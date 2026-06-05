Martín Fierro de los Portales Web 2026: ¿Cuáles fueron los ganadores más destacados de la noche?

Este viernes, el Goldencenter de Parque Norte se convirtió en el escenario de la segunda edición de los Martín Fierro de Portales Web , una gala que reunió a figuras destacadas del periodismo digital y del mundo del espectáculo. El evento está orientado a premiar la labor de los medios digitales en la Argentina.

Contó con la presencia de nominados , invitados especiales y referentes de la industria . Durante la ceremonia, Infobae obtuvo reconocimientos en distintas categorías. Al inicio de la ceremonia, Luis Ventura , titular de APTRA , tomó la palabra frente a los asistentes y sostuvo que la gala buscaba poner en valor la palabra , la información y la opinión , a las que definió como prácticas en permanente construcción , pese a que en ocasiones se perciban como amenazadas o en retroceso.

El periodista destacó la labor de quienes producen , difunden y logran instalar las noticias en la agenda pública . A su vez, mencionó que se había realizado un encuentro en la embajada de Turquía y que habían sido invitados a viajar a Estambul , donde el embajador los aguardaba para la semana siguiente.

Asimismo, señaló que Uruguay ya había obtenido su propio Martín Fierro en ese país y que actualmente estaban avanzadas las conversaciones con Paraguay.

Martín Fierro de Oro

En el tramo culminante de la ceremonia, Daniel Hadad subió al escenario para entregar el premio de Oro. Tras unos segundos de expectativa, los conductores dieron a conocer que el ganador era Luis Novaresio.

Se entregaron los Martín Fierro de Portales Web.

“Enloquecieron. Gracias. Yo sí creo que este es un laburo coral”, expresó el periodista al iniciar su discurso, y luego solicitó que Camila Hadad lo acompañara en el escenario. Frente a la atención del público en la sala, destacó: “Agradecer a vos Luis por tu generosidad, el mérito es tuyo. Hay conductores muy generosos y Luis es uno de ellos, es un placer que seas de la familia de Infobae”.

Mejor Sitio de Noticias Argentino

Hacia el cierre de la ceremonia, Infobae fue reconocido dentro de esa categoría. En ese contexto, Valeria Cavallo tomó la palabra y expresó: “Este Martín Fierro llega en un momento histórico, y a la vez, muy delicado para nuestra sociedad. Son días en los que las agresiones contra la prensa libre e independiente aumentan sin tregua. Se bastardea una profesión que tiene un único objetivo: Mirar los hechos, poner en evidencia lo que podría pasar inadvertido, aportar información donde otros prefieren el silencio".

Valeria Cavallo.

Luego, continuó: "Este premio trasciende Infobae, este premio es para todos los periodistas que eligen no someterse al poder de turno y a los que rechazan la tentación de dejarse manipular la agenda. Infobae no nació para ser dócil ni complaciente, no aceptamos que nos dicten el camino. Infobae es el medio argentino con mayor presencia de mujeres en la conducción, tanto empresarial como periodística. Quienes piensan distinto no son enemigos, convivir con las diferencias y respetarlas no nos debilita, al contrario, fortalece nuestra democracia. Este reconocimiento nos confirma que este camino tiene sentido”.

Periodista 2025

El reconocido fue Luis Novaresio, quien se hizo presente en el escenario y rememoró: “Hace 15 años, yo estaba trabajando en mi ciudad, Rosario, y un empresario de medios me ofreció la posibilidad de venir a trabajar a Buenos Aires. Me acuerdo que me reuní con él y estaba leyendo un texto sobre la república y el liberalismo. Me pareció raro que leyera algo tan potente que no fuera rating, minuto a minuto o encuestas".

Luis Novaresio ganó el Martín Fierro de Oro de Portales Web 2026.

En esa línea, agregó: "En aquel entonces, podría describir cómo estaba vestido. Con este empresario hablamos de la importancia de la división de poderes, del respeto al periodismo, de la publicidad de los actos de gobierno, de entender que los servidores públicos tienen que dar cuenta de sus actos, no por deseo, sino por deber. Ese mismo día, algún periodista había recibido un insulto, y este empresario me dijo una frase en la que sigo creyendo: 'Nunca explicar, no protestar'. El insulto no es novedoso, califica al insultante. No hay que normalizarlo. Quiero agradecerle a este empresario, Daniel Hadad, que hace 15 años me ofreció trabajo”.

Contenido periodístico sobre Gaming

Tras ser nombrado ganador Malditos Nerds, los integrantes del equipo periodístico subieron al escenario para recibir la distinción y dedicaron unas palabras de agradecimiento: “Somos un montón de personas, desde editores, escritores, gente que hace entrevistas, edita videos. Lo hacemos con mucho profesionalismo y pasión porque realmente amamos los videojuegos. Malditos Nerds no solo se lee en Argentina, sino también en el mundo hispanohablante, el gaming es internacional y también se hace en Argentina”.

Columnista de ciencia, salud y vida sana

Daniel López Rosetti.

En la categoría dedicada a ciencia, salud y bienestar, la distinción quedó en manos de Daniel López Rosetti. Luego del reconocimiento del público y una prolongada ronda de aplausos, el especialista tomó la palabra y expresó: “Gracias a la facultad que me enseñó medicina, la facultad de medicina de la Universidad de Buenos Aires”.

Entrevista o reportaje

La distinción quedó para María Laura Santillán gracias a la entrevista que realizó a Alejandra Locomotora Oliveras. “Nos dicen ensobrados, delincuentes, basura, nos humillan. Nos agravian, nos insultan. Parece que no nos importa porque no contestamos todos los días las cosas que nos dicen, que leemos, que escriben. Pero nos importa mucho y nos parece muy grave. Y no lo estamos naturalizando", manifestó la comunicadora.

Martín Fierro de Portales Web.

Y acotó: "Estamos atónitos, creyendo que es ficción y esto se va a terminar y nos vamos a despertar y esto no va a pasar más. Pero pasa y nos da vergüenza ajena. No contestamos porque estamos trabajando, es lo que sabemos hacer. Trabajar es preguntar, preguntar es la razón de ser del periodismo, para mostrar lo que pasa y lo que se ve y no se ve, lo que se oculta. Es lo que vamos a seguir haciendo, digan lo que digan. Feliz día del periodista”.

Mejor documental

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En la categoría Mejor documental, la producción Fentanilo contaminado: una masacre sanitaria se quedó con el premio. Luego del reconocimiento del público, Andrés Klipphan tomó la palabra y destacó: “Cuando llega un momento como este uno no sabe qué decir, es la primera vez que me toca. Gracias a todos los que participaron en este emprendimiento, cuando la masacre recién comenzaba hacía seis meses había 20 muertes, ya son 90 por el fentanilo contaminado. Un juez se puso a investigar y llegó al fondo de la cuestión. Ahora falta la segunda parte. Esperemos que el juez llegue hasta el final. Gracias al equipo que trabajó para que esto fuera posible”.