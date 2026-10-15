Abel Pintos se llevó el Martín Fierro de Oro: todos los ganadores de la Música 2026

Este miércoles se celebró la primera entrega de los Martín Fierro de la Música en Tango Porteño, ubicado en el barrio de Monserrat, en la Ciudad de Buenos Aires. El evento es impulsado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra).
La ceremonia está a cargo de Hernán Drago y Edith Hermida, quienes conducen una velada que congrega a músicos de diversas generaciones y estilos con el propósito de reconocer a los principales exponentes de la escena musical argentina durante el último año. Como broche de oro de la noche, Abel Pintos se quedó con la máxima distinción al ganar el Martín Fierro de Oro.
“Muchas gracias, gracias, gracias. Estoy... Perdón que no pare de reírme, pero no puedo, no puedo creerlo, realmente. Se lo quiero dedicar a mi viejo, a mi vieja y a mis dos hermanos, Ariel y Andrés, que fueron las primeros cuatro personas del mundo que creyeron en mí”, destacó, sorprendido el cantante. “Y bueno, Dios es música, así que gracias a la música y gracias a Dios, por tanto. Los quiero mucho. Muchas gracias de todo corazón”, concluyó, movilizado.
Todos los ganadores del Martín Fierro de la Música
La instancia de entrevistas sobre la alfombra roja, desarrollada antes del acto principal, estuvo a cargo de Nara Ferragut, Daniel Gómez Rinaldi, El Polaco y Rocío Marengo, quienes dialogaron con los músicos nominados y obtuvieron sus primeras declaraciones antes del comienzo de la entrega de premios.
El espectáculo también contempla actuaciones musicales de Bandana, Emanero, Euge Quevedo, Grupo Ráfaga, Ángela Leiva y Los Palmeras, con un repertorio que abarca géneros como el pop, el cuarteto, la cumbia y la música tropical.
Martín Fierro de Oro
Mejor Canción
- Cazzu — Con otra
- María Becerra y Paulo Londra — Ramen para dos
- Roze, Max Carra, Valen & Ramky en los Controles — Tu jardín con enanitos
- Luck Ra & Miranda! — Tu misterioso alguien (GANADORES)
Mejor Álbum
- Milo J — La vida era más corta
- María Becerra — Quimera (GANADORA)
- Cazzu — Latinaje
- Ca7riel y Paco Amoroso — Papota
- Lali — No vayas a atender cuando el demonio llama
Mejor Colaboración
- Big One, Paulo Londra & Wisin — Flashbacks / Crossover #9
- Lauta, Amigo de Artistas, Q’Lokura — Puñaladas
- Renzo ED, La Joaqui, Salas — Colocártelo Remix
- Emanero, Luciano Pereyra & David Bisbal — La Peligrosa
- Emilia, Tini & Nicki Nicole — Blackout
- Turf & Lali — Loco un poco (GANADORES)
- Luck Ra y Desakta2 — Ya Sufrí por Amor
Mejor Artista Femenina
- María Becerra (GANADORA)
- Ángela Leiva
- Tini
- Lali
- Cazzu
- Natalie Pérez
- Marilina Bertoldi
Mejor Artista Masculino
- Fito Páez
- Dante Spinetta
- Coti Sorokin
- Milo J
- Axel
- Abel Pintos (GANADOR)
- Emanero
- Dillom
Mejor Grupo/Banda
- Babasónicos
- Divididos
- Los Pericos
- Turf (GANADORES)
- Airbag
- El Mató a un Policía Motorizado
- Tan Biónica
- Los Piojos
Mejor Artista Revelación Masculino
- Simón Aguirre
- Lázaro Caballero
- Max Carra
- Roze
- Ramma
- Joaco Burgos
- Camionero
- Luciano Creiner (GANADOR)
- Valentino Merlo (GANADOR)
Mejor Artista Revelación Femenina
- More con Flow
- Valentina Márquez
- Juana Rozas
- 143Leti
- Mery Granados
- Valentina Olguín
- Candu Domínguez (GANADORA)
Mejor Artista Pop
- Tini
- Lali (GANADORA)
- Emilia
- Tiago PZK
- María Becerra
- Zoe Gotusso
- Yami Safdie
- Ángela Torres
Mejor Artista Rock/Alternativo
- Babasónicos
- El Plan de la Mariposa
- Fito Páez
- Los Piojos
- Charly García (GANADOR)
- Andrés Calamaro
- Marilina Bertoldi
Mejor Artista Urbano
- Dante Spinetta
- Trueno
- J Rei
- Duki
- L-Gante (GANADOR)
- Nicki Nicole
- Milo J
Mejor Artista Folclórico
- Soledad Pastorutti (GANADORA)
- Abel Pintos
- Luciano Pereyra
- Los Nocheros
- Destino San Javier
- Coki Ramírez
- Maggie Cullen
- Jorge Rojas
Mejor Artista Show en Vivo/Plataformas
- María Becerra — Quimera Show 360° en River (GANADORA)
- La K’onga — Cuartetour
- Lali — Lali Tour 2025
- Airbag — El Club de la Pelea
- Tini — Futttura
- Q’ Lokura — Q’ Lokura en vivo
- Emanero — Emanero Tour 2025
- Un Poco de Ruido — La Zapada Más Grande del Mundo
Mejor Productor/a Musical
- Mauro De Tommaso
- Bizarrap
- Nico Cotton
- Big One (GANADOR)
- Evlay
- Tatool
- Tote
- Oscar Mediavilla
Mejor Banda de Cuarteto
- Q’Lokura
- Desakta2 (GANADORES)
- La Konga
- Euge Quevedo & La Banda de Carlitos (LBC) (GANADORES)
Mejor Grupo/Banda Tropical
- Damas Gratis
- Los Totora
- La T y La M
- Ráfaga (GANADORES)
- La K’onga
- Q’Lokura
- La Delio Valdez
- Banda XXI
Mejor Artista Tropical Masculino
- Rodrigo Tapari
- Uriel Lozano (GANADOR)
- El Polaco
- Ulises Bueno
- Daniel Agostini
- Nico Mattioli
Mejor Artista Tropical Femenina
- Ángela Leiva
- Dalila (GANADORA)
- Karina
- Eugenia Quevedo
Mejor Artista de Tango
- Guillermo Fernández
- Caro Minella
- Jorge Amicone
- Jorge Vázquez (GANADOR)
- Los Reyes del Tango
Mejor Cortina Musical de TV
- Morfi, Todos a la Mesa
- LAM (GANADOR)
- Gran Hermano
- Telenueve Noticiero
Mejor Concepto Visual
- María Becerra
- Lali
- Tini
- Emanero (GANADOR)
- Cazzu
- Dillom
- Ca7riel y Paco Amoroso
Mejor Manager Artístico
- Fernando Szereszevsky
- Pocho Rocca
- Artes Group
- Natanael Real
- Daniel Grinbank
- Ana Poluyan
- Maxi El Brother
- Alberto Miguel
- Marcelo Figoli (GANADOR)
- Héctor Cavallero
Mejor Artista DJ
- Ezequiel Arias
- Sol Ortega
- Hernán Cattaneo
- Mariano Mellino
- Victoria Engel
- Carlos Alfonsín
- Javier Zúcker (GANADOR)
Mejor Música de Comerciales/Jingles
- Saphirus (GANADOR)
- Molto
- Kanji
- Rinde 2 — Luck Ra
Mejor Artista DJ Revelación
- 0ostil (GANADOR)
- Victoria Why Not
- Discip
- Ana Helder
- Jay De Lys
- Eze Ramires
Mejor Artista Melódico/Balada
- Benjampin Amadeo
- Lola Cobach
- Matías Napoli (GANADOR)
- Javier Caumont
Mejor Artista de Música Infantil
- Panam
- Plim Plim
- Margarita
- Pau Pau
- Topa
- El Reino Infantil (GANADOR)
Mejor Artista de Cuarteto
- Luck Ra
- Eugenia Quevedo & LBC
- Valentina Márquez
- Ulises Bueno (GANADOR)
- Simón Aguirre
Trayectoria Tropical/Cuarteto
- La Mona Jiménez (GANADOR)
El cuartetero cordobés se llevó el galardón a la Trayectoria Tropic
Trayectoria Folclórica
- El Chaqueño Palavecino (GANADOR)
Trayectoria Música Popular
Leyenda de Leyendas
Reconocimiento a Canción Viral
- Wanda Nara - “Bad Bitch” (GANADORA)
Trayectoria Tango
Trayectoria Melódico/Pop
Martín Fierro de Platino de la Música
Trayectoria Rock
Reconocimiento Especial por Trayectoria y Música
- Alejandro Lerner (GANADOR)
Reconocimiento Especial a Luis Alberto Spinetta
Mención Especial - María Becerra - Final del Mundo 2026
Mención Especial - Los Palmeras
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