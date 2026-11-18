Qué dijo Nico Paz sobre la posibilidad de heredar la camiseta número 10 que dejó Messi en la Selección argentina.

Nico Paz se convirtió en el protagonista destacado de la goleada 7-0 de la Selección argentina frente a Costa Rica , en Córdoba. Al volante ofensivo le bastaron los primeros 45 minutos para convertir dos goles y ganarse el reconocimiento de sus compañeros y de los simpatizantes.

Una vez finalizado el partido en el estadio Mario Alberto Kempes , el jugador del Como respondió una pregunta sobre la chance de quedarse con la camiseta número 10 que quedó vacante tras el retiro de Lionel Messi de la Selección, anunciado en octubre pasado. Se trata de una decisión que Lionel Scaloni aún tiene pendiente.

“La verdad es que no pienso en eso . Yo pienso en disfrutar días como hoy y divertirme en el campo , porque es lo que más amo, jugar al fútbol y representar a tanta gente con la selección. Quiero seguir haciendo eso”, expresó durante una charla con TyC Sports .

Además, Paz evaluó su desempeño a lo largo de 2026 con la camiseta de la Albiceleste : “Creo que estoy mejorando , divirtiéndome en el campo y con la calidad de jugadores que tenemos, de calidad increíble, se hace más fácil. Es increíble poder jugar en este equipo”.

"LO QUE PIENSO ES EN DISFRUTAR DÍAS COMO HOY, DIVERTIRME EN EL CAMPO PORQUE ES LO QUE MÁS AMO JUGAR AL FÚTBOL Y ENCIMA REPRESENTANDO A LA SELECCIÓN Y A TANTA GENTE. JUEGO PARA ESO". Nico Paz, sobre la posibilidad de heredar la 10 que dejó Leo Messi. @jbruno84 https://t.co/WQDCJjbwWD

Desde la Copa del Mundo, el mediocampista se convirtió en el futbolista que más goles convirtió para la Selección argentina: acumula cinco conquistas en cuatro partidos, frente a Bolivia, Burkina Faso, Benín y Costa Rica. Su rendimiento indica que Nico Paz podría afianzarse como titular en el equipo nacional, con el enorme desafío de ocupar el lugar que Lionel Messi dejará dentro del campo de juego.

Qué dijo Scaloni sobre la 10 de la Selección

Desde que Lionel Messi dejó de jugar para la Selección, Lionel Scaloni recibe reiteradamente consultas sobre quién llevará la emblemática camiseta número 10. Antes del partido frente a Uruguay, el entrenador había aclarado en conferencia de prensa que ese dorsal permanecería sin dueño durante la actual ventana internacional y que, por el momento, no eligió a ningún futbolista para ocuparlo.

“No tenemos tampoco pensado a quién dársela hasta que no sea obligatoria. Y cuando sea obligatoria, ya veremos a quién se la damos”, afirmó.

“Pero no es algo que a mí me preocupe, no es algo que sea especialmente importante. Lo que sí es verdad es que el día que decidamos, esperamos que sea para siempre y no andar dándole la 10 a distintos jugadores, esa es un poco la idea”, señaló Scaloni.