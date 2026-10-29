Jenna Ortega anticipó qué hará después de "Merlina" y confirmó una pausa en la TV.

Jenna Ortega anticipó que, una vez que termine su participación en Merlina , no planea involucrarse en un nuevo proyecto televisivo . La ficción de Netflix , estrenada en 2022, fue clave para impulsar la carrera de la actriz y convertirla en una estrella internacional .

Streaming. Sorpresa en la serie "Merlina": ¿Quién es la actriz que se suma a la 3° temporada en Netflix?

La intérprete habló sobre sus próximos pasos profesionales en una charla con Happy Sad Confused , el podcast presentado por Josh Horowitz . Durante la conversación, también analizó cómo se relaciona con las reseñas de la prensa especializada y los resultados comerciales de sus películas.

Al ser consultada sobre la posibilidad de asumir otro compromiso televisivo de gran envergadura, Ortega respondió: “No he tenido muchas conversaciones sobre franquicias. No las he tenido ”. Luego, se refirió a sus planes una vez que termine la serie: “Pero lo que esté destinado para mí me va a encontrar . Creo que después de ‘Merlina’, probablemente voy a estar fuera de la televisión por un tiempo”, agregó.

La actriz, de 24 años , explicó que esta postura está relacionada con el tiempo que lleva trabajando en producciones para la pantalla chica , una etapa que comenzó cuando era pequeña . “Tuve muchos años haciendo eso . Iba saltando de un programa a otro de niña, de esto a esto, y quiero dejar tiempo para cosas nuevas ”, expresó.

Jenna Ortega comenzó su carrera televisiva a los nueve años, cuando participó en Jane the Virgin. Más adelante, encabezó el elenco de Stuck in the Middle durante tres temporadas, una ficción de Disney. Previo a su consagración con Merlina, también actuó en producciones como You. Sus interpretaciones en Scream y X terminaron de posicionarla entre las actrices jóvenes más requeridas de Hollywood, lo que le abrió las puertas a numerosas propuestas cinematográficas.

Qué se sabe de la tercera temporada de ‘Merlina’

En febrero, Netflix anunció que ya estaba en marcha la filmación de la tercera temporada de Merlina, cuya lista de intérpretes incorporó a Winona Ryder, quien compartió pantalla con Ortega en Beetlejuice Beetlejuice, y a Eva Green. Meses después, en septiembre, el servicio de streaming comunicó que las grabaciones habían finalizado.

Bajo la dirección de Tim Burton, los nuevos episodios volverán a contar con Luis Guzmán, Catherine Zeta-Jones e Isaac Ordonez, quienes seguirán interpretando a Gomez, Morticia y Pugsley Addams, en ese orden. El estreno de la temporada está previsto para 2027.

La serie se posicionó entre los títulos más exitosos del catálogo de Netflix y obtuvo cuatro galardones Emmy, mientras que Jenna Ortega también recibió una candidatura individual a esos premios. La segunda temporada llegó al público en 2025. Por ahora, ni la compañía de streaming ni la protagonista aclararon si la próxima entrega será la última de la historia.

Ortega evita leer reseñas y revisar cifras de taquilla

Por otro lado, Jenna Ortega protagonizó la portada de Vogue y aprovechó la entrevista para explicar que mantiene cierta distancia respecto de las reacciones del público a sus películas.

“No veo mis propias películas ni leo reseñas”, afirmó, y explicó que hacerlo “me enviaría a una especie de psicosis”. Tampoco revisa los reportes de taquilla que le envía su equipo porque, según dijo, “no quiero que se convierta en un asunto de números”.

Además, la intérprete reveló que hace poco se le rompió el celular y optó por pasar varios días sin arreglarlo, con el objetivo de alejarse de las pantallas y la conexión digital.

“Si necesitaba llegar a algún lado, si tenía una clase de ejercicio, miraba un mapa en la computadora y memorizaba las calles. Si alguien me necesitaba, decía, ‘voy a estar en este café a esta hora’. Y eso fue muy liberador”, relató.

Los comentarios de la actriz se producen en simultáneo con la llegada a las salas de Klara and the Sun, dirigida por Taika Waititi, en la que actúa junto a Amy Adams.

La producción, que adapta la obra literaria de Kazuo Ishiguro, tuvo una recepción negativa por parte de la crítica y registra apenas un 27% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes. Además, las estimaciones indican que recaudaría solo 2 millones de dólares durante su primer fin de semana, una cifra muy inferior a los 20 millones de dólares destinados a su realización.

De cara al futuro, Jenna Ortega encabezará The Great Beyond, el próximo largometraje de J.J. Abrams, cuyo lanzamiento está programado para octubre de 2027. También participará en una nueva adaptación del thriller Single White Female, que todavía se encuentra en etapa de desarrollo.