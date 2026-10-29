Sabrina Rojas contó cómo era el acuerdo que tenía con Flor Vigna y Luciano Castro.

Una inesperada revelación de Sabrina Rojas salió a la luz durante su participación en All Access, el programa de DGO Stream. La conductora contó que Flor Vigna llegó a dormir en su propia cama mientras mantenía una relación con Luciano Castro.

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Sabrina Rojas contó una particular situación que vivió durante la relación de Luciano Castro con Flor Vigna: la bailarina dormía en su cama , dentro de su propia casa.

En diálogo con All Access, de DGO Stream, la conductora explicó que el vínculo con su expareja se basaba en un acuerdo que buscaba preservar a sus hijos de los cambios y las incomodidades de los adultos.

“ Él venía con Flor, por supuesto , y se quedaban a dormir en mi cama, en mi casa, en mi casa de toda la vida ”, contó. La conductora explicó que, durante los cuatro años posteriores a la separación, acordaron permanecer en la vivienda familiar cuando tenían a sus hijos a cargo.

El objetivo era mantener la rutina de los chicos y evitar que tuvieran que ir de una casa a otra. El pacto era recíproco: cuando le correspondía estar con ellos, Rojas también llevaba a su entonces pareja a dormir al hogar.

La particular organización familiar también dio lugar a algunas anécdotas que Sabrina Rojas recordó entre risas. La conductora contó que la empleada doméstica no terminaba de comprender cómo funcionaba el acuerdo y que, en ocasiones, encontraba prendas de Flor Vigna en la casa.

“A veces la señora que limpiaba no entendía, me decía: ¿Este corpiño de quién es? Y yo: ‘No, de Flor’. ‘Ah, lo dejo en un costado’”, contó.

“Cuando Lu me dijo que estaba con Flor, me dije: ¡Guau, qué potra, me encanta, qué sé yo!”, relató. Incluso, contó que compartían meriendas en familia y que llegaron a pasar una Navidad todos juntos.

En aquella ocasión, Vigna durmió en una habitación con Castro, mientras que Rojas se quedó en otra con sus hijos. “O sea, había rebuena onda al principio”, destacó la conductora, quien aclaró que esa cercanía se sostuvo durante un período y no fue simplemente un encuentro ocasional.

Si bien el vínculo comenzó de la mejor manera, la relación entre Sabrina Rojas y Flor Vigna no se mantuvo siempre igual. La conductora reconoció que hubo algunas situaciones que modificaron la buena sintonía inicial, aunque prefirió no dar detalles.

“Al principio había buena, rebuena, relación. Después pasaron unas cositas que terminó como media, media. Después tuvimos una charla larga y ahora todo bien”, contó.

Qué dijo Flor Vigna tras los dichos de Sabrina Rojas

Flor Vigna también se refirió al particular acuerdo que mantuvieron Sabrina Rojas y Luciano Castro después de su separación. La cantante fue consultada sobre el tema durante un móvil con Desayuno Americano, de América TV, desde la alfombra roja de los Premios Ídolo.

“Vos lo vendés así como más ‘durmieron en la misma casa’. Sí, obvio, intentamos (estar en paz) todos los participantes de esa historia”, respondió. En ese sentido, recordó que, durante la primera etapa, todos buscaron llevarse bien y priorizar a los hijos de la expareja.

“Tuvimos un principio hermoso en que todos intentamos poner lo mejor, porque había nenes”, agregó. Sin intención de profundizar en los conflictos del pasado, prefirió cerrar el tema con un mensaje conciliador.

“Si yo te tengo que hablar de Sabri, me la cruzo, la saludo con una sonrisa. Es una gran conductora, es una mujer hermosa, es una supermadre. Toca más hablar de lo bueno, que de lo malo ya hablamos un montón”.