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17 de octubre de 2026 - 17:06
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Francia: manifestantes incendiaron un histórico edificio municipal durante una protesta en Limoges

Una protesta en Limoges, Francia, terminó con graves incidentes y un incendio en la sede del gobierno municipal. Bomberos trabajaron para controlar las llamas.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Una protesta en Limoges, Francia, terminó con graves incidentes y un incendio en la sede del gobierno municipal. Bomberos trabajaron para controlar las llamas.

Una protesta en Limoges, Francia, terminó con graves incidentes y un incendio en la sede del gobierno municipal. Bomberos trabajaron para controlar las llamas.

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El ataque ocurrió al finalizar una movilización que había reunido a miles de personas. Las imágenes del edificio envuelto en humo y fuego comenzaron a circular rápidamente por las redes sociales, mientras los equipos de emergencia intentaban impedir que las llamas se extendieran al resto de la construcción.

Cómo fue el incendio del ayuntamiento de Limoges

De acuerdo con la información difundida por la agencia AFP y medios franceses, los incidentes comenzaron cuando un grupo de individuos encapuchados atacó la sede municipal, ubicada en el centro de Limoges.

Primero incendiaron un vehículo de la Policía Municipal estacionado frente al edificio. Luego rompieron ventanas, ingresaron al inmueble y provocaron un incendio que se propagó por una de sus alas. El fuego avanzó hasta alcanzar la estructura del techo, lo que generó preocupación por el riesgo de derrumbe. Alrededor de las 20, hora de Francia, los bomberos continuaban trabajando para evitar que las llamas afectaran la totalidad del edificio.

Mientras se desarrollaba el operativo, numerosas personas permanecían en las inmediaciones observando el incendio.

El edificio afectado no es una construcción cualquiera. Se trata del ayuntamiento de Limoges, inaugurado en 1883 y reconocido como monumento histórico desde 1975. Allí funciona la administración municipal, equivalente a una intendencia en Argentina.

Por qué hubo protestas en Francia

El ataque ocurrió en el marco de una jornada nacional de movilizaciones contra el aumento del costo de vida y la pérdida del poder adquisitivo. Las manifestaciones reunieron a trabajadores, estudiantes y distintos sectores sociales que expresaron su descontento con la situación económica del país.

Según las cifras comunicadas por el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, unas 550.000 personas participaron de las movilizaciones en todo el territorio. Los organizadores estimaron una asistencia mayor, cercana a las 800.000 personas.

Aunque muchas concentraciones comenzaron de manera pacífica, en distintas ciudades se registraron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, incendios y daños materiales.

En Limoges, además del ataque al ayuntamiento, se denunciaron vehículos policiales incendiados y comercios afectados por los disturbios. Las autoridades francesas condenaron los hechos de violencia y desplegaron operativos de seguridad en las zonas donde se produjeron los incidentes. El incendio del histórico edificio municipal se convirtió en una de las imágenes más impactantes de una jornada de fuertes tensiones sociales en Francia.

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