La Selección Argentina goleó 7 a 0 a Costa Rica este martes en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en el último amistoso de la fecha FIFA. El equipo dirigido por Lionel Scaloni mostró una contundente actuación ofensiva y se recuperó de la derrota por 2 a 1 frente a Uruguay, sufrida el viernes pasado en La Bombonera.

Fútbol. El seleccionado Sub 15 de la Liga Jujeña de Fútbol se consagró campeón del Torneo Nacional

Nico Paz, Julián Álvarez y Franco Mastantuono marcaron dos goles cada uno, mientras que Alexis Mac Allister completó la goleada. La Albiceleste resolvió el encuentro con cuatro tantos durante el primer tiempo y amplió la diferencia en el complemento.

El marcador se abrió rápidamente. A los 7 minutos, Julián Álvarez recuperó la pelota e intentó combinar con Enzo Fernández. El balón quedó suelto y Nico Paz aprovechó la oportunidad para acomodarse y sacar un remate que estableció el 1 a 0.

A los 34 minutos, Enzo Fernández habilitó con un preciso pase a Agustín Giay, quien llegó al fondo y envió un centro atrás. Julián Álvarez apareció para definir y convertir el segundo gol argentino.

La ventaja se amplió apenas cuatro minutos después. A los 38, Nico Paz resistió la marca de dos rivales y sacó un potente derechazo que dejó sin posibilidades al arquero Patrick Sequeira. Antes del descanso, a los 42 minutos, Julián Álvarez volvió a aparecer dentro del área y convirtió el 4 a 0 con un fuerte remate ante la marca de un defensor.

Goleada de la Selección Argentina.

En el segundo tiempo, Scaloni realizó variantes y uno de los protagonistas fue Franco Mastantuono, que necesitó apenas dos minutos desde su ingreso para convertir. A los 47 minutos de partido, el juvenil encontró el espacio para sacar un zurdazo y establecer el 5 a 0.

Argentina mantuvo la intensidad ofensiva y, a los 77 minutos, aprovechó un error en la salida de Costa Rica. La presión del conjunto nacional permitió recuperar la pelota cerca del área rival y Alexis Mac Allister anotó el sexto tanto.

Finalmente, a los 88 minutos, Mastantuono volvió a convertir con un remate fuerte al primer palo, sellando el 7 a 0 definitivo.

El encuentro frente a Costa Rica fue el segundo y último compromiso de esta serie de amistosos internacionales. En la primera presentación, Argentina había perdido 2 a 1 frente a Uruguay en La Bombonera, con un descuento de Julián Álvarez en el segundo tiempo.