La Selección argentina no usará la camiseta número 10 de Lionel Messi en la próxima fecha FIFA

La Selección argentina comenzará una nueva etapa sin Lionel Messi y, por el momento, nadie utilizará su histórica camiseta número 10 . Tras el retiro del capitán en octubre, el cuerpo técnico decidió dejar vacante el dorsal durante los próximos amistosos internacionales.

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La medida se aplicará en los encuentros frente a Uruguay, en Buenos Aires, y Costa Rica, en Córdoba , correspondientes a la próxima fecha FIFA. De esta manera, la camiseta que durante años identificó al máximo referente de la Albiceleste permanecerá sin dueño.

A diferencia de las competiciones oficiales, en los amistosos no existe la obligación de utilizar una numeración consecutiva del 1 al 11. Por eso, Argentina podrá mantener libre el número 10 hasta el regreso de las Eliminatorias Sudamericanas en 2027 , cuando deberá asignárselo a un futbolista.

Entre los nombres que aparecen como posibles sucesores, Nico Paz es uno de los principales candidatos . El mediocampista atraviesa un gran presente en el Como de Italia y viene de destacarse en sus últimas presentaciones con la Selección mayor.

La Selección argentina no usará la camiseta número 10 de Lionel Messi en la próxima fecha FIFA

El joven futbolista, admirador declarado de Messi, convirtió goles frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín durante los recientes amistosos internacionales. Además, aportó una asistencia y demostró su capacidad para generar juego ofensivo.

Su compañero Valentín Barco expresó públicamente su deseo de verlo con la histórica camiseta: “Del juego de Nico me gusta todo. Me gusta mucho cómo juega. Ojalá tenga la 10, me gustaría”.

Por su rendimiento, juventud y proyección, Paz aparece como uno de los futbolistas mejor posicionados para asumir la responsabilidad de llevar el dorsal que dejó Messi.

Gol de Nico Paz

Los otros jugadores que podrían quedarse con la camiseta 10

Aunque Nico Paz reúne varias condiciones para convertirse en el sucesor, existen otros nombres que también podrían utilizar el número más emblemático de la Selección.

Uno de ellos es Alexis Mac Allister, quien ya vistió la camiseta 10 durante su carrera en Argentinos Juniors, Brighton y Liverpool. Su experiencia internacional y su protagonismo en el mediocampo lo posicionan como una alternativa.

Enzo Fernández también aparece entre los posibles candidatos, por sus características de juego y su participación en la construcción ofensiva del equipo.

Otro de los nombres que genera expectativa es Franco Mastantuono, quien ya tuvo la oportunidad de utilizar la camiseta de Messi en un partido oficial frente a Ecuador.

La Selección argentina inicia una nueva era sin Messi

La salida de Lionel Messi representa un cambio importante para la Albiceleste. Durante años, el número 10 estuvo asociado a su talento, liderazgo y protagonismo en los principales logros del seleccionado nacional.

La decisión de mantener vacante la camiseta durante los próximos amistosos refleja el peso simbólico que tiene ese dorsal dentro del fútbol argentino.

Sin embargo, la incógnita no se extenderá indefinidamente. Con el regreso de las competiciones oficiales en 2027, la Selección deberá definir quién será el próximo futbolista en utilizar la histórica número 10 y asumir el desafío de comenzar una nueva etapa después de Messi.