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17 de octubre de 2026 - 12:54
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Caos y tensión en Francia: 270 detenidos y disturbios en varias ciudades

Una nueva y violenta jornada de protestas contra el encarecimiento del costo de vida paralizó este sábado a varias de las principales ciudades de Francia.

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Silvano Pintos
Por  Silvano Pintos
270 detenidos por los disturbios en Francia

270 detenidos por los disturbios en Francia

El balance provisional difundido por el Ministerio del Interior francés reporta al menos 272 personas detenidas a nivel nacional, en un escenario marcado por duros enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad, saqueos a comercios y destrozos en edificios públicos de Francia.

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Las autoridades señalaron un marcado incremento de los actos vandálicos, atribuidos a grupos de cientos de individuos vestidos de negro y vinculados a sectores de la extrema izquierda. Las manifestaciones, que congregaron a agrupaciones estudiantiles y a antiguos referentes del movimiento de los "chalecos amarillos", contaron además con el respaldo de sectores sindicales como la Confederación General del Trabajo (CGT) y de partidos de oposición como La Francia Insumisa (LFI), liderada por Jean-Luc Mélenchon.

Choques en París y despliegue policial masivo

En la capital, la Policía debió utilizar gases lacrimógenos para disolver los desmanes concentrados en la plaza de la República, punto neurálgico de la convocatoria. Como medida de precaución, los comercios sobre la emblemática avenida de los Campos Elíseos debieron tapiar sus vitrinas.

Para hacer frente a las movilizaciones, el Ministerio del Interior, dispuso un operativo de 10.000 agentes de policía y gendarmes en todo el territorio, la mitad de ellos destinados exclusivamente a París. La Prefectura prohibió las concentraciones en zonas críticas como el Palacio del Elíseo, la sede de Matignon, el Parlamento y las principales terminales ferroviarias, ordenando el desalojo sistemático de cualquier vía estratégica bloqueada.

Saqueos y asaltos en Marsella, Lyon y otras regiones

La violencia no se limitó a la capital y se extendió con fuerza en el interior del país. En Marsella, grupos de encapuchados irrumpieron por la fuerza en el ayuntamiento de la ciudad tras derribar las barreras de seguridad, dejando pintadas anarquistas antes de ser repelidos por las fuerzas de seguridad. Asimismo, una comisaría municipal resultó dañada tras el lanzamiento de artefactos fumígenos e incendios de contenedores en el centro urbano.

Por su parte, en Lyon, la tercera metrópoli del país, se registraron bloqueos en la refinería de Feyzin e incidentes en pleno centro, donde manifestantes incendiaron una oficina de turismo y arrojaron morteros de pirotecnia contra los agentes, quienes respondieron con cañones de agua y granadas de dispersión.

En Rennes, Lille y Ruán, se notificaron cortes en las arterias de circunvalación de Rennes y marchas estudiantiles en Lille. Por su parte, la ciudad de Ruán amaneció con el incendio provocado en la fachada de un edificio universitario, hecho que ya está bajo investigación judicial.

Reacciones políticas e impacto electoral

El clima de agitación social sumó cruces en el plano político. La líder opositora Marine Le Pen condenó enérgicamente los sucesos a través de la red social X, acusando a los manifestantes violentos de haber "mancillado" los reclamos sociales y denunciando que las demandas por el poder adquisitivo fueron "secuestradas por la extrema izquierda".

Por el contrario, desde La Francia Insumisa defendieron la jornada como el inicio de un proceso de "convergencia de luchas", de cara al año electoral previo a las presidenciales, en las que las encuestas sitúan a Mélenchon y Le Pen como principales competidores.

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