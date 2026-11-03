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3 de noviembre de 2026 - 11:54
Deportes.

Lionel Messi despidió al futbolista que murió tras un choque en pleno partido: "No hay palabras"

El capitán argentino expresó su dolor por la muerte de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife que falleció a los 30 años tras un accidente en España.

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Lionel Messi despidió al futbolista que murió tras un choque en pleno partido: No hay palabras

Lionel Messi despidió al futbolista que murió tras un choque en pleno partido: "No hay palabras"

El fútbol internacional atraviesa un momento de tristeza por la muerte de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife que falleció este martes 3 de noviembre a los 30 años, luego de sufrir un fuerte choque durante un partido de la Segunda División de España. Lionel Messi se sumó a los mensajes de despedida y expresó sus condolencias a la familia del jugador.

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El mensaje de Lionel Messi por la muerte de Jesús de Miguel

A través de su cuenta de Instagram, Lionel Messi compartió unas palabras para despedir al futbolista español, cuya muerte generó numerosas reacciones en el mundo del deporte.

"No hay palabras... Mis condolencias y mucha fuerza para toda su familia y sus amigos. Que en paz descanse" "No hay palabras... Mis condolencias y mucha fuerza para toda su familia y sus amigos. Que en paz descanse"

"No me lo puedo creer. Mucha fuerza a toda su familia y amigos en estos momentos tan duros. Descansa en paz" "No me lo puedo creer. Mucha fuerza a toda su familia y amigos en estos momentos tan duros. Descansa en paz"

Cómo fue el accidente que terminó con la vida del futbolista

El episodio ocurrió el lunes 2 de noviembre durante el encuentro entre Tenerife y FC Andorra, correspondiente a la Segunda División del fútbol español.

Jesús de Miguel fue a disputar una pelota dividida cuando recibió un fuerte impacto en el pecho por parte del arquero rival, Jesús Owono, quien había salido a despejar el balón.

El delantero cayó inconsciente sobre el campo de juego y los futbolistas de ambos equipos solicitaron asistencia médica de inmediato.

Los profesionales sanitarios lo atendieron sobre el césped y posteriormente fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde permaneció internado en terapia intensiva.

El encuentro fue suspendido tras el incidente y el arquero del Andorra recibió la tarjeta roja.

Pese a los esfuerzos médicos, el estado de salud del futbolista empeoró y su fallecimiento fue confirmado durante la mañana del martes.

El comunicado del Tenerife y el pedido de la familia

El CD Tenerife confirmó oficialmente la muerte de Jesús de Miguel mediante un comunicado publicado en sus redes sociales y en su sitio web.

"Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad" "Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad"

El club también manifestó su acompañamiento a los familiares, amigos y compañeros del jugador.

Por su parte, la familia agradeció las muestras de apoyo recibidas y solicitó respeto por su privacidad en este difícil momento.

Quién era Jesús de Miguel, el delantero que murió a los 30 años

Jesús de Miguel Alameda nació en Madrid en septiembre de 1996 y desarrolló buena parte de su carrera en las categorías de ascenso del fútbol español.

Durante su trayectoria pasó por instituciones como Internacional de Madrid, Navalcarnero, Unionistas de Salamanca y CD Castellón.

Su etapa en Castellón fue una de las más destacadas de su carrera. Allí logró consolidarse como goleador y contribuyó al ascenso del equipo, lo que le permitió alcanzar el fútbol profesional.

En julio de 2025 se incorporó al Tenerife, donde se convirtió en una pieza importante del plantel. Durante su primera temporada marcó 11 goles y colaboró con el regreso del equipo a la Segunda División.

Su fallecimiento generó mensajes de despedida de futbolistas, clubes e instituciones deportivas, que expresaron su acompañamiento a los seres queridos del delantero.

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