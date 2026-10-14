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14 de octubre de 2026 - 19:52
Jujuy.

Consejo de la Magistratura de Jujuy: este jueves jurarán los 34 integrantes

Este jueves de octubre se realizará la primera jura del Consejo de la Magistratura de Jujuy, un organismo clave para la selección y control de magistrados.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Juran los integrantes del Consejo de la Magistratura de Jujuy

Juran los integrantes del Consejo de la Magistratura de Jujuy

La provincia de Jujuy vivirá este jueves 15 de octubre un acontecimiento institucional con la primera jura de los integrantes del Consejo de la Magistratura. El acto se realizará en el Salón Vélez Sarsfield del Poder Judicial, donde 34 representantes prestarán juramento y asumirán sus cargos en el nuevo organismo.

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La ceremonia marcará la puesta en funcionamiento de una institución contemplada en la Constitución provincial, que tendrá un papel fundamental en la selección de jueces, fiscales y defensores, además de intervenir en los mecanismos de control y responsabilidad dentro del sistema judicial.

Qué es el Consejo de la Magistratura de Jujuy y cuáles serán sus funciones

El Consejo de la Magistratura será un organismo permanente, con autonomía funcional y autarquía financiera, cuya principal responsabilidad será intervenir en la selección de integrantes del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos.

Entre sus principales atribuciones se encuentra la selección mediante concursos públicos de jueces inferiores, fiscales y defensores, un procedimiento destinado a evaluar a los postulantes para cubrir cargos dentro del sistema de justicia.

Juran los integrantes del Consejo de la Magistratura de Jujuy

Juran los integrantes del Consejo de la Magistratura de Jujuy

Además, tendrá facultades disciplinarias y podrá ejercer funciones de acusación ante el Jury de Enjuiciamiento, de acuerdo con las competencias establecidas por la Constitución y la legislación provincial.

La implementación de este organismo representa una modificación importante en los procedimientos institucionales relacionados con la designación, evaluación y responsabilidad de los funcionarios judiciales.

Quiénes integrarán el Consejo de la Magistratura

El nuevo organismo contará con representantes de distintos sectores vinculados a la administración de justicia y a los poderes del Estado. Su conformación contempla integrantes de la Suprema Corte de Justicia, jueces inferiores, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y profesionales de la abogacía.

Asimismo, para determinados asuntos, se prevé la intervención de representantes de los Ministerios Públicos, conforme a las disposiciones constitucionales y legales vigentes. Esta integración busca establecer un espacio institucional con participación de diferentes sectores en las decisiones relacionadas con el funcionamiento de la Justicia provincial.

Por primera vez se realizaron elecciones mediante voto digital

Uno de los antecedentes de la conformación del Consejo de la Magistratura fue la organización, durante 2026, de las primeras elecciones de representantes judiciales y de los Ministerios Públicos mediante el sistema de voto digital. Este procedimiento permitió avanzar en la elección de los representantes que formarán parte del organismo y constituyó una instancia de participación de los sectores involucrados.

Con la jura prevista para este jueves, Jujuy dará inicio a una nueva etapa en la organización de su sistema judicial, con la puesta en marcha de un organismo que tendrá intervención directa en los concursos públicos y en los procedimientos de responsabilidad de magistrados. La ceremonia de las 16.30 será el primer paso formal para que los 34 integrantes asuman sus funciones y comiencen a desarrollar las tareas previstas en la normativa provincial.

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