Abel Pintos se llevó el Martín Fierro de Oro: todos los ganadores de la Música 2026

Abel Pintos, ganador del Oro en el Martín Fierro de la Música 2026.

Este miércoles se celebró la primera entrega de los Martín Fierro de la Música en Tango Porteño, ubicado en el barrio de Monserrat, en la Ciudad de Buenos Aires. El evento es impulsado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra).

La ceremonia está a cargo de Hernán Drago y Edith Hermida, quienes conducen una velada que congrega a músicos de diversas generaciones y estilos con el propósito de reconocer a los principales exponentes de la escena musical argentina durante el último año. Como broche de oro de la noche, Abel Pintos se quedó con la máxima distinción al ganar el Martín Fierro de Oro.

ABEL PINTOS se lleva el Martín Fierro de ORO en la primera edición de los #MartinFierroDeLaMusica https://t.co/HmnPMVkzpv — emi (@eeemiliano) October 15, 2026 “Muchas gracias, gracias, gracias. Estoy... Perdón que no pare de reírme, pero no puedo, no puedo creerlo, realmente. Se lo quiero dedicar a mi viejo, a mi vieja y a mis dos hermanos, Ariel y Andrés, que fueron las primeros cuatro personas del mundo que creyeron en mí”, destacó, sorprendido el cantante. “Y bueno, Dios es música, así que gracias a la música y gracias a Dios, por tanto. Los quiero mucho. Muchas gracias de todo corazón”, concluyó, movilizado.

Todos los ganadores del Martín Fierro de la Música La instancia de entrevistas sobre la alfombra roja, desarrollada antes del acto principal, estuvo a cargo de Nara Ferragut, Daniel Gómez Rinaldi, El Polaco y Rocío Marengo, quienes dialogaron con los músicos nominados y obtuvieron sus primeras declaraciones antes del comienzo de la entrega de premios.

El espectáculo también contempla actuaciones musicales de Bandana, Emanero, Euge Quevedo, Grupo Ráfaga, Ángela Leiva y Los Palmeras, con un repertorio que abarca géneros como el pop, el cuarteto, la cumbia y la música tropical. Martín Fierro de Oro Abel Pintos Mejor Canción Cazzu — Con otra

María Becerra y Paulo Londra — Ramen para dos

Roze, Max Carra, Valen & Ramky en los Controles — Tu jardín con enanitos

Luck Ra & Miranda! — Tu misterioso alguien (GANADORES) Mejor Álbum Milo J — La vida era más corta

María Becerra — Quimera (GANADORA)

Cazzu — Latinaje

Ca7riel y Paco Amoroso — Papota

Lali — No vayas a atender cuando el demonio llama Mejor Colaboración Big One, Paulo Londra & Wisin — Flashbacks / Crossover #9

Lauta, Amigo de Artistas, Q’Lokura — Puñaladas

Renzo ED, La Joaqui, Salas — Colocártelo Remix

Emanero, Luciano Pereyra & David Bisbal — La Peligrosa

Emilia, Tini & Nicki Nicole — Blackout

Turf & Lali — Loco un poco (GANADORES)

Luck Ra y Desakta2 — Ya Sufrí por Amor Mejor Artista Femenina María Becerra (GANADORA)

Ángela Leiva

Tini

Lali

Cazzu

Natalie Pérez

Marilina Bertoldi Mejor Artista Masculino Fito Páez

Dante Spinetta

Coti Sorokin

Milo J

Axel

Abel Pintos (GANADOR)

Emanero

Dillom Mejor Grupo/Banda Babasónicos

Divididos

Los Pericos

Turf (GANADORES)

Airbag

El Mató a un Policía Motorizado

Tan Biónica

Los Piojos Mejor Artista Revelación Masculino Simón Aguirre

Lázaro Caballero

Max Carra

Roze

Ramma

Joaco Burgos

Camionero

Luciano Creiner (GANADOR)

Valentino Merlo (GANADOR) Mejor Artista Revelación Femenina More con Flow

Valentina Márquez

Juana Rozas

143Leti

Mery Granados

Valentina Olguín

Candu Domínguez (GANADORA) Mejor Artista Pop Tini

Lali (GANADORA)

Emilia

Tiago PZK

María Becerra

Zoe Gotusso

Yami Safdie

Ángela Torres Mejor Artista Rock/Alternativo Babasónicos

El Plan de la Mariposa

Fito Páez

Los Piojos

Charly García (GANADOR)

Andrés Calamaro

Marilina Bertoldi Mejor Artista Urbano Dante Spinetta

Trueno

J Rei

Duki

L-Gante (GANADOR)

Nicki Nicole

Milo J Mejor Artista Folclórico Soledad Pastorutti (GANADORA)

Abel Pintos

Luciano Pereyra

Los Nocheros

Destino San Javier

Coki Ramírez

Maggie Cullen

Jorge Rojas Mejor Artista Show en Vivo/Plataformas María Becerra — Quimera Show 360° en River (GANADORA)

La K’onga — Cuartetour

Lali — Lali Tour 2025

Airbag — El Club de la Pelea

Tini — Futttura

Q’ Lokura — Q’ Lokura en vivo

Emanero — Emanero Tour 2025

Un Poco de Ruido — La Zapada Más Grande del Mundo Mejor Productor/a Musical Mauro De Tommaso

Bizarrap

Nico Cotton

Big One (GANADOR)

Evlay

Tatool

Tote

Oscar Mediavilla Mejor Banda de Cuarteto Q’Lokura

Desakta2 (GANADORES)

La Konga

Euge Quevedo & La Banda de Carlitos (LBC) (GANADORES) Mejor Grupo/Banda Tropical Damas Gratis

Los Totora

La T y La M

Ráfaga (GANADORES)

La K’onga

Q’Lokura

La Delio Valdez

Banda XXI Mejor Artista Tropical Masculino Rodrigo Tapari

Uriel Lozano (GANADOR)

El Polaco

Ulises Bueno

Daniel Agostini

Nico Mattioli Mejor Artista Tropical Femenina Ángela Leiva

Dalila (GANADORA)

Karina

Eugenia Quevedo Mejor Artista de Tango Guillermo Fernández

Caro Minella

Jorge Amicone

Jorge Vázquez (GANADOR)

Los Reyes del Tango Mejor Cortina Musical de TV Morfi, Todos a la Mesa

LAM (GANADOR)

Gran Hermano

Telenueve Noticiero Mejor Concepto Visual María Becerra

Lali

Tini

Emanero (GANADOR)

Cazzu

Dillom

Ca7riel y Paco Amoroso Mejor Manager Artístico Fernando Szereszevsky

Pocho Rocca

Artes Group

Natanael Real

Daniel Grinbank

Ana Poluyan

Maxi El Brother

Alberto Miguel

Marcelo Figoli (GANADOR)

Héctor Cavallero Mejor Artista DJ Ezequiel Arias

Sol Ortega

Hernán Cattaneo

Mariano Mellino

Victoria Engel

Carlos Alfonsín

Javier Zúcker (GANADOR) Mejor Música de Comerciales/Jingles Saphirus (GANADOR)

Molto

Kanji

Rinde 2 — Luck Ra Mejor Artista DJ Revelación 0ostil (GANADOR)

Victoria Why Not

Discip

Ana Helder

Jay De Lys

Eze Ramires Mejor Artista Melódico/Balada Benjampin Amadeo

Lola Cobach

Matías Napoli (GANADOR)

Javier Caumont Mejor Artista de Música Infantil Panam

Plim Plim

Margarita

Pau Pau

Topa

El Reino Infantil (GANADOR) Mejor Artista de Cuarteto Luck Ra

Eugenia Quevedo & LBC

Valentina Márquez

Ulises Bueno (GANADOR)

Simón Aguirre Trayectoria Tropical/Cuarteto La Mona Jiménez (GANADOR) El cuartetero cordobés se llevó el galardón a la Trayectoria Tropic Trayectoria Folclórica El Chaqueño Palavecino (GANADOR) Trayectoria Música Popular Palito Ortega (GANADOR) Leyenda de Leyendas Charly García (GANADOR) Reconocimiento a Canción Viral Wanda Nara - “Bad Bitch” (GANADORA) Trayectoria Tango Raúl Lavié (GANADOR) Trayectoria Melódico/Pop Patricia Sosa (GANADORA) Martín Fierro de Platino de la Música Pimpinela (GANADORES) Trayectoria Rock Juanse (GANADOR) Reconocimiento Especial por Trayectoria y Música Alejandro Lerner (GANADOR) Reconocimiento Especial a Luis Alberto Spinetta Mención Especial - María Becerra - Final del Mundo 2026 Mención Especial - Los Palmeras

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