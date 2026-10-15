Julieta Prandi expresó su desilusión tras separarse de Emanuel Ortega: “Avergonzada”

En medio de la repercusión que generó su separación de Emanuel Ortega, Julieta Prandi mantuvo un breve intercambio con Pilar Smith, a quien le explicó que no está dispuesta a brindar entrevistas por el momento.

Julieta Prandi atraviesa días difíciles tras confirmar su separación de Emanuel Ortega , con quien había pasado por el registro civil menos de un mes antes de anunciar el final de la relación .

En este contexto, la conductora habló brevemente con la periodista Pilar Smith y le aclaró que, por ahora, no quiere dar entrevistas. La información fue compartida por la panelista de LAM (América TV), quien señaló que la modelo necesita recuperar su paz y que se siente avergonzada por todo lo que ocurrió.

La separación llamó la atención por la cercanía con el casamiento de la pareja. Prandi y Ortega habían pasado por el registro civil apenas 27 días antes de que la conductora comunicara el final de la relación, el lunes 12 de octubre , mediante sus historias de Instagram.

Ese día también estaba previsto el comienzo de la luna de miel que habían organizado juntos. Finalmente, la modelo resolvió continuar con el viaje, aunque lo hará sin la compañía del músico.

En LAM, Pilar Smith reveló que pudo hablar con Julieta Prandi después de que se conociera su separación de Emanuel Ortega. Sin embargo, la conversación duró poco tiempo, ya que la conductora evitó profundizar en los aspectos más íntimos de la ruptura y optó por preservar su privacidad.

“Me atendió. Hablamos muy poquito”, reveló Pilar Smith al recordar el intercambio que mantuvo con Julieta Prandi tras conocerse su separación de Emanuel Ortega. En diálogo con Ángel de Brito durante LAM, la periodista explicó que la conductora no tiene intenciones de hablar con los medios por ahora y que busca recuperar su tranquilidad.

Además, destacó una de las frases que más le llamó la atención durante la charla: “Está avergonzada. Esto me lo repitió varias veces”.

En LAM, también debatieron sobre la manera en que Prandi comunicó el final de su relación con Ortega. Una de las teorías que se mencionaron fue que la modelo habría decidido publicar el anuncio en sus redes sociales para anticiparse a posibles rumores sobre la crisis que atravesaba la pareja y evitar que la noticia trascendiera por otras vías.

El viaje entre Prandi y Ortega

La ruptura también generó repercusiones por los planes que la pareja tenía para los días posteriores a su casamiento. Durante la emisión de LAM, revelaron que Julieta Prandi y Emanuel Ortega habían organizado un viaje de luna de miel cuyo inicio estaba previsto para el lunes 12 de octubre, el mismo día en que la conductora confirmó la separación a través de sus redes sociales.

Pese al final de su relación con Ortega, Prandi resolvió no cancelar el viaje que ambos tenían previsto realizar. Sin embargo, la modelo emprenderá la experiencia sin la compañía del músico.

“El lunes, además, iba de luna de miel. Ahora necesita irse de viaje sola”, comentaron en LAM. La decisión estaría vinculada con su intención de tomar distancia de la situación y recuperar la calma en medio de los rumores y las versiones que circularon sobre la ruptura.

Otro de los puntos que surgieron en el programa fue el malestar que habría sentido Julieta Prandi ante las versiones que indicaban que había presionado a Emanuel Ortega para casarse.

Según contó Pilar Smith, esa interpretación le habría generado un particular dolor. En el estudio también remarcaron que ambos llevaban cerca de seis años juntos cuando decidieron formalizar su relación en el registro civil.