Prime Video: Michael B. Jordan lleva la vida de Muhammad Ali a la pantalla con una nueva serie

Prime Video dio a conocer las primeras imágenes de Muhammad Ali: El más grande , la ficción biográfica que repasará la trayectoria del legendario boxeador y que también lleva los nombres de El más grande y The Greatest , su denominación en inglés.

La serie, que contará con Jaalen Best como protagonista, llegará a la plataforma el próximo 4 de noviembre . A lo largo de sus ocho capítulos, la producción recorrerá distintos aspectos de la vida íntima y la carrera deportiva del histórico campeón mundial de boxeo.

La producción se distingue por ser la primera ficción televisiva sobre Muhammad Ali que cuenta con la aprobación oficial de sus familiares. Esta autorización hace posible reconstruir no solo su recorrido en el boxeo, sino también sus relaciones afectivas y las ideas que defendió lejos del ring, facetas fundamentales para comprender cómo llegó a convertirse en un referente de alcance internacional.

Detrás del proyecto se encuentra Michael B. Jordan , quien participa como productor, mientras que el desarrollo de la serie estuvo a cargo de Ben Watkins , conocido por su trabajo en producciones como La mano de Dios , Cross y Último aviso . Por el momento, Prime Video no ha proporcionado información sobre la duración de los capítulos ni ha aclarado de qué manera se publicarán los episodios de la primera temporada.

El adelanto inicial permite conocer a Best caracterizado como protagonista y ofrece un primer vistazo a la perspectiva narrativa de la producción. La trama combinará los enfrentamientos deportivos que marcaron el ascenso del púgil con los acontecimientos de su vida privada que moldearon su imagen ante el público, en un contexto nacional signado por profundas transformaciones sociales y políticas.

De Cassius Clay a una leyenda del boxeo

Mucho antes de convertirse en una figura reconocida en todo el mundo, Muhammad Ali llevaba el nombre de Cassius Clay. La ficción partirá de sus primeros años en Louisville, cuando todavía era un joven con la determinación de construir su propio destino, y recorrerá las distintas etapas que lo condujeron a consagrarse como campeón y a adquirir notoriedad por su compromiso humanitario.

La trama se desarrollará en una etapa marcada por los cambios que atravesaba Estados Unidos. A partir de ese escenario, la serie profundizará en los desafíos que enfrentó Ali al intentar compatibilizar sus logros sobre el ring, la atención constante de la opinión pública y la defensa de sus ideales. De este modo, la narración irá más allá de sus victorias y derrotas deportivas para explorar la construcción de su identidad a medida que aumentaba su popularidad.

La producción contará con un reparto que dará vida a personalidades fundamentales de aquellos años. Amin Joseph se pondrá en la piel del púgil Sonny Liston, mientras que Giovanni Ribisi interpretará a Angelo Dundee, el preparador que estuvo a su lado durante gran parte de su carrera. Por su parte, Michael Ealy representará a Malcolm X, cuya influencia estuvo relacionada con la evolución de las ideas políticas, las creencias religiosas y la vida personal del protagonista.

La serie reservará una parte de su relato para retratar a los integrantes de la familia Clay, cuyo papel resulta relevante desde la infancia del futuro campeón. A través de esta perspectiva, la ficción buscará reconstruir cómo era el boxeador antes de alcanzar la celebridad y de qué manera sus determinaciones repercutieron en las personas de su círculo íntimo.

Los actores, sus personajes y el lanzamiento de la serie en Prime Video

Además de Best, el elenco estará integrado por Omari Hardwick, encargado de interpretar a Cassius Clay Sr., el padre del deportista, y Dana Gourrier, quien encarnará a su madre, Odessa Bird Clay. Por otro lado, Kai Parham representará a Rudy Clay, el hermano menor de Ali, que posteriormente pasó a llamarse Rahman Ali.

Entre los demás integrantes del elenco figuran Kelly AuCoin, quien formó parte de WeCrashed, y Jim Chad, vinculado con la producción Los testamentos. Hasta el momento, Prime Video no reveló qué roles desempeñará cada uno de estos intérpretes en la ficción.

Para Best, que también actuó en American Horror Stories, esta serie supone la oportunidad de asumir su primer gran desafío como protagonista. Su interpretación abarcará diferentes momentos de la vida de Ali, desde su juventud bajo el nombre de Cassius Clay hasta su consagración deportiva y su transformación en una personalidad de repercusión mundial.

La plataforma Prime Video estrenará Muhammad Ali: El más grande el próximo 4 de noviembre. La producción contará con una primera temporada de ocho capítulos.