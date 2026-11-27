La Selección argentina continúa en carrera en el Mundial Sub 17 de Qatar tras igualar en un emocionante encuentro frente a Dinamarca por 3-3 . El equipo conducido por Diego Placente terminó en el segundo lugar del Grupo C , con cuatro unidades .

Aunque ya tiene garantizada su clasificación a los 16avos de final , deberá aguardar a que concluya la fase inicial para saber quién será su próximo adversario.

El sistema que se utilizará para establecer los enfrentamientos de la próxima instancia contempla una clasificación única que reúne a todos los equipos que avanzaron, ordenados de acuerdo con los resultados obtenidos : las posiciones del 1° al 12° corresponden a los líderes de cada grupo; del 13° al 24° , a quienes terminaron segundos; y del 25° al 32° , a los terceros.

Según esta nómina, Argentina ocupa por ahora el lugar 23 , como el undécimo mejor equipo entre los que finalizaron en la segunda posición .

De todos modos, el lugar definitivo de Argentina en el ranking dependerá de cómo terminen los partidos pendientes de la primera ronda. Todavía deben resolverse ocho grupos, del E al L, cuyos encuentros se disputarán entre el jueves 26 y el viernes 27 de noviembre. En el mejor escenario posible, la Albiceleste podría alcanzar el puesto 20 de la clasificación, dentro de la comparación con los equipos que finalicen segundos y sumen al menos cuatro puntos.

El contrincante del equipo conducido por Diego Placente se definirá a partir de esa clasificación general y quedará sujeto a lo que ocurra en los grupos que todavía deben completar sus partidos. Si Argentina conserva el puesto 23, tendría que enfrentar al décimo mejor líder de la tabla, lugar que por el momento ocupa Brasil, representante del Grupo I, que este viernes se cruzará con Costa Rica.

Sin embargo, Argentina todavía tiene posibilidades de escalar posiciones si los equipos que ocupan el segundo lugar y aún no completaron sus partidos obtienen una menor cantidad de unidades o registran una diferencia de gol inferior. De alcanzar el puesto 20 del escalafón, podría cruzarse incluso con el segundo mejor clasificado de la tabla. En ese escenario, su adversario sería Egipto, que cerró su participación en el Grupo A con seis puntos y una diferencia de gol de +4.

Todos los escenarios de Argentina en 16avos: a qué puesto de la tabla general enfrentaría y qué selección lo ocupa actualmente

Puesto 20 | Enfrenta al puesto 13, actualmente Egipto

| Enfrenta al puesto 13, actualmente Puesto 21 | Enfrenta al puesto 12, actualmente República Dominicana

| Enfrenta al puesto 12, actualmente Puesto 22 | Enfrenta al puesto 11, actualmente Senegal

| Enfrenta al puesto 11, actualmente Puesto 23 | Enfrenta al puesto 10, actualmente Brasil

| Enfrenta al puesto 10, actualmente Puesto 24 | Enfrenta al puesto 9, actualmente Colombia

¿Cómo sigue el Mundial Sub 17?

La clasificación a la ronda de 32 equipos quedará en manos de los dos conjuntos mejor ubicados de cada zona y los ocho terceros con mejor desempeño. Esa etapa marcará el inicio de los cruces a partido único, programados desde el 30 de noviembre.

Desde entonces, cada seleccionado necesitará imponerse para continuar en el certamen, que tendrá luego los octavos, cuartos de final, semifinales y el duelo decisivo, fijado para el 13 de diciembre.