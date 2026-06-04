jueves 04 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
4 de junio de 2026 - 10:52
Espectáculos.

Martín Fierro de Portales Web 2025: a qué hora es la ceremonia, dónde verla y quiénes compiten

La premiación que reconoce a los mejores contenidos digitales del país se realizará este jueves, y será conducida por Julieta Prandi y Nacho Girón.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Esta noche se entregan los Martín Fierro de Portales Web.

Esta noche se entregan los Martín Fierro de Portales Web.

La segunda entrega de los Martín Fierro dedicados a los Portales Web tendrá lugar este jueves 4 de junio en el Goldencenter de Parque Norte. El evento, que será transmitido por Infobae, reconocerá a las producciones y trabajos más destacados del periodismo digital argentino correspondientes a 2025.

Lee además
Tafí Viejo, la serie que se filmó en Tucumán.
Espectáculos.

Una serie que se filmó en Tucumán ganó tres Martín Fierro y se llevó todas las miradas
Sol Pérez revolucionó la alfombra roja de los Martín Fierro con un vestido hecho de vidrio
Sociedad.

Sol Pérez revolucionó la alfombra roja de los Martín Fierro con un vestido hecho de vidrio

La ceremonia comenzará a las 21 horas y contará con la conducción de Julieta Prandi y Nacho Girón, quienes estarán al frente de una noche destinada a premiar a los principales exponentes de los medios digitales del país.

Laureano Pérez Izquierdo, director de Infobae América con su premio 2025.

De acuerdo con lo comunicado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina (APTRA), la premiación contará con 33 rubros y los vencedores serán elegidos mediante el voto de los integrantes de la entidad. La organización general del evento estará en manos de Red Cube.

Para esta edición, Infobae reúne 19 candidaturas, incluyendo las categorías de Mejor portal informativo y Mejor diseño integral. Además, varios de sus periodistas competirán en diferentes ternas. Antes del inicio de la ceremonia, la cobertura especial incluirá el tradicional paso por la alfombra roja, que estará conducido por Paula Varela y Guido Záffora.

Según lo establecido por la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina (APTRA), los Martín Fierro de Portales Web reconocen distintas áreas vinculadas al periodismo y la producción de contenidos digitales, entre ellas portales informativos, columnistas, producciones documentales y campañas publicitarias destinadas a entornos online.

Tatiana Schapiro fue galardonada en la edición 2025 por su entrevista a Fabiola Yáñez.

La institución, creada en 1958, es la responsable de otorgar tradicionalmente los premios Martín Fierro a la radio y la televisión argentinas, y en los últimos años amplió ese reconocimiento para incluir también a los medios y contenidos desarrollados en plataformas digitales.

Durante la primera entrega de estos premios, celebrada el año pasado y dedicada a reconocer los contenidos publicados en 2024, Infobae se quedó con cinco estatuillas. Además, Daniel Hadad, fundador y CEO del medio, recibió el Martín Fierro de Oro y fue distinguido también en la categoría Responsable de la edición del sitio.

Mariel Fitz Patrick está nominada en la categoría investigación periodística.

En aquella ceremonia, otros integrantes de la redacción también fueron reconocidos por su labor. Entre los galardonados estuvieron Laureano Pérez Izquierdo, Tatiana Schapiro y Nicolás Pizzi, junto a otros miembros del equipo periodístico.

Los nominados a la edición 2026 de los Martín Fierro de los Portales Web

Sitio de noticias argentino

  • Infobae
  • La Nacion
  • Clarín
  • El Cronista
  • TN
  • Mitelefe
  • A24

Contenido periodístico sobre gaming

  • Malditos Nerds — Infobae
  • La Nacion
  • TN
  • Pressover News

Investigación periodística

  • Mariel Fitz Patrick — Infobae
  • Hugo Alconada Mon — La Nacion
  • Nicolás Wiñazki — Clarín
  • Roberto Navarro — El Destape
  • Francisco Olivera — La Nacion
  • Bruno Yacono — TN
María Laura Santillán en la entrevista a la recordada Locomotora Oliveras.

