Sanción en suspenso: Talleres de Perico recibirá finalmente a Zapla en el Plinio Zabala

Talleres vuelve a hacer de local y será ante su clásico Altos Hornos Zapla.

Talleres de Perico confirmó que el partido frente a Altos Hornos Zapla, correspondiente a la vuelta de la cuarta ronda del Torneo Regional Federal Amateur , se disputará finalmente en el estadio Dr. Plinio Zabala. El encuentro será este domingo 15 de noviembre, desde las 18 horas, luego de que el Consejo Federal dejara en suspenso la suspensión que pesaba sobre el escenario deportivo.

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La decisión modifica la programación que se había anunciado anteriormente, cuando se había establecido que el clásico jujeño se jugaría en el estadio La Tablada de San Salvador de Jujuy.

A través de un comunicado oficial, el Club Atlético Talleres informó que el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal aceptó el pedido de reconsideración presentado por la institución, lo que permitirá que el equipo vuelva a jugar como local en el Plinio Zabala.

Desde el club explicaron que la resolución llegó después de varios días de gestiones por parte de la Comisión Directiva, que incluyeron presentaciones formales, reuniones y pedidos ante las autoridades del fútbol argentino.

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Los dirigentes viajaron hasta la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en Buenos Aires, y también mantuvieron encuentros con representantes del Consejo Federal en Tucumán.

"Fue un trabajo constante, con mucho esfuerzo y compromiso, buscando que nuestro pedido fuera escuchado y que se tuvieran en cuenta los distintos argumentos presentados por el club", señalaron desde la institución.

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El encuentro entre Talleres y Altos Hornos Zapla se disputará este domingo 15 de noviembre a las 18 horas en el estadio Dr. Plinio Zabala, con el conjunto periqueño como local.

El partido será decisivo para ambos equipos, ya que la serie permanece igualada 1 a 1 después del encuentro de ida disputado en el estadio Emilio Fabrizzi de Palpalá. El Tribuno de Jujuy

Con la nueva resolución, Talleres podrá afrontar la revancha en su estadio, luego de haber cumplido parte de la suspensión impuesta por los incidentes registrados en un enfrentamiento anterior contra Zapla.

La decisión del Consejo Federal representa un cambio importante en la organización del clásico, que finalmente tendrá como escenario la ciudad de Perico.