, Hey les dejó una recomendación concisa: “En sus marcas, listos, crezcan... ¡y sean bendecidos!”.