Martín Fierro de Portales Web 2025: a qué hora es la ceremonia, dónde verla y quiénes compiten

Esta noche se entregan los Martín Fierro de Portales Web.

La segunda entrega de los Martín Fierro dedicados a los Portales Web tendrá lugar este jueves 4 de junio en el Goldencenter de Parque Norte . El evento, que será transmitido por Infobae , reconocerá a las producciones y trabajos más destacados del periodismo digital argentino correspondientes a 2025.

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La ceremonia comenzará a las 21 horas y contará con la conducción de Julieta Prandi y Nacho Girón , quienes estarán al frente de una noche destinada a premiar a los principales exponentes de los medios digitales del país.

De acuerdo con lo comunicado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina (APTRA) , la premiación contará con 33 rubros y los vencedores serán elegidos mediante el voto de los integrantes de la entidad. La organización general del evento estará en manos de Red Cube .

Para esta edición, Infobae reúne 19 candidaturas, incluyendo las categorías de Mejor portal informativo y Mejor diseño integral. Además, varios de sus periodistas competirán en diferentes ternas. Antes del inicio de la ceremonia, la cobertura especial incluirá el tradicional paso por la alfombra roja, que estará conducido por Paula Varela y Guido Záffora.

Según lo establecido por la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina (APTRA), los Martín Fierro de Portales Web reconocen distintas áreas vinculadas al periodismo y la producción de contenidos digitales, entre ellas portales informativos, columnistas, producciones documentales y campañas publicitarias destinadas a entornos online.

Tatiana Schapiro fue galardonada en la edición 2025 por su entrevista a Fabiola Yáñez.

La institución, creada en 1958, es la responsable de otorgar tradicionalmente los premios Martín Fierro a la radio y la televisión argentinas, y en los últimos años amplió ese reconocimiento para incluir también a los medios y contenidos desarrollados en plataformas digitales.

Durante la primera entrega de estos premios, celebrada el año pasado y dedicada a reconocer los contenidos publicados en 2024, Infobae se quedó con cinco estatuillas. Además, Daniel Hadad, fundador y CEO del medio, recibió el Martín Fierro de Oro y fue distinguido también en la categoría Responsable de la edición del sitio.

Mariel Fitz Patrick está nominada en la categoría investigación periodística.

En aquella ceremonia, otros integrantes de la redacción también fueron reconocidos por su labor. Entre los galardonados estuvieron Laureano Pérez Izquierdo, Tatiana Schapiro y Nicolás Pizzi, junto a otros miembros del equipo periodístico.

Los nominados a la edición 2026 de los Martín Fierro de los Portales Web

Sitio de noticias argentino

Infobae

La Nacion

Clarín

El Cronista

TN

Mitelefe

A24

Contenido periodístico sobre gaming

Malditos Nerds — Infobae

La Nacion

TN

Pressover News

Investigación periodística

Mariel Fitz Patrick — Infobae

Hugo Alconada Mon — La Nacion

Nicolás Wiñazki — Clarín

Roberto Navarro — El Destape

Francisco Olivera — La Nacion

Bruno Yacono — TN

María Laura Santillán en la entrevista a la recordada Locomotora Oliveras.

Nota de actualidad

Miguel Wiñazki — Clarín

Nelson Castro — Perfil

Stella Garnica — A24

Pablo Sirvén — La Nacion

Gustavo Noriega — El Observador

Diseño integral

Página 12

Clarín

Cenital

Infobae

Ahora

Entrevista o reportaje

María Laura Santillán entrevista a Locomotora Oliveras — Infobae

Luciana Geuna entrevista a Mauricio Macri — TN

Tomás Méndez entrevista a Guillermo Moreno — News Digitales

Luli Fernández entrevista a Teresa Calandra — Infobae

Mariana Arias entrevista a Cris Morena — La Nacion

Crónica urbana

Facundo Pedrini — Panama Revista

Andrés Klipphan — Infobae

Cristian Alarcón — Revista Anfibia

Martin Ciccioli — TN

Gonzalo Rodriguez — A24

Luli Fernández está nominada por su entrevista a Teresa Calandra.

