En plena crisis con Emanuel Ortega, Julieta Prandi sorprendió con un viaje a Brasil

Julieta Prandi armó las valijas y se fue del país: quién es el hombre que la acompañó Foto: Captura de Instagram Stories (@jprandi)

En medio del escándalo que rodea su relación con Emanuel Ortega, Julieta Prandi volvió a quedar en el centro de la escena. Esta vez, no fue por una declaración ni por una aparición televisiva, sino por un viaje inesperado a Brasil que, según revelaron, realizó acompañada por un hombre. La información fue difundida por Ángel de Brito, mientras continúan circulando versiones sobre una fuerte crisis sentimental entre la modelo y el cantante.

Julieta Prandi se fue a Brasil: qué se sabe de su acompañante Todo comenzó cuando un seguidor le preguntó a Ángel de Brito, a través de Instagram, si la relación entre Prandi y Ortega tenía posibilidades de continuar o si la separación era definitiva. Lejos de dar una explicación extensa, el periodista respondió con una frase que rápidamente llamó la atención: "Se fue a Brasil con amigo".

La revelación despertó curiosidad por la identidad del acompañante, aunque el conductor no brindó más detalles sobre quién es ni cuál es el vínculo que mantiene con Julieta. Por el momento, lo único que trascendió es que la modelo habría elegido Brasil como destino en medio de las versiones sobre su situación sentimental.

Foto: Captura de Instagram Stories (@jprandi) El escándalo con Emanuel Ortega que sacudió a la pareja El viaje se conoció mientras distintos programas de espectáculos siguen difundiendo información sobre una supuesta ruptura entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega. En Puro Show, la panelista conocida como Pochi contó que una vestuarista habría mantenido conversaciones comprometedoras con el músico antes del casamiento de la pareja. Según esa versión, la mujer le habría enviado los mensajes directamente a Prandi, una situación que podría haber desencadenado una fuerte discusión. Sin embargo, se trata de afirmaciones difundidas en televisión que no fueron confirmadas de manera independiente.

En medio de las especulaciones, la noticia del viaje a Brasil sumó un nuevo capítulo a la historia. Mientras crecen las preguntas sobre el futuro de la relación, todavía no trascendieron detalles sobre la duración del viaje ni sobre la identidad del hombre que acompañaría a Julieta. Por ahora, la breve respuesta de Ángel de Brito alcanzó para volver a poner a la modelo entre los nombres más comentados del espectáculo argentino.

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