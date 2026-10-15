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15 de octubre de 2026 - 16:28
Espectáculos.

La actriz Scarlett Johansson protagoniza la nueva película de El exorcista

La actriz encabeza una historia original ambientada en el universo del clásico de terror de 1973. Ya se conocieron el tráiler y la fecha de estreno.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La actriz Scarlett Johansson protagoniza la nueva película de El exorcista.

La actriz Scarlett Johansson protagoniza la nueva película de El exorcista.

La actriz Scarlett Johansson protagoniza El exorcista: Mártires, el próximo capítulo de la franquicia de terror, cuyo estreno en salas está previsto para 2027. El primer avance del largometraje se dio a conocer durante la New York Comic Con, en una presentación encabezada por Chiwetel Ejiofor y el cineasta Mike Flanagan, responsable de la dirección.

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En las primeras imágenes difundidas, Johansson da vida a una investigadora de homicidios que intenta esclarecer una sucesión de crímenes ocurridos dentro de una iglesia.

La investigación criminal que deriva en una trama de terror sobrenatural

Con el avance de las averiguaciones, la detective comienza a considerar que los crímenes no serían obra de un homicida serial común, sino que podrían estar relacionados con supuestos casos de posesión demoníaca. El estreno de El exorcista: Mártires estaba previsto inicialmente para el 12 de marzo, pero finalmente fue reprogramado para 2027 debido a retrasos en el proceso de producción, según se comunicó durante la presentación del adelanto.

El tráiler presenta una sucesión de crímenes atroces perpetrados en el interior de una iglesia. A partir de lo que observa, la detective interpretada por Johansson comienza a preguntarse si las declaraciones de otros homicidas, quienes sostenían que habían actuado bajo la influencia del demonio, podrían esconder algo de verdad.

De esta manera, la historia combina elementos de una investigación criminal con componentes de terror sobrenatural. Según explicó Flanagan, esta propuesta representa un cambio de rumbo respecto de las demás películas de la franquicia.

Mike Flanagan anticipó una película diferente y más aterradora

Previo al lanzamiento del avance, el realizador aseguró que esta producción es la más espeluznante que hizo hasta el momento. “Esta película no se parece a ninguna otra de El exorcista que se haya hecho jamás, algo que estábamos decididos a lograr desde el principio: llevar esta franquicia en una dirección completamente distinta”, sostuvo Mike Flanagan durante la presentación.

“Y una de las cosas en las que todos coincidimos desde el arranque fue que tenía que dar miedo. Tenía que ser jodidamente aterradora, un miedo que te caliera hasta los huesos”, añadió el director. El reparto también cuenta con John Leguizamo, Laurence Fishburne, Diane Lane y Jacobi Jupe, quien ganó reconocimiento por su participación en Hamnet, además de Chiwetel Ejiofor y Scarlett Johansson.

Vínculo con el resto de la franquicia

En 2021, Universal desembolsó 400 millones de dólares para adquirir los derechos que le permitirían producir una nueva trilogía de El exorcista. La primera entrega de ese proyecto llegó a los cines en 2023 bajo el título El exorcista: Creyente. No obstante, la película que prepara Mike Flanagan no continuará de manera directa los acontecimientos narrados en ese largometraje.

Dos años después, en 2024, el realizador ya había manifestado su satisfacción por incorporarse a la iniciativa. “El exorcista es una de las razones por las que me convertí en cineasta, y es un honor tener la oportunidad de intentar algo fresco, audaz y aterrador dentro de su universo”, declaró Flanagan en aquella ocasión. “Reencontrarme con mis amigos de Blumhouse, con quienes hice algunas de mis obras favoritas, hace que esto sea aún más emocionante.” , añadió.

El exorcista: Mártires marca un nuevo trabajo conjunto entre Mike Flanagan y Blumhouse, con lo que ya suman cuatro proyectos en común. Anteriormente, el cineasta estuvo a cargo del guion y la dirección de Oculus (2013), Hush (2016) y Ouija: El origen del mal (2016). En los tres casos, la producción estuvo en manos de Trevor Macy, quien vuelve a ocupar ese rol en esta ocasión a través de Intrepid Pictures.

La realización de la película está a cargo de Blumhouse-Atomic Monster y Morgan Creek Entertainment, con la participación de Red Room Pictures, la compañía productora de Flanagan. Por parte de Red Room Pictures, Alexandra Magistro se desempeña como productora ejecutiva. A su vez, Topher Merrill y John Baden asumen esa misma responsabilidad en representación de Morgan Creek Entertainment.

Trevor Macy, Karl Frankenfield, David Robinson y Roy Lee integran el grupo de productores de la película. En tanto, Jason Blum participa como productor y Ryan Turek se desempeña como productor ejecutivo, ambos en representación de Blumhouse-Atomic Monster. La primera versión de El exorcista llegó a las salas en 1973, con William Friedkin al frente de la dirección.

El argumento se centraba en una madre, encarnada por Ellen Burstyn, que recurría a sacerdotes católicos para que practicaran un exorcismo a su hija de 12 años, interpretada por Linda Blair, después de que la niña fuera poseída por un demonio. La producción logró una recaudación mundial de 441 millones de dólares y obtuvo 10 candidaturas al premio Oscar.

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