Periodista 2025

Hernan De Goni — El Cronista

Jorge Fontevecchia — Perfil

Victoria Liendo — Seúl

Luis Novaresio — Infobae

Documental

Fentanilo contaminado: una masacre sanitaria — Infobae

Paralelo 46: la flota depredadora — Clarín

Dólar: un amor argentino — El Cronista

Subrogación de vientres — Filo News

Editor periodístico

Valeria Cavallo — Infobae

Ricardo Roa — Clarín

Juan Abraham — Revista Gente

Javier Petersen — El Cronista

Jose Del Rio — La Nacion

Estefania Pozzo — Buenos Aires Herald

Innovación en medios digitales

El Cronista

Clarín

News Digitales

Crónica

Olé

Andrés Klipphan integra la categoría de crónica urbana.

Sitio de investigación

DIB

El Archivo

La Política Online

Cenital

Sitio de información general

Minuto Uno

Agencia Nova

Rosario Nuestro

Mitelefe

Sitio político

La Política Online

El Destape

Realpolitik

La Tecla

El Parlamentario

Sitio / contenido de espectáculos

Primiciasya — A24

Pronto

Teleshow — Infobae

Paparazzi

Chisme

Vision Show

Luis Novaresio fue nominado por APTRA a mejor periodista.

Sitio / contenido deportivo

Olé

ESPN

Todo Fútbol

El Gráfico

TyC Sports

Solo Ascenso

Columnista destacado en portal web

Alejandro Borensztein — Clarín

Jaime Durán Barba — Perfil

Felipe Pigna — Clarín

Florencia Monfort — Página 12

Sitio del interior

El Marplatense

Mejor Informado

Cadena 3

La Nueva

La Gaceta

Columnista político

Facundo Chaves — Infobae

Adrián Ventura — TN

Mariano Roa — Clarín

Luis Majul — El Observador

Joaquín Morales Solá — La Nacion

Javier Fuego Simondet — La Nacion

Valeria Cavallo está nominada a mejor editora periodística por su trabajo en Infobae.

Analista político

Ernesto Tenembaum — Infobae

Romina Manguel — El Observador

Mariana Verón — Infobae

Eduardo Van der Kooy — Clarín

Eduardo Aliverti — Página 12

Columnista económico

Sebastián Catalano — Infobae

Liliana Franco — Ámbito

Javier Manuel Compte — El Cronista

Ezequiel Bustos — Clarín

Guillermo Laborda — El Cronista

Carlos Burgueño — Perfil

Columnista deportivo

Gustavo Grabia — Infobae

Roman Iucht — La Nacion

Daniel Avellaneda — Clarín

Cholo Sottile — Infobae y ESPN

Crónica periodística

Osvaldo Bazán — Seúl

Facundo Pastor — A24

Ricardo Ragendorfer — Tiempo Argentino

Facundo Chaves nominado a mejor columnista político.

Editorialista

Luis Majul — La Nacion

Carlos Pagni — La Nacion

Roberto Navarro — El Destape

Ricardo Roa — Clarín

Columnista de opinión

Mónica Gutiérrez — Infobae

Jonatan Viale — TN

Daniel Bilotta — La Nacion

Sergio Berensztein — La Nacion

Periodista de judiciales

Silvana Boschi — Infobae

Nicolás Pizzi — La Nacion

Hernán Capiello — La Nacion

Irina Hauser — Página 12

Lucía Salinas — Clarín

Alejandra Lazo — Revista Quorum

Columnista de policiales

Federico Fahsbender — Infobae

Gustavo Carabajal — La Nacion

Ricardo Canaletti — TN

Mauro Szeta — Vía Szeta

Ernesto Tenembaum y Mariana Verón comparte terna en la categoría analista político

Columnista de espectáculos

Andrea Taboada — Infobae/Teleshow

Agustín Rey — News Digitales

Leonardo Ibáñez — Revista Gente

Pablo O. Scholz — Clarín

Juan Pablo Godino — A24

Segmento para TV con firma digital

Diego Sehinkman — TN

Gustavo Sylvestre — C5N

Rolando Barbano — A24

Marcelo Longobardi — Perfil

Periodista de sitio del interior

Sebastián Dumont — La Prensa

Juan Pablo Gorbal — La Nueva

Sebastian Galligo — Ahora

Aviso publicitario para portales web

Se quedan con mucho de Nutrilon (Danone)

Sabés que estamos (Juana) de YPF

Algo que sí llega de Mercado Libre

Sebastián Catalano candidato a mejor columnista económico.

Columnista de ciencia / salud / vida sana

Dr. Enrique De Rosa Alabaster — Infobae

Norberto Abdala — Clarín

Dr. Daniel López Rosetti — Infobae

Juli Puente — Infobae

Maritchu Seitun — La Nacion

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