Nota de actualidad

  • Miguel Wiñazki — Clarín
  • Nelson Castro — Perfil
  • Stella Garnica — A24
  • Pablo Sirvén — La Nacion
  • Gustavo Noriega — El Observador

Diseño integral

  • Página 12
  • Clarín
  • Cenital
  • Infobae
  • Ahora

Entrevista o reportaje

  • María Laura Santillán entrevista a Locomotora Oliveras — Infobae
  • Luciana Geuna entrevista a Mauricio Macri — TN
  • Tomás Méndez entrevista a Guillermo Moreno — News Digitales
  • Luli Fernández entrevista a Teresa Calandra — Infobae
  • Mariana Arias entrevista a Cris Morena — La Nacion

Crónica urbana

  • Facundo Pedrini — Panama Revista
  • Andrés Klipphan — Infobae
  • Cristian Alarcón — Revista Anfibia
  • Martin Ciccioli — TN
  • Gonzalo Rodriguez — A24
Luli Fernández está nominada por su entrevista a Teresa Calandra.

Periodista 2025

  • Hernan De Goni — El Cronista
  • Jorge Fontevecchia — Perfil
  • Victoria Liendo — Seúl
  • Luis Novaresio — Infobae

Documental

  • Fentanilo contaminado: una masacre sanitaria — Infobae
  • Paralelo 46: la flota depredadora — Clarín
  • Dólar: un amor argentino — El Cronista
  • Subrogación de vientres — Filo News

Editor periodístico

  • Valeria Cavallo — Infobae
  • Ricardo Roa — Clarín
  • Juan Abraham — Revista Gente
  • Javier Petersen — El Cronista
  • Jose Del Rio — La Nacion
  • Estefania Pozzo — Buenos Aires Herald

Innovación en medios digitales

  • El Cronista
  • Clarín
  • News Digitales
  • Crónica
  • Olé
Andrés Klipphan integra la categoría de crónica urbana.

Sitio de investigación

  • DIB
  • El Archivo
  • La Política Online
  • Cenital

Sitio de información general

  • Minuto Uno
  • Agencia Nova
  • Rosario Nuestro
  • Mitelefe

Sitio político

  • La Política Online
  • El Destape
  • Realpolitik
  • La Tecla
  • El Parlamentario

Sitio / contenido de espectáculos

  • Primiciasya — A24
  • Pronto
  • Teleshow — Infobae
  • Paparazzi
  • Chisme
  • Vision Show
Luis Novaresio fue nominado por APTRA a mejor periodista.

Sitio / contenido deportivo

  • Olé
  • ESPN
  • Todo Fútbol
  • El Gráfico
  • TyC Sports
  • Solo Ascenso

Columnista destacado en portal web

  • Alejandro Borensztein — Clarín
  • Jaime Durán Barba — Perfil
  • Felipe Pigna — Clarín
  • Florencia Monfort — Página 12

Sitio del interior

  • El Marplatense
  • Mejor Informado
  • Cadena 3
  • La Nueva
  • La Gaceta

Columnista político

  • Facundo Chaves — Infobae
  • Adrián Ventura — TN
  • Mariano Roa — Clarín
  • Luis Majul — El Observador
  • Joaquín Morales Solá — La Nacion
  • Javier Fuego Simondet — La Nacion
Valeria Cavallo está nominada a mejor editora periodística por su trabajo en Infobae.

Analista político

  • Ernesto Tenembaum — Infobae
  • Romina Manguel — El Observador
  • Mariana Verón — Infobae
  • Eduardo Van der Kooy — Clarín
  • Eduardo Aliverti — Página 12

Columnista económico

  • Sebastián Catalano — Infobae
  • Liliana Franco — Ámbito
  • Javier Manuel Compte — El Cronista
  • Ezequiel Bustos — Clarín
  • Guillermo Laborda — El Cronista
  • Carlos Burgueño — Perfil

Columnista deportivo

  • Gustavo Grabia — Infobae
  • Roman Iucht — La Nacion
  • Daniel Avellaneda — Clarín
  • Cholo Sottile — Infobae y ESPN

Crónica periodística

  • Osvaldo Bazán — Seúl
  • Facundo Pastor — A24
  • Ricardo Ragendorfer — Tiempo Argentino
Facundo Chaves nominado a mejor columnista político.

