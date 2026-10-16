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16 de octubre de 2026 - 15:19
Deportes.

La Selección argentina anunció sus próximos amistosos: rivales y fechas

La Selección argentina jugará el 13 de noviembre y el 17 en Córdoba. Los estadios y horarios aún no están confirmados.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Amistosos de la Selección argentina

Amistosos de la Selección argentina

La Selección argentina ya tiene definidos sus próximos compromisos internacionales. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que el equipo dirigido por Lionel Scaloni disputará dos amistosos durante la fecha FIFA de noviembre: enfrentará a Uruguay en Buenos Aires y a Costa Rica en Córdoba.

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Los encuentros se jugarán el 13 y 17 de noviembre, respectivamente. Aunque las sedes ya fueron anunciadas, todavía resta conocer los estadios y horarios oficiales. La Bombonera aparece como posible escenario para recibir a la Celeste, mientras que el estadio Mario Alberto Kempes sería el elegido para el partido frente al conjunto centroamericano.

Argentina jugará sus primeros amistosos sin Lionel Messi

Los compromisos de noviembre marcarán una nueva etapa para la Selección argentina, ya que serán los primeros partidos después de la despedida oficial de Lionel Messi, que se produjo el pasado 6 de octubre frente a Benín en el estadio Monumental.

En un principio, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni tenía previsto realizar una gira por Asia para enfrentar a diferentes selecciones de la región. Sin embargo, problemas relacionados con la organización obligaron a cancelar ese proyecto.

Amistosos de la Selecci&oacute;n argentina

Amistosos de la Selección argentina

Ante esta situación, la AFA buscó alternativas y finalmente acordó dos encuentros frente a rivales de Sudamérica y Centroamérica, que se disputarán en territorio argentino.

La convocatoria también estará condicionada por el estado físico de algunos futbolistas. Una de las principales preocupaciones de Scaloni es Lautaro Martínez, delantero del Inter de Milán, quien sufrió una distensión en el isquiotibial izquierdo. Su evolución será determinante para conocer si podrá formar parte de la próxima fecha FIFA.

Los últimos antecedentes frente a Uruguay y Costa Rica

El clásico rioplatense será el primer desafío de noviembre. La última vez que Argentina enfrentó a Uruguay fue en el estadio Centenario de Montevideo, donde el conjunto albiceleste consiguió una victoria por 1 a 0 gracias a un gol de Thiago Almada.

Por su parte, el antecedente más reciente contra Costa Rica se remonta a marzo de 2024, durante la preparación para la Copa América disputada en Estados Unidos. En aquella oportunidad, Argentina se impuso por 3 a 1 con goles de Ángel Di María, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez.

Los dos amistosos permitirán al entrenador continuar evaluando alternativas dentro del plantel y comenzar a consolidar el funcionamiento del equipo en esta nueva etapa sin su histórico capitán.

Cuándo juega la Selección argentina en noviembre

- Viernes 13 de noviembre: Argentina vs. Uruguay, en Buenos Aires. Horario y estadio a confirmar.

- Martes 17 de noviembre: Argentina vs. Costa Rica, en Córdoba. Horario y estadio a confirmar.

Por el momento, La Bombonera y el Mario Alberto Kempes son los principales escenarios que se mencionan para albergar los encuentros, pero la confirmación definitiva dependerá del anuncio oficial de la AFA.

De esta manera, Argentina volverá a presentarse ante su público en noviembre, con dos partidos que servirán para evaluar el rendimiento del equipo y continuar con la preparación de cara a sus próximos desafíos internacionales.

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