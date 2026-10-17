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17 de octubre de 2026 - 18:34
Espectáculos.

Daniela Celis lanzó un casting de hombres y fue tajante: "No quiero padrastros"

La ex Gran Hermano abrió un formulario para conocer hombres, reveló sus exigencias y aclaró que no busca casarse ni tener una relación seria.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Daniela Celis lanzó un casting de hombres y fue tajante: No quiero padrastros

Daniela Celis lanzó un casting de hombres y fue tajante: "No quiero padrastros"

Daniela Celis volvió a sorprender a sus seguidores, pero esta vez con una propuesta bastante particular: abrió un casting para encontrar hombres que quieran conocerla. La exparticipante de Gran Hermano compartió un formulario de inscripción, enumeró los requisitos que deben cumplir los candidatos y dejó bien en claro que no está buscando al amor de su vida.

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Con su habitual desparpajo, Pestañela decidió tomarse su soltería con humor y hacer pública su búsqueda de compañía. Eso sí, advirtió que hay algunas condiciones que no está dispuesta a negociar.

Los requisitos que puso Daniela Celis para sus candidatos

“Que viva solo, tenga movilidad, sea independiente y que esté bueno” “Que viva solo, tenga movilidad, sea independiente y que esté bueno”

La influencer compartió una historia en Instagram en la que invitó a los interesados a anotarse mediante un formulario.

Pero antes de abrir las postulaciones, dejó una lista de exigencias bastante concreta: “Que viva solo, tenga movilidad, sea independiente y que esté bueno”. La convocatoria también incluyó un enlace con la frase “Postulate acá”, acompañado por una invitación directa: “Si me querés conocer, llená el formulario”.

La iniciativa surgió durante una charla en un programa de streaming junto a Lizardo Ponce y Mica Viciconte, donde comenzaron a hablar sobre las características que debería tener el próximo hombre que salga con ella. En ese intercambio, Daniela también destacó que busca a alguien con mucha personalidad y actitud. La propuesta no quedó solamente en una conversación: los interesados podían completar sus datos personales y enviar un breve video de presentación para participar de la selección.

“No busco el amor de mi vida”: la aclaración de Pestañela

Más allá de los requisitos, lo que terminó llamando la atención fue la advertencia que Daniela agregó a su publicación. “Aclaro. NO busco el amor de mi vida, NO me quiero casar, NO quiero padrastros. Busco divertirme y pasarla bien”, escribió.

De esta manera, la exparticipante de Gran Hermano dejó en claro que, por ahora, no tiene intenciones de formalizar una nueva relación ni de sumar una figura paterna a su familia.

Celis es mamá de Aimé y Laia, las gemelas que tuvo junto a Thiago Medina, a quien conoció durante su participación en el reality. Tras su separación de Nick Sícaro, la influencer decidió mostrarse abierta a conocer gente, aunque sin compromisos sentimentales. Con una lista de requisitos, un formulario y una buena dosis de humor, Daniela convirtió su búsqueda de compañía en uno de los temas más comentados del espectáculo.

Ahora, la gran incógnita es si alguno de los postulantes logrará conquistar a Pestañela.

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