Editorialista

  • Luis Majul — La Nacion
  • Carlos Pagni — La Nacion
  • Roberto Navarro — El Destape
  • Ricardo Roa — Clarín

Columnista de opinión

  • Mónica Gutiérrez — Infobae
  • Jonatan Viale — TN
  • Daniel Bilotta — La Nacion
  • Sergio Berensztein — La Nacion

Periodista de judiciales

  • Silvana Boschi — Infobae
  • Nicolás Pizzi — La Nacion
  • Hernán Capiello — La Nacion
  • Irina Hauser — Página 12
  • Lucía Salinas — Clarín
  • Alejandra Lazo — Revista Quorum

Columnista de policiales

  • Federico Fahsbender — Infobae
  • Gustavo Carabajal — La Nacion
  • Ricardo Canaletti — TN
  • Mauro Szeta — Vía Szeta
Ernesto Tenembaum y Mariana Verón comparte terna en la categoría analista político

Columnista de espectáculos

  • Andrea Taboada — Infobae/Teleshow
  • Agustín Rey — News Digitales
  • Leonardo Ibáñez — Revista Gente
  • Pablo O. Scholz — Clarín
  • Juan Pablo Godino — A24

Segmento para TV con firma digital

  • Diego Sehinkman — TN
  • Gustavo Sylvestre — C5N
  • Rolando Barbano — A24
  • Marcelo Longobardi — Perfil

Periodista de sitio del interior

  • Sebastián Dumont — La Prensa
  • Juan Pablo Gorbal — La Nueva
  • Sebastian Galligo — Ahora

Aviso publicitario para portales web

  • Se quedan con mucho de Nutrilon (Danone)
  • Sabés que estamos (Juana) de YPF
  • Algo que sí llega de Mercado Libre
Sebastián Catalano candidato a mejor columnista económico.

Columnista de ciencia / salud / vida sana

  • Dr. Enrique De Rosa Alabaster — Infobae
  • Norberto Abdala — Clarín
  • Dr. Daniel López Rosetti — Infobae
  • Juli Puente — Infobae
  • Maritchu Seitun — La Nacion

Magazine

  • Big Bang News
  • Filo News
  • Bardeo News

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Una serie que se filmó en Tucumán ganó tres Martín Fierro y se llevó todas las miradas

Sol Pérez revolucionó la alfombra roja de los Martín Fierro con un vestido hecho de vidrio

Los mejores looks de los premios Martín Fierro 2026

Maxi López aclaró el video del beso con Wanda Nara que encendió las redes

FNE 2026: estas son las candidatas del colegio Santa Teresita

Lo que se lee ahora
Maxi López y el el beso con Wanda Nara: la verdad detrás de la escena que explotó las redes. video
Espectáculos.

Maxi López aclaró el video del beso con Wanda Nara que encendió las redes

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Muerte en el hospital de Alto Comedero: Ellos la dejaron morir video
Jujuy.

Muerte en el hospital de Alto Comedero: "Ellos la dejaron morir"

Alex Stewartamplió sus instalaciones en Palpalá con nuevo laboratorio video
Jujuy.

Alex Stewart amplió sus instalaciones en Palpalá con nuevo laboratorio

Alumnoherido en Palpalá video
Jujuy.

Alumno herido en Palpalá: "No tuvimos el acompañamiento de nadie"

Marcha Ni Una Menos en Jujuy. video
3J.

Jujuy se sumó a la marcha nacional "Ni Una Menos"

Buscan a dos adolescentes en Jujuy
Jujuy.

Buscan a dos adolescentes en Jujuy: solicitan colaboración para dar con su paradero

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel