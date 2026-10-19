Vicentico frenó su recital en Colombia por una bengala y lanzó un contundente mensaje.

En medio de su presentación en Bogotá, Vicentico paró el concierto y le hizo un contundente reclamo a un espectador por encender una bengala, en alusión a lo ocurrido en Cromañón. Los detalles, en la nota.

Una multitud se reunió en Bogotá , Colombia, para disfrutar del show de los Fabulosos Cadillacs durante el último fin de semana. La banda repasó parte de su repertorio más reconocido y recibió una respuesta entusiasta de sus fanáticos .

Pero el recital tuvo una interrupción inesperada cuando Vicentico vio una bengala entre los asistentes y decidió detener el concierto para reclamar que la apagaran .

Todo sucedió durante la interpretación de “Calaveras y diablitos” , cuando Vicentico compartía la canción con el público. Mientras los seguidores coreaban la letra, un resplandor rojo apareció entre la multitud y el cantante advirtió que se trataba de una bengala encendida .

En medio de la interpretación, el cantante advirtió nuevamente los destellos y apuntó hacia el lugar donde se encontraba la bengala. “Apagá la bengala”, reclamó ante los asistentes. Después, interrumpió la música durante algunos segundos y esperó antes de decidir si podía retomar el tema. Varios fanáticos registraron la escena con sus celulares.

"¿Vos tenés idea de lo que significa eso para cualquier argentino?"Vicentico frenó el show de Los Fabulosos Cadillacs en Bogotá, Colombia, porque una persona prendió una bengala: "Apagala ya". — Corta (@somoscorta) October 19, 2026

Aunque intentó seguir adelante con la canción, Vicentico volvió a advertir la presencia de la bengala encendida entre los asistentes. El resplandor permanecía visible y el pedido inicial no había sido atendido. Por eso, el vocalista frenó nuevamente el show y confrontó al responsable de utilizar pirotecnia.

“¿Vos tenés idea lo que significa eso para cualquier argentino?”, cuestionó Vicentico, visiblemente indignado por la bengala que continuaba encendida entre el público. El cantante exigió que la apagaran de inmediato y recibió el apoyo de varios asistentes, que expresaron su malestar con silbidos e insultos mientras el recital permanecía interrumpido.

La tragedia de Cromañón

La reacción de Vicentico tiene como trasfondo la tragedia de Cromañón, que marcó un antes y un después en la historia de la música argentina.

El incendio se produjo el 30 de diciembre de 2004, durante una presentación de Callejeros en el boliche República Cromañón, y dejó un saldo de 194 víctimas fatales y más de 1.400 heridos. El recuerdo de aquella noche explica la sensibilidad que todavía genera la presencia de bengalas en los recitales.

El fuego se desató alrededor de las 22:50, mientras Callejeros tocaba ante una multitud. Una bengala impactó contra materiales inflamables instalados en el techo, entre ellos espuma de poliuretano y una media sombra. El contacto con esos elementos favoreció la rápida propagación de las llamas y la liberación de gases tóxicos.

En pocos minutos, el humo invadió el local y generó una situación desesperante para quienes intentaban encontrar una salida. La mayoría de las víctimas murió por asfixia e intoxicación tras inhalar sustancias tóxicas, entre ellas monóxido de carbono y ácido cianhídrico.

Las condiciones de seguridad del establecimiento fueron determinantes en la magnitud de la tragedia. Entre los factores señalados se encontraron la cantidad de asistentes, que superaba la capacidad habilitada del lugar, y los problemas en las salidas de emergencia.

Una de las puertas de salida estaba cerrada con candado, lo que dificultó la evacuación en medio del caos. También se registraron fallas en los matafuegos y un corte de electricidad que dejó el lugar a oscuras, mientras cientos de personas intentaban escapar.

Lo ocurrido también abrió investigaciones judiciales sobre las responsabilidades penales y administrativas de distintos involucrados. El caso derivó en condenas y en fuertes cuestionamientos a los mecanismos de habilitación, inspección y control de los espacios destinados a espectáculos.