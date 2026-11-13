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13 de noviembre de 2026 - 22:00
Deportes.

La Selección Argentina perdió 2 a 1 con Uruguay en La Bombonera

La Selección Argentina cayó ante Uruguay 2 a 1 en el amistoso disputado en La Bombonera en la era post Lionel Messi.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
La SelecciónArgentina vs Uruguay en La Bombonera&nbsp;

La Selección Argentina vs Uruguay en La Bombonera 

La Selección Argentina perdió 2 a 1 frente a Uruguay en La Bombonera, en su primer partido desde el retiro de Lionel Messi. Fue un gran segundo tiempo de las dos selecciones, donde llegaron las emociones y los goles.

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El equipo dirigido por Lionel Scaloni, que no contó con Emiliano “Dibu” Martínez, Lautaro Martínez ni Cristian “Cuti” Romero por diferentes motivos, disputó un primer tiempo parejo, con las situaciones más claras para la Albiceleste y un Nicolás Paz muy activo en ataque. Sin embargo, ninguno de los dos equipos logró convertir y se fueron al descanso igualados sin goles.

La Selección Argentina vs Uruguay en La Bombonera

La Selección Argentina vs Uruguay en La Bombonera

En el inicio del segundo tiempo, Uruguay abrió el marcador a los 47 minutos con un gol en contra de Leonardo Balerdi. Tras una jugada en el área argentina, Darwin Núñez conectó la pelota y Lisandro Martínez intentó despejar sobre la línea, pero el balón rebotó en la cabeza de Balerdi y terminó dentro del arco.

Apenas seis minutos después, a los 53, Maximiliano Araújo amplió la ventaja para la Celeste tras un tiro de esquina: anticipó a la defensa argentina y conectó un cabezazo con la nuca que superó a Gerónimo Rulli para establecer el 2 a 0 parcial.

A los 72 minutos llego el descuento de Argentina. Prestianni desbordó por la izquierda y sacó un centro atrás para la llegada de Julián Álvarez, que definió de primera para poner el 1-2.

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