Lionel Messi volverá a jugar en el país: el Inter Miami enfrentará a River en el Monumental

Este viernes se confirmó una noticia que sacudió al mundo del fútbol argentino: Lionel Messi llegará al país para disputar un partido amistoso con el Inter Miami frente a River Plate, el martes 19 de enero de 2027, en el Estadio Monumental .

El cruce entre el Millonario y las Garzas, que tendrá lugar en el barrio porteño de Núñez , formará parte de la gira de preparación que llevará adelante el conjunto estadounidense antes del inicio de la temporada.

La visita del Inter Miami a la Argentina marcará un hecho inédito para la institución , que hasta ahora había organizado giras por diferentes destinos internacionales, pero nunca había realizado una presentación en nuestro país. A su vez, será la segunda ocasión en la que el equipo estadounidense se mida con una entidad argentina, luego del amistoso que disputó frente a Newell’s en Fort Lauderdale, en febrero de 2024.

Para Lionel Messi , en tanto, el viaje tendrá un significado particular, ya que volverá a jugar en territorio argentino y pisará nuevamente el césped del Monumental después de su última presentación con la camiseta de la Selección . Aquella despedida tuvo lugar el pasado 6 de octubre, durante el encuentro amistoso frente a Benín.

Con el nombre de “Un encuentro Monumental”, el partido impulsado por COC Global también contempla la presencia de destacados futbolistas internacionales que integran el plantel del Inter Miami, entre ellos el uruguayo Luis Suárez, el brasileño Casemiro, el español Sergio Reguilón y Rodrigo De Paul. Del lado de River Plate, también podrían participar varios nombres importantes, como Nicolás Otamendi, Thiago Almada, Ángel Correa y Gonzalo Montiel, entre otros.

“El partido reunirá a dos clubes que, desde trayectorias diferentes, se han convertido en referentes mundiales del fútbol y han experimentado una extraordinaria expansión deportiva, institucional y comercial durante los últimos años. Representa, además, un punto de encuentro entre dos proyectos que han contribuido, cada uno desde su lugar, a ampliar las fronteras del fútbol y a consolidar comunidades de millones de aficionados en todo el mundo”, manifestaron desde la empresa responsable de la organización del evento.

La información relacionada con el expendio de localidades y las demás propuestas previstas en torno al encuentro será comunicada en los próximos días a través de las plataformas oficiales de ambas instituciones.

Los futbolistas argentinos que integran el Inter Miami

El plantel conducido por el argentino Cristian Kily González cuenta con varios futbolistas de nuestro país, entre ellos el arquero Rocco Ríos Novo, Gonzalo Luján, Facundo Mura, David Ayala, Tadeo Allende, Mateo Silvetti y Germán Berterame, quien obtuvo la nacionalidad mexicana.

Además, integran el equipo otros jugadores con pasado o vínculos conocidos en el fútbol argentino, como el ex River Matías Galarza Fonda y el joven Santiago Morales, hijo del ex jugador Javier Morales.

Con su llegada al país, la Argentina pasará a integrar el recorrido internacional que realizó el Inter Miami desde la incorporación de Lionel Messi, cuyo desembarco transformó la popularidad del fútbol en Estados Unidos. En sus anteriores giras, el conjunto estadounidense disputó encuentros en Colombia, donde se midió con Atlético Nacional; Perú, ante Alianza Lima y Universitario; Ecuador, frente a Barcelona SC; Puerto Rico, contra Independiente del Valle; Honduras, ante Deportivo Olimpia; El Salvador, frente al seleccionado de ese país; Panamá, contra Sporting San Miguelito; Arabia Saudita, donde enfrentó a Al Nassr y Al Hilal; Hong Kong, ante un equipo conformado por figuras locales; y Japón, frente a Vissel Kobe.

Antecedentes internacionales de River y sus próximos desafíos

En sus más recientes períodos de preparación, River también incorporó compromisos frente a rivales del exterior. Durante su última pretemporada, el conjunto de Núñez llevó adelante los trabajos en España y, en ese mismo ciclo, se midió con Flamengo de Brasil en territorio portugués.

En campañas anteriores, además, había organizado partidos contra Universidad de Chile, Universidad Católica y Colo Colo, de Chile; Olimpia, de Paraguay; Millonarios, de Colombia; y los mexicanos Monterrey y Pachuca. Aunque el anuncio del amistoso despertó una enorme expectativa, River y el Inter Miami no pueden descuidar los compromisos que tienen por delante en sus respectivas competencias.

El próximo domingo 22 de noviembre, desde las 19, el conjunto de Núñez recibirá a Lanús por los octavos de final del Torneo Clausura, una instancia determinante para el equipo que conduce Leonardo Ponzio. La consagración en este campeonato es el único camino que le permitiría obtener un lugar en la Copa Libertadores 2027, ya que, independientemente de lo que suceda en el certamen, el Millonario tiene garantizada su participación en la próxima edición de la Copa Sudamericana.

Si logra dejar en el camino al Granate, River avanzará a la siguiente instancia, donde se medirá en los cuartos de final con el ganador de la llave que protagonizarán Instituto de Córdoba y Huracán.

El presente del Inter Miami en la MLS sus títulos con Lionel Messi

Por su parte, el Inter Miami finalizó recientemente su participación en la fase regular de la Conferencia Este en el segundo puesto, con un total de 60 unidades, a 17 puntos del líder, Nashville SC, que acumuló 77.

En ese contexto, el conjunto de Florida recibirá a Columbus Crew, ubicado en el séptimo lugar de la Conferencia Este, el próximo sábado 21 de noviembre desde las 20, en el Nu Stadium, por el partido de ida correspondiente a la primera ronda de los playoffs de la MLS.

El equipo dirigido por el Kily disputará la revancha frente al mismo adversario el viernes 27 de noviembre, a partir de las 22, en el ScottsMiracle-Gro Field, en Ohio. Quien consiga imponerse en esta serie avanzará a las semifinales de conferencia, instancia en la que se enfrentará al vencedor del cruce entre New England Revolution y Philadelphia Union.

Lionel Messi se incorporó al Inter Miami a mediados de 2023, luego de ponerle fin a sus etapas en el Barcelona de España y el Paris Saint-Germain de Francia.

En octubre de 2025, la institución estadounidense y el futbolista rosarino, que actualmente tiene 39 años, anunciaron que habían llegado a un acuerdo para prolongar su vínculo contractual. Desde la llegada del capitán argentino, el equipo de Florida sumó varios trofeos a sus vitrinas: la Leagues Cup 2023, la MLS Supporters’ Shield 2024, el título de la MLS 2025 y la Campeones Cup 2026.