sábado 17 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
17 de octubre de 2026 - 18:34
Espectáculos.

En plena crisis con Emanuel Ortega, Julieta Prandi sorprendió con un viaje a Brasil

En medio de los rumores de separación de Emanuel Ortega, Julieta Prandi viajó a Brasil acompañada por un amigo, según reveló Ángel de Brito.

+ Seguir en
Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Julieta Prandi armó las valijas y se fue del país: quién es el hombre que la acompañó

Julieta Prandi armó las valijas y se fue del país: quién es el hombre que la acompañó

Foto: Captura de Instagram Stories (@jprandi)

Foto: Captura de Instagram Stories (@jprandi)

En medio del escándalo que rodea su relación con Emanuel Ortega, Julieta Prandi volvió a quedar en el centro de la escena. Esta vez, no fue por una declaración ni por una aparición televisiva, sino por un viaje inesperado a Brasil que, según revelaron, realizó acompañada por un hombre. La información fue difundida por Ángel de Brito, mientras continúan circulando versiones sobre una fuerte crisis sentimental entre la modelo y el cantante.

Lee además
Julieta Prandi se separó de Emanuel Ortega un mes después de haberse casado.
Espectáculos.

A un mes del casamiento, Julieta Prandi se separó de Emanuel Ortega: los motivos
Julieta Ortega rompió el silencio sobre la separación de Emanuel y Prandi.
Espectáculos.

¿Hay reconciliación? Julieta Ortega sorprendió al hablar de Emanuel y Julieta Prandi

Julieta Prandi se fue a Brasil: qué se sabe de su acompañante

Todo comenzó cuando un seguidor le preguntó a Ángel de Brito, a través de Instagram, si la relación entre Prandi y Ortega tenía posibilidades de continuar o si la separación era definitiva. Lejos de dar una explicación extensa, el periodista respondió con una frase que rápidamente llamó la atención: "Se fue a Brasil con amigo".

La revelación despertó curiosidad por la identidad del acompañante, aunque el conductor no brindó más detalles sobre quién es ni cuál es el vínculo que mantiene con Julieta. Por el momento, lo único que trascendió es que la modelo habría elegido Brasil como destino en medio de las versiones sobre su situación sentimental.

Foto: Captura de Instagram Stories (@jprandi)

Foto: Captura de Instagram Stories (@jprandi)

El escándalo con Emanuel Ortega que sacudió a la pareja

El viaje se conoció mientras distintos programas de espectáculos siguen difundiendo información sobre una supuesta ruptura entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega. En Puro Show, la panelista conocida como Pochi contó que una vestuarista habría mantenido conversaciones comprometedoras con el músico antes del casamiento de la pareja. Según esa versión, la mujer le habría enviado los mensajes directamente a Prandi, una situación que podría haber desencadenado una fuerte discusión. Sin embargo, se trata de afirmaciones difundidas en televisión que no fueron confirmadas de manera independiente.

En medio de las especulaciones, la noticia del viaje a Brasil sumó un nuevo capítulo a la historia. Mientras crecen las preguntas sobre el futuro de la relación, todavía no trascendieron detalles sobre la duración del viaje ni sobre la identidad del hombre que acompañaría a Julieta. Por ahora, la breve respuesta de Ángel de Brito alcanzó para volver a poner a la modelo entre los nombres más comentados del espectáculo argentino.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

A un mes del casamiento, Julieta Prandi se separó de Emanuel Ortega: los motivos

¿Hay reconciliación? Julieta Ortega sorprendió al hablar de Emanuel y Julieta Prandi

Julieta Prandi expresó su desilusión tras separarse de Emanuel Ortega: "Avergonzada"

Daniela Celis lanzó un casting de hombres y fue tajante: "No quiero padrastros"

Wanda Nara vende la camiseta de Mauro Icardi y la descripción dice "ex jugador"

Lo que se lee ahora
Daniela Celis lanzó un casting de hombres y fue tajante: No quiero padrastros
Espectáculos.

Daniela Celis lanzó un casting de hombres y fue tajante: "No quiero padrastros"

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Conductor borracho protagonizó un choque en Huacalera (foto Humahuaca Digital) 
Policiales.

Huacalera: manejaba borracho y protagonizó un choque en la Ruta 9

Río Blanco: este domingo no habrá peregrinación a pie desde la Catedral video
Fe.

Río Blanco: este domingo no habrá peregrinación a pie desde la Catedral

Una protesta en Limoges, Francia, terminó con graves incidentes y un incendio en la sede del gobierno municipal. Bomberos trabajaron para controlar las llamas. video
Mundo.

Francia: manifestantes incendiaron un histórico edificio municipal durante una protesta en Limoges

La crecida del Río Parana alerta a los puertos de la región 
País.

Crecida de los ríos Paraná y Uruguay: 17 puertos en alerta

El cirujano que operó a León XIV dijo que “no hay motivos clínicos” para que el papa suspenda su gira por América Latina video
Mundo.

El cirujano que operó al Papa León XIV dijo que está en óptimas condiciones para su gira por América Latina

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel