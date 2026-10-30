La desopilante anécdota de Patrick Stewart con Messi, Maradona y Cristiano Ronaldo

El increíble relato de Patrick Stewart, el Profesor Charles Xavier de X-Men, de su encuentro con Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

La muerte de Patrick Stewart , el reconocido actor británico que interpretó al Profesor Charles Xavier en la saga X-Men, a los 86 años, hizo que volvieran a circular distintas historias de su extensa trayectoria. Entre ellas apareció una anécdota que tiene como protagonista a Lionel Messi y que el propio artista relató con mucho humor durante una entrevista.

Espectáculos. Nancy Pazos detalló el accidente en la General Paz y habló de sus multas millonarias

Luto. Murió Patrick Stewart a los 86 años, el actor que protagonizó al profesor Xavier en X-Men

Todo ocurrió en 2017, durante la ceremonia de los premios The Best de la FIFA , realizada en Londres. Aquella noche, Stewart tenía una misión especial: conseguir que su esposa, la cantante estadounidense Sunny Ozell, pudiera conocer personalmente al futbolista argentino . Lo que parecía una tarea sencilla para una estrella de Hollywood terminó convirtiéndose en una aventura entre guardias de seguridad, figuras del fútbol mundial y un inesperado pedido de Antonela Roccuzzo.

Sunny Ozell no era una gran seguidora del fútbol, pero todo cambió cuando vio jugar a Lionel Messi. Desde entonces, comenzó a admirar al rosarino y soñaba con tener la oportunidad de conocerlo. Cuando Patrick se enteró de que Messi asistiría a los premios The Best, decidió que intentaría cumplirle ese deseo. Durante una entrevista con la Fundación SAG-AFTRA, el actor recordó la conversación que había tenido con su esposa antes de la ceremonia.

“Sabía que él iba a estar en ese evento, y le dije a mi esposa: ‘Si está ahí, haré todo en mi poder para poner a los dos cara a cara’” “Sabía que él iba a estar en ese evento, y le dije a mi esposa: ‘Si está ahí, haré todo en mi poder para poner a los dos cara a cara’”

La respuesta de Sunny fue todavía más inesperada. Le preguntó qué ocurriría si Messi se convertía en su “permitido”, una expresión utilizada para referirse a una celebridad con la que una persona fantasea con tener una relación. Stewart aseguró que no tuvo inconvenientes y le respondió que estaba de acuerdo.

Maradona, Cristiano Ronaldo y un operativo de seguridad que complicó todo

El problema apareció cuando Patrick intentó acercarse a Messi. La ceremonia reunía a grandes figuras del fútbol internacional y el operativo de seguridad era mucho más estricto de lo que había imaginado. En el lugar estaban Cristiano Ronaldo y Diego Armando Maradona, además del propio Lionel Messi. Esa concentración de estrellas hizo que acercarse a los invitados fuera una tarea difícil, incluso para alguien tan reconocido como Stewart.

“Era realmente difícil porque había seguridad como nunca has visto. Estaba Messi, Cristiano Ronaldo, y el otro gran argentino… Diego Maradona, la Mano de Dios”, “Era realmente difícil porque había seguridad como nunca has visto. Estaba Messi, Cristiano Ronaldo, y el otro gran argentino… Diego Maradona, la Mano de Dios”,

En medio de sus intentos por avanzar, terminó apelando a su propia fama para que lo dejaran pasar. “Con permiso, con permiso”, repetía, hasta que finalmente dijo: “Soy Patrick Stewart”. El británico confesó que sintió vergüenza por haber utilizado su nombre para intentar atravesar el control. Sin embargo, estaba decidido a cumplir la promesa que le había hecho a su esposa.

El momento en que quedó cara a cara con Lionel Messi

Después de superar las dificultades, Stewart llegó hasta el sector donde se encontraba el argentino, aunque al principio no conseguía verlo. Messi estaba inclinado sobre su asiento y había quedado oculto detrás de otras personas. Patrick esperó cerca de él hasta que el futbolista se incorporó y ambos quedaron frente a frente.

El actor recordó con entusiasmo aquel instante, en el que finalmente pudo dirigirse al rosarino para explicarle por qué lo estaba buscando.

“Señor Messi, por favor, mi esposa…”, fue lo primero que alcanzó a decirle.

La situación terminó de la mejor manera: Sunny pudo saludar a Messi y Patrick se ofreció a sacarles una fotografía juntos. Pero cuando pensaba que su misión estaba cumplida, ocurrió algo que no esperaba.

Mientras Stewart fotografiaba a su esposa junto a Messi, Antonela Roccuzzo sorprendió al actor con una solicitud que invirtió completamente los papeles. “¡Y yo quiero una foto con usted!”, le dijo Antonela, según recordó el británico durante la entrevista.

Así, el hombre que había tenido que atravesar un importante operativo de seguridad para acercarse al futbolista descubrió que la esposa de Messi también quería llevarse un recuerdo de aquel encuentro.

La noche terminó con fotografías de ambas parejas y una experiencia que Patrick nunca olvidó. De hecho, compartió una imagen junto al argentino en sus redes sociales con un mensaje que reflejaba su admiración: “¡Conocí a un Dios esta noche!”.

El video que volvió a circular tras la muerte del actor

La historia fue relatada por Stewart durante una charla organizada por la Fundación SAG-AFTRA y ya se había viralizado en 2019. En aquella oportunidad, el público celebró la manera en la que el actor describió su encuentro con Messi, combinando admiración, nervios y mucho humor.

Tras conocerse su fallecimiento, el video volvió a cobrar protagonismo como uno de los recuerdos más particulares de su vida fuera de los sets de filmación.

Reconocido mundialmente por sus papeles en X-Men y Star Trek, Patrick Stewart dejó una extensa trayectoria artística. Pero también una anécdota que muestra cómo una figura de Hollywood puede convertirse en un admirador más cuando tiene enfrente a Lionel Messi.