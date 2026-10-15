jueves 15 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
15 de octubre de 2026 - 09:37
Espectáculos.

Abel Pintos se llevó el Martín Fierro de Oro: todos los ganadores de la Música 2026

La primera edición tuvo a Hernán Drago y Edith Hermida como conductores. La lista de los artistas distinguidos, los reconocimientos y los homenajes.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Abel Pintos, ganador del Oro en el Martín Fierro de la Música 2026.

Abel Pintos, ganador del Oro en el Martín Fierro de la Música 2026.

Este miércoles se celebró la primera entrega de los Martín Fierro de la Música en Tango Porteño, ubicado en el barrio de Monserrat, en la Ciudad de Buenos Aires. El evento es impulsado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra).

Lee además
Esta noche se entregan los Martín Fierro de Portales Web.
Espectáculos.

Martín Fierro de Portales Web 2025: a qué hora es la ceremonia, dónde verla y quiénes compiten
Este viernes, el Goldencenter de Parque Norte se vistió de gala para la segunda edición de los Martín Fierro de Portales Web.
País.

Martín Fierro de los Portales Web 2026: ¿Cuáles fueron los ganadores más destacados de la noche?

La ceremonia está a cargo de Hernán Drago y Edith Hermida, quienes conducen una velada que congrega a músicos de diversas generaciones y estilos con el propósito de reconocer a los principales exponentes de la escena musical argentina durante el último año. Como broche de oro de la noche, Abel Pintos se quedó con la máxima distinción al ganar el Martín Fierro de Oro.

“Muchas gracias, gracias, gracias. Estoy... Perdón que no pare de reírme, pero no puedo, no puedo creerlo, realmente. Se lo quiero dedicar a mi viejo, a mi vieja y a mis dos hermanos, Ariel y Andrés, que fueron las primeros cuatro personas del mundo que creyeron en mí”, destacó, sorprendido el cantante. “Y bueno, Dios es música, así que gracias a la música y gracias a Dios, por tanto. Los quiero mucho. Muchas gracias de todo corazón”, concluyó, movilizado.

Todos los ganadores del Martín Fierro de la Música

La instancia de entrevistas sobre la alfombra roja, desarrollada antes del acto principal, estuvo a cargo de Nara Ferragut, Daniel Gómez Rinaldi, El Polaco y Rocío Marengo, quienes dialogaron con los músicos nominados y obtuvieron sus primeras declaraciones antes del comienzo de la entrega de premios.

El espectáculo también contempla actuaciones musicales de Bandana, Emanero, Euge Quevedo, Grupo Ráfaga, Ángela Leiva y Los Palmeras, con un repertorio que abarca géneros como el pop, el cuarteto, la cumbia y la música tropical.

Martín Fierro de Oro

  • Abel Pintos

Mejor Canción

  • Cazzu — Con otra
  • María Becerra y Paulo Londra — Ramen para dos
  • Roze, Max Carra, Valen & Ramky en los Controles — Tu jardín con enanitos
  • Luck Ra & Miranda! — Tu misterioso alguien (GANADORES)

Mejor Álbum

  • Milo J — La vida era más corta
  • María Becerra — Quimera (GANADORA)
  • Cazzu — Latinaje
  • Ca7riel y Paco Amoroso — Papota
  • Lali — No vayas a atender cuando el demonio llama

Mejor Colaboración

  • Big One, Paulo Londra & Wisin — Flashbacks / Crossover #9
  • Lauta, Amigo de Artistas, Q’Lokura — Puñaladas
  • Renzo ED, La Joaqui, Salas — Colocártelo Remix
  • Emanero, Luciano Pereyra & David Bisbal — La Peligrosa
  • Emilia, Tini & Nicki Nicole — Blackout
  • Turf & Lali — Loco un poco (GANADORES)
  • Luck Ra y Desakta2 — Ya Sufrí por Amor

Mejor Artista Femenina

  • María Becerra (GANADORA)
  • Ángela Leiva
  • Tini
  • Lali
  • Cazzu
  • Natalie Pérez
  • Marilina Bertoldi

Mejor Artista Masculino

  • Fito Páez
  • Dante Spinetta
  • Coti Sorokin
  • Milo J
  • Axel
  • Abel Pintos (GANADOR)
  • Emanero
  • Dillom

Mejor Grupo/Banda

  • Babasónicos
  • Divididos
  • Los Pericos
  • Turf (GANADORES)
  • Airbag
  • El Mató a un Policía Motorizado
  • Tan Biónica
  • Los Piojos

Mejor Artista Revelación Masculino

  • Simón Aguirre
  • Lázaro Caballero
  • Max Carra
  • Roze
  • Ramma
  • Joaco Burgos
  • Camionero
  • Luciano Creiner (GANADOR)
  • Valentino Merlo (GANADOR)

Mejor Artista Revelación Femenina

  • More con Flow
  • Valentina Márquez
  • Juana Rozas
  • 143Leti
  • Mery Granados
  • Valentina Olguín
  • Candu Domínguez (GANADORA)

Mejor Artista Pop

  • Tini
  • Lali (GANADORA)
  • Emilia
  • Tiago PZK
  • María Becerra
  • Zoe Gotusso
  • Yami Safdie
  • Ángela Torres

Mejor Artista Rock/Alternativo

  • Babasónicos
  • El Plan de la Mariposa
  • Fito Páez
  • Los Piojos
  • Charly García (GANADOR)
  • Andrés Calamaro
  • Marilina Bertoldi

Mejor Artista Urbano

  • Dante Spinetta
  • Trueno
  • J Rei
  • Duki
  • L-Gante (GANADOR)
  • Nicki Nicole
  • Milo J

Mejor Artista Folclórico

  • Soledad Pastorutti (GANADORA)
  • Abel Pintos
  • Luciano Pereyra
  • Los Nocheros
  • Destino San Javier
  • Coki Ramírez
  • Maggie Cullen
  • Jorge Rojas

Mejor Artista Show en Vivo/Plataformas

  • María Becerra — Quimera Show 360° en River (GANADORA)
  • La K’onga — Cuartetour
  • Lali — Lali Tour 2025
  • Airbag — El Club de la Pelea
  • Tini — Futttura
  • Q’ Lokura — Q’ Lokura en vivo
  • Emanero — Emanero Tour 2025
  • Un Poco de Ruido — La Zapada Más Grande del Mundo

Mejor Productor/a Musical

  • Mauro De Tommaso
  • Bizarrap
  • Nico Cotton
  • Big One (GANADOR)
  • Evlay
  • Tatool
  • Tote
  • Oscar Mediavilla

Mejor Banda de Cuarteto

  • Q’Lokura
  • Desakta2 (GANADORES)
  • La Konga
  • Euge Quevedo & La Banda de Carlitos (LBC) (GANADORES)

Mejor Grupo/Banda Tropical

  • Damas Gratis
  • Los Totora
  • La T y La M
  • Ráfaga (GANADORES)
  • La K’onga
  • Q’Lokura
  • La Delio Valdez
  • Banda XXI

Mejor Artista Tropical Masculino

  • Rodrigo Tapari
  • Uriel Lozano (GANADOR)
  • El Polaco
  • Ulises Bueno
  • Daniel Agostini
  • Nico Mattioli

Mejor Artista Tropical Femenina

  • Ángela Leiva
  • Dalila (GANADORA)
  • Karina
  • Eugenia Quevedo

Mejor Artista de Tango

  • Guillermo Fernández
  • Caro Minella
  • Jorge Amicone
  • Jorge Vázquez (GANADOR)
  • Los Reyes del Tango

Mejor Cortina Musical de TV

  • Morfi, Todos a la Mesa
  • LAM (GANADOR)
  • Gran Hermano
  • Telenueve Noticiero

Mejor Concepto Visual

  • María Becerra
  • Lali
  • Tini
  • Emanero (GANADOR)
  • Cazzu
  • Dillom
  • Ca7riel y Paco Amoroso

Mejor Manager Artístico

  • Fernando Szereszevsky
  • Pocho Rocca
  • Artes Group
  • Natanael Real
  • Daniel Grinbank
  • Ana Poluyan
  • Maxi El Brother
  • Alberto Miguel
  • Marcelo Figoli (GANADOR)
  • Héctor Cavallero

Mejor Artista DJ

  • Ezequiel Arias
  • Sol Ortega
  • Hernán Cattaneo
  • Mariano Mellino
  • Victoria Engel
  • Carlos Alfonsín
  • Javier Zúcker (GANADOR)

Mejor Música de Comerciales/Jingles

  • Saphirus (GANADOR)
  • Molto
  • Kanji
  • Rinde 2 — Luck Ra

Mejor Artista DJ Revelación

  • 0ostil (GANADOR)
  • Victoria Why Not
  • Discip
  • Ana Helder
  • Jay De Lys
  • Eze Ramires

Mejor Artista Melódico/Balada

  • Benjampin Amadeo
  • Lola Cobach
  • Matías Napoli (GANADOR)
  • Javier Caumont

Mejor Artista de Música Infantil

  • Panam
  • Plim Plim
  • Margarita
  • Pau Pau
  • Topa
  • El Reino Infantil (GANADOR)

Mejor Artista de Cuarteto

  • Luck Ra
  • Eugenia Quevedo & LBC
  • Valentina Márquez
  • Ulises Bueno (GANADOR)
  • Simón Aguirre

Trayectoria Tropical/Cuarteto

  • La Mona Jiménez (GANADOR)

El cuartetero cordobés se llevó el galardón a la Trayectoria Tropic

Trayectoria Folclórica

  • El Chaqueño Palavecino (GANADOR)

Trayectoria Música Popular

  • Palito Ortega (GANADOR)

Leyenda de Leyendas

  • Charly García (GANADOR)

Reconocimiento a Canción Viral

  • Wanda Nara - “Bad Bitch” (GANADORA)

Trayectoria Tango

  • Raúl Lavié (GANADOR)

Trayectoria Melódico/Pop

  • Patricia Sosa (GANADORA)

Martín Fierro de Platino de la Música

  • Pimpinela (GANADORES)

Trayectoria Rock

  • Juanse (GANADOR)

Reconocimiento Especial por Trayectoria y Música

  • Alejandro Lerner (GANADOR)

Reconocimiento Especial a Luis Alberto Spinetta

Mención Especial - María Becerra - Final del Mundo 2026

Mención Especial - Los Palmeras

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Martín Fierro de Portales Web 2025: a qué hora es la ceremonia, dónde verla y quiénes compiten

Martín Fierro de los Portales Web 2026: ¿Cuáles fueron los ganadores más destacados de la noche?

Martín Fierro de Radio 2026: todas las nominaciones y quiénes conducirán la gala

Martín Fierro de la Música 2026: los looks que marcaron la alfombra roja

Wanda Nara recibió un Martín Fierro por "Bad Bitch" y fue tendencia

Lo que se lee ahora
Wanda Nara recibió un Martín Fierro por “Bad Bitch” y fue tendencia
Espectáculos.

Wanda Nara recibió un Martín Fierro por "Bad Bitch" y fue tendencia

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Comenzaron las obras en Alvear y Senador Pérez: hasta cuánto durarán video
Jujuy.

Comenzaron las obras en Alvear y Senador Pérez: hasta cuánto durarán

Asado. video
Precios.

Día de la Madre en Jujuy: cuánto cuesta preparar un asado para cinco personas

Juran los integrantes del Consejo de la Magistratura de Jujuy
Jujuy.

Consejo de la Magistratura de Jujuy: este jueves jurarán los 34 integrantes

Crimen de la pareja en Perico: comenzó el juicio contra tresacusados
Jujuy.

Crimen de la pareja en Pozo Cavado: comenzó el juicio contra los tres acusados

Choque en pleno centro de San Salvador 
Jujuy.

Fuerte choque entre dos autos en pleno centro de San Salvador